Jesús, un camionero español en Alemania que destaca los duros inviernos en el asfalto alemán. YouTube - Laur Garage.

Jesús, camionero español en Alemania: "Trabajo entre 8 y 10 horas y gano 3.100 € al mes, pero mi plan es volver a España"

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LO ESENCIAL Las claves Jesús, un camionero español que reside en Alemania, percibe un sueldo bruto de entre 2.500 y 3.100 euros al mes (dietas aparte) con jornadas laborales de entre 8 y 10 horas diarias. Pese a la recomendación de vivir la experiencia en el extranjero, planea regresar a España para comprar su propio camión, impulsado por el clima, la comida y la dureza del invierno alemán sobre el asfalto. El conductor señala la dificultad de viajar en solitario con hielo y nieve, y destaca que en Alemania los transportistas aún deben cargar y descargar los vehículos, práctica prohibida en España desde 2022.

Alemania ha sido históricamente un destino predilecto para miles de españoles en busca de una vida mejor. Actualmente, el país germano acoge a 183.000 ciudadanos españoles, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.

Jesús, camionero de profesión, es uno de ellos. "Mi sueldo aquí es de entre 2.500 y 3.100 euros brutos al mes, dietas aparte", explica en una entrevista para el canal de YouTube de Laur Garage.

Sin embargo, el transportista asegura que su idea es regresar a España: "Mi plan en un futuro es poder comprar mi propio camión y dedicarme a eso en España". "La tierra tira mucho: la comida, el clima...", apunta al ser preguntado por el porqué.

Pese a sus planes de futuro, Jesús recomienda dejar los miedos a un lado: "No vas a perder nada, nadie regala nada en ningún sitio, pero animo a todo el mundo a vivir la experiencia de vivir fuera de tu país".

"Como vivencia en la vida es muy interesante; creo que todos tendríamos que salir de nuestro país para darnos cuenta de lo que tenemos dentro", añade.

¿Pero por qué es tan duro vivir en Alemania siendo un camionero español? Jesús lo tiene claro: "El invierno aquí se hace muy largo cuando nieva, me volveré a España por cosas como esa".

Y es que como conductor de camión, viajar en época invernal se hace muy cuesta arriba. El motivo son el hielo y la nieve que cubren el asfalto constantemente. "Siempre viajo solo y me tengo que solucionar yo mismo los marrones", explica.

"Aquí no se para, hay que ir a trabajar porque si no, te quedarías la mitad de los días de invierno en casa por las placas de hielo", apunta.

Sobre su rutina, detalla que trabaja religiosamente entre 8 y 10 horas al día, aunque puntualmente puede alargarse hasta 11 si se demora alguna carga o descarga.

Precisamente, Jesús afirma que en Alemania los transportistas siguen teniendo que cargar y descargar el camión en la mayoría de trabajos, aunque es algo que depende del cliente.

En España, en cambio, esto se prohibió gracias al Real Decreto-ley 3/2022.

¿El objetivo? Mejorar los índices de siniestralidad vial fruto del cansancio y acabar con las horas extra no pagadas.

De esta forma se dio solución a una demanda histórica de los camioneros, que hasta entonces tenían que realizar esfuerzos físicos importantes antes de conducir durante horas o después de su jornada laboral.