El FC Barcelona y PreZero han sellado un acuerdo para convertir el Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva Joan Gamper en recintos 'Residuo Cero'. Cedida.

El club azulgrana y PreZero han sellado un acuerdo para convertir el Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva Joan Gamper en recintos 'Residuo Cero'.

Jordi Portabella, director del Área de Sostenibilidad del FC Barcelona: “Buscamos un Barça cada vez más responsable con el medioambiente”

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LO ESENCIAL Las claves El FC Barcelona y PreZero firman un acuerdo estratégico para transformar el Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva Joan Gamper en recintos 'Residuo Cero'. La meta del proyecto es obtener la certificación de Aenor, la cual garantiza que más del 90% de los residuos generados tengan una segunda vida y no acaben en el vertedero. PreZero gestionará los desechos de forma integral, rediseñará la logística de recogida selectiva e instalará una nueva red de contenedores adaptados. El club activará campañas de concienciación para involucrar activamente a la afición y a los empleados en la correcta separación de recursos y en la economía circular.

El FC Barcelona está inmerso en un cambio hacia la sostenibilidad.

Con su lema Més que un club como bandera, la entidad es consciente de su proyección internacional y su capacidad para influir en las personas; por ello ha integrado el compromiso medioambiental en el corazón de su estrategia institucional.

Más allá de la excelencia en el juego, el club busca ser un referente europeo en la preservación del entorno.

Desde la creación de su área de Sostenibilidad en 2021, su actividad sigue tres modelos de referencia:

Alineación con ODS: Las alianzas estratégicas impulsan los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la lucha contra el cambio climático.

Ejes de actuación: La estrategia del Barça organiza sus compromisos de sostenibilidad en tres áreas clave.

Economía circular: Siguiendo el marco de la Comisión Europea, se fomenta la reutilización y el reciclaje para maximizar la vida útil de los recursos y lograr el objetivo de 'Residuo Cero'.

Es precisamente en este último punto donde entra en juego PreZero, compañía especializada en servicios ambientales que ofrece soluciones para la gestión de residuos.

Una alianza hacia el 'Residuo Cero'

Ambas entidades han sellado una alianza estratégica con un propósito claro: transformar el Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva Joan Gamper en recintos 'Residuo Cero'.

Mediante este acuerdo, PreZero asumirá la gestión integral de los desechos generados en ambas instalaciones e implantará soluciones avanzadas de economía circular.

La meta principal es la obtención del sello ‘Residuo Cero’ certificado por Aenor. Esta acreditación garantiza que más del 90% de los residuos generados en el estadio y la ciudad deportiva tengan una segunda vida, evitando su envío al vertedero.

El FC Barcelona y PreZero han firmado un acuerdo para convertir el Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva Joan Gamper en recintos 'Residuo Cero'

Soluciones operativas y la fuerza de la afición

Alcanzar esta certificación requiere de una intervención profunda en la operativa diaria.

PreZero pondrá en marcha un análisis exhaustivo del flujo de residuos en el Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva.

A partir de ese diagnóstico, se rediseñará la logística de recogida selectiva y se optimizará la separación en origen.

De forma paralela, el club activará campañas de concienciación para que la afición y los empleados activen esa mentalidad de 'Residuo Cero'.

Además, la instalación de una nueva red de contenedores y papeleras adaptadas facilitará que el público sea parte activa en la correcta separación de los recursos.

Jordi Portabella, director del Área de Sostenibilidad del FC Barcelona, destaca la trascendencia del acuerdo: “La sostenibilidad constituye un compromiso transversal que integramos en nuestras actividades y proyectos”.

Explica que el nuevo Spotify Camp Nou es el mejor ejemplo de esta filosofía, ya que desde su concepción han buscado “reducir la huella medioambiental, utilizar los recursos de forma más eficiente y promover soluciones como las energías renovables, la reutilización del agua y la economía circular”.

Portabella reafirma el compromiso de la entidad para impulsar iniciativas que les permitan alcanzar “un Barça cada vez más sostenible y responsable con el medioambiente”.

Por su parte, Pablo Caballero, director de Negocio Industrial de PreZero, pone en valor la decisión del club y asegura que ahora el Spotify Camp Nou será “un referente internacional en economía circular, promoviendo la gestión eficiente de los residuos”.

Una unión idónea donde el deporte de élite y la sostenibilidad se dan la mano para cuidar el planeta.

"Jordi Portabella, director del Área de Sostenibilidad del FC Barcelona: “Buscamos un Barça cada vez más responsable con el medioambiente””", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con PreZero.