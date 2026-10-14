La conectividad 5G que Telefónica tiene desplegada en el recinto permitió a los espectadores elegir mediante votación directa una de las canciones del concierto.

¿Eliges tú la siguiente canción? La innovadora tecnología con la que Jorge Drexler hizo historia en el Movistar Arena de Madrid ante 7.000 personas

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LO ESENCIAL Las claves Telefónica desarrolló una innovadora plataforma interactiva durante el concierto de Jorge Drexler en el Movistar Arena de Madrid, permitiendo a 7.000 asistentes votar canciones en tiempo real. Los espectadores eligieron interpretar 'La trama y el desenlace' a través de un código QR sin necesidad de descargas, e impulsaron al artista a cantar también 'Milonga del moro judío'. La votación simultánea fue posible gracias a una plataforma en la nube y al despliegue de tecnología 5G, 5G SA y Edge Computing que quadruplicó los nodos móviles en el recinto. La experiencia digital incluyó interacciones antes y después del evento, como el envío de material exclusivo de la gira y un resumen audiovisual con un mensaje de agradecimiento del cantautor.

Al final queda la voz, la música y el recuerdo. Un concierto es una experiencia en la que los artistas conectan de forma directa con su público. Eso no cambia. Pero la tecnología está revolucionando esta oportunidad de interacción hasta el punto de poder elegir en tiempo real parte del repertorio de los cantantes.

Esta posibilidad, que habla del potencial de las nuevas tecnologías para todo tipo de usos inéditos, es real y ha llegado de la mano de Telefónica. Fue durante el reciente concierto del cantautor uruguayo Jorge Drexler en el Movistar Arena de Madrid. Asistieron al recital 7.000 personas, que tuvieron la oportunidad de decidir activamente uno de los temas que iba a interpretar el artista, recientemente nominado a ocho premios Latin Grammy®.

Concierto de Jorge Drexler en el Movistar Arena de Madrid,

Esta iniciativa pone de manifiesto cómo la digitalización y las redes de última generación están transformando la relación entre los artistas y su público. Y de paso, la propuesta sitúa a Movistar Arena a la vanguardia de la innovación en eventos multitudinarios, ofreciendo un modelo de entretenimiento mucho más participativo y dinámico.

Elección de canciones en tiempo real

Pero, ¿cómo es posible hacer esto? Desde noventa minutos antes del comienzo del show, las pantallas del recinto mostraron un código QR único que los asistentes escanearon con sus dispositivos móviles.

La interfaz de participación, totalmente intuitiva, permitió votar entre varios temas sugeridos por el propio artista sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales ni completar molestos formularios de registro.

La respuesta del público madrileño culminó con la elección de La trama y el desenlace, una canción que se incorporó de forma inédita al repertorio del concierto, ya que no había sonado en ninguna de las citas anteriores de la gira.

El entusiasmo en el pabellón también llevó a Jorge Drexler a interpretar de forma excepcional la segunda opción más votada, Milonga del moro judío, creando una conexión directa e irrepetible entre el artista y la audiencia.

Una experiencia digital antes, durante y después

Telefónica impulsó una innovadora experiencia tecnológica en el Movistar Arena durante el concierto de Jorge Drexler. Telefónica

La estrategia desarrollada por Telefónica no se limitó al momento de la votación, sino que acompañó al espectador durante todo el ciclo del evento.

Días antes de la cita, las personas con entrada recibieron un vídeo exclusivo sobre el proceso de creación del disco y la trastienda de la gira, ayudando a contextualizar la propuesta artística.

De forma paralela, tras concluir la actuación en el Movistar Arena, la interacción tuvo su broche final al día siguiente con el envío de un resumen audiovisual del concierto acompañado por un mensaje especial de agradecimiento grabado por Drexler.

Con este enfoque omnicanal, la tecnología sirvió como puente para enriquecer el vínculo afectivo entre el músico y sus seguidores.

Soluciones cloud e infraestructura 5G

Hacer posible que miles de personas voten de forma simultánea requiere un soporte técnico impecable. Para este proyecto, Telefónica desplegó una plataforma de participación en tiempo real apoyada en arquitectura cloud de alta disponibilidad.

Gracias a sistemas de autoescalado y redes de distribución de contenidos (CDN), la infraestructura absorbió los picos de concurrencia y proyectó los resultados al instante en las pantallas gigantes del recinto con total fluidez y seguridad.

Este despliegue se apoya en la ambiciosa actualización tecnológica que Telefónica ha ejecutado en el Movistar Arena, donde ha multiplicado por cuatro los nodos móviles.

La instalación cuenta con tecnología 5G de altas prestaciones y 5G SA (Stand Alone), enriquecida con capacidades de Edge Computing, Network Slicing y cobertura en bandas milimétricas (mmWave) en la zona Bowl, asegurando máxima velocidad, baja latencia y alta capacidad de respuesta ante eventos de gran afluencia.

Telefónica puso la tecnología al servicio de una experiencia cultural más conectada, avanzando en su propósito de facilitar a los ciudadanos nuevas formas de acceso y relación con las tecnologías digitales.

'¿Un repertorio a la carta? La innovadora tecnología con la que Jorge Drexler hizo historia en el Movistar Arena de Madrid ante 7.000 personas' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Telefónica.