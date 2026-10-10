Un albañil español en Noruega: “Se puede trabajar sólo cuatro días a la semana, de lunes a jueves”

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LO ESENCIAL Las claves Pablo González, albañil español residente en Noruega desde 2011, detalla las condiciones del sector de la construcción en dicho país. En proyectos de ingeniería civil u obras en zonas remotas es posible trabajar sólo de lunes a jueves para facilitar el descanso de los empleados. Los horarios habituales son de 8:00 a 16:00 horas (37,5 horas semanales) y las horas extraordinarias se pagan por encima de la tarifa normal. Los sueldos van desde los 3.600 € brutos mensuales para pintores hasta más de 6.000 € para puestos técnicos, con una deducción aproximada del 30% en impuestos.

Son muchos los motivos que llevan a una persona a cambiar de país para buscar un empleo. Por ejemplo, no encontrarlo en su país de origen, mejores salarios, puestos más adaptados a su cualificación, u horarios que permitan una mejor conciliación familiar y laboral.

Una de esas personas que dio el paso fue Pablo González. En su caso, lo hizo en el año 2011, por lo que es una fuente más que fiable para desvelar las condiciones laborales del país de destino que eligió: Noruega.

Por eso, en un vídeo de YouTube desvela los entresijos del mercado laboral como sueldos, sectores, y horarios.

Cuatro días

“Se puede trabajar sólo cuatro días a la semana, de lunes a jueves”, afirma en las redes sociales. Se refiere al sector de la construcción, donde él desarrolla su profesión de albañil.

Pero matiza: “Esto es más propio de ingeniería civil, de carreteras, de puertos, de autopistas o de vías de tren porque muchas veces estas obras están en localizaciones más remotas y la gente necesita fines de semana más largos para poder volver a casa”.

De ahí que especifique que, respecto a los horarios, varían dependiendo del tipo de proyecto que sea. No es lo mismo edificación que obra civil. “Para dar unas pautas generales, y si se trabaja de lunes a viernes, se trabaja de 8 de la mañana a cuatro de la tarde”, indica. Pero matiza que “puede haber diferentes turnos”.

En total, unas “37 horas y media semanales más o menos, más todas las horas extra que se tengan que echar. Están pagadas y, por norma general, muy por encima de lo que se paga por una hora normal”.

Sueldos

El albañil hace una selección por categorías. Y comienza su explicación por el grueso que conforman los trabajadores de obra. Es decir, fontaneros, pintores o gruistas. Vayamos caso por caso.

En el caso de los pintores, el sueldo viene a estar en unos 3.600 euros brutos al mes. Mientras que, en los fontaneros, hablamos de unos 4.100 euros. Por último, los gruistas son los mejor remunerados ya que vienen a cobrar unos 4.400 euros.

Esta última cantidad también se puede cobrar en otros puestos como conductores de maquinaria pesada.

Si nos centramos en los puestos intermedios (arquitectos, jefes de proyecto, ingenieros...), el salario oscila entre los 6.000 y los 6.400 euros.

¿Y cuál sería la cantidad neta? “A esas cantidades hay que restarles más o menos un 30% de impuestos”, aclara González.

Con todos estos argumentos, su conclusión es clara: “El sector de la construcción funciona muy bien en este país”.