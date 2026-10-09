Nacho Abad: "Pedro Sánchez tiene 2 viviendas y 2 garajes con los que obtiene 12.000 € al mes en alquileres, se contradice"

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LO ESENCIAL Las claves Nacho Abad señala que Pedro Sánchez contradice su propio discurso político al poseer dos viviendas y dos plazas de garaje. El presentador de 'Código 10' afirma que el presidente del Gobierno obtiene 12.000 euros en ingresos anuales por el alquiler de sus propiedades. La información sobre el patrimonio detalla que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, tiene cuatro viviendas a su nombre. En total, la pareja presidencial acumula un patrimonio conjunto de ocho bienes inmuebles según el análisis del programa.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos de la actualidad política española.

La crisis de acceso a la vivienda, el desahucio de Maricarmen Abascal y el rechazo en el Congreso de los dos decretos impulsados por el Gobierno han situado este problema en el centro del debate público.

Una cuestión que cobra especial relevancia en plena precampaña electoral, con las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre y la vivienda como uno de los asuntos que previsiblemente marcarán el debate político.

En este contexto, el programa Código 10 de Cuatro puso el foco este martes en el patrimonio inmobiliario de los diputados socialistas.

Entre ellos, su presentador, Nacho Abad, se detuvo especialmente en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez.

El periodista comenzó su intervención anunciando: "Vamos a retratar a la gente".

A continuación, señaló directamente al jefe del Ejecutivo: "El presidente del Gobierno es el primero en contradecir su propio discurso. El señor Sánchez cuenta con dos viviendas y dos plazas de garaje".

Abad continuó repasando el origen de una de esas propiedades y los ingresos que figuran en la declaración de bienes de Sánchez.

"Dos casitas, dos plazas. La primera vivienda, según su propia declaración de bienes, la compró con tan solo 20 añitos. Además, el presidente obtiene 12.000 pavetes en alquileres", afirmó.

"12.000 en alquileres por arrendar sus viviendas. Sorpresita, ¿eh? Sorpresita. Yo no sé si está especulando ahí con las casas", añadió el presentador durante el programa.

Las declaraciones se producen en plena batalla política por la vivienda. El pasado viernes, el Congreso rechazó los dos decretos del Gobierno, que incluían medidas como la prórroga de contratos de alquiler, límites a las rentas y beneficios fiscales.

Tras aquella derrota parlamentaria, Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre y ha vuelto a situar la vivienda entre las prioridades de su Ejecutivo.

El presidente defendió este martes nuevas medidas para facilitar el alquiler y la compra de vivienda y aseguró que el Gobierno seguirá actuando hasta el final de la legislatura.

Tras abordar el patrimonio personal de Sánchez, Abad también se refirió al de la esposa del presidente.

"Pero atención que su patrimonio crece si también tenemos en cuenta que está casado con su mujer. ¿Cuántas casas tiene Begoña Gómez? Cuatro viviendas", apuntó.

Y cerró su intervención con el dato conjunto: "Así que si sumamos todo, el matrimonio Sánchez posee ocho inmuebles".