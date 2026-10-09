Manuel, albañil con 32 años de experiencia: "No puede haber 300 euros de diferencia entre un aprendiz y un oficial"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Manuel Armando, albañil con 32 años de experiencia, denuncia que apenas existen 300 euros de diferencia salarial entre un aprendiz y un oficial de primera. El profesional critica la supresión del antiguo contrato de aprendizaje, lo que obliga a las pymes a asumir costes muy elevados al contratar a principiantes sin formación. Advierte de que la actual presión fiscal y la falta de ayudas gubernamentales desmotivan a autónomos y pequeñas empresas para formar a las nuevas generaciones. Su especialización en reformas integrales de baños le permite trabajar de forma autónoma y esquivar los problemas de escasez de mano de obra en la construcción.

La falta de relevo generacional y la escasez de profesionales son los principales problemas que rodean el mundo de la construcción. Con más de tres décadas de experiencia, Manuel Armando, conocido profesionalmente como BricoMandi, abordó abiertamente esta complicada situación durante su paso por el canal de YouTube de Sector Oficios Podcast.

El albañil sitúa el foco del debate en la desproporción que sufren estas dos áreas. Para el especialista, el mercado actual penaliza a las pymes de reformas: "No llega a 300 euros de diferencia entre un aprendiz y un oficial de primera, y eso no puede ser", afirma rotundamente.

Según denuncia el profesional, el origen de este desequilibrio radica en la supresión del antiguo contrato de aprendizaje, una figura que permitía formar a los más jóvenes sin asumir cargas económicas elevadísimas. El especialista destaca el uso de esta norma como herramienta para motivar a los recién llegados.

En la actualidad, las regulaciones laborales y las cotizaciones sociales obligan a pagar prácticamente el mismo sueldo a un trabajador sin conocimientos que a un profesional con años de trayectoria: "Tú ahora le tienes que pagar lo mismo a uno que sabe que a uno que no sabe", advierte Armando.

Esta mínima distancia salarial desmotiva a los autónomos y pequeñas empresas para asumir el riesgo de incorporar principiantes. Para una pyme resulta inviable destinar tiempo de trabajo en enseñar a un joven que no produce mientras se abona un sueldo completo y sus correspondientes seguros sociales desde el primer día.

Además de la carga salarial, Manuel lamenta la falta de incentivos gubernamentales que respalden la formación técnica directa en el puesto de trabajo: "No hay ayudas que favorezcan que puedas coger a un chaval y enseñarle porque no te cuesta tan caro", argumenta sobre la falta de apoyo a las empresas.

Frente a las críticas hacia los autónomos y empresarios de la construcción, el albañil invita a experimentar la realidad del sector por sí mismos: "Es tan fácil para comprobarlo como abrir una empresa o ponerse autónomo y ver la presión fiscal que hay que soportar", sentencia el asturiano.

Necesidad de cambio

Manuel empezó a trabajar a los 15 años con su padre: pasó por el solado a destajo, la impermeabilización y las reformas integrales de baños, siendo esta última su nicho. Especializarse en este sector le permite trabajar de forma autónoma sin depender de nadie ni sufrir los retrasos derivados de la falta de personal cualificado.

Testimonios como los de Manuel Armando demuestran la necesidad urgente de adaptar las formas de contratación a la realidad actual del sector de las reformas. Sin incentivos para formar ni marcos laborales flexibles, la escasez de oficiales cualificados seguirá amenazando el presente y futuro de la construcción en España.