Un experto en lavadoras: "Si arreglar la avería cuesta el 40% o más de lo que vale el aparato, no conviene repararlo"

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LO ESENCIAL Las claves Los técnicos recomiendan no reparar un electrodoméstico si el coste del arreglo alcanza o supera el 40% del valor de un aparato nuevo equivalente. Los aparatos actuales se fabrican con componentes más frágiles y ligeros, lo que acelera el desgaste en comparación con los modelos de hace décadas. Las averías más frecuentes se deben a errores cotidianos del usuario, como la sobrecarga de peso y no respetar los ciclos de funcionamiento recomendados. El mantenimiento preventivo clave y más sencillo consiste en limpiar periódicamente los filtros de desagüe y seguir estrictamente las instrucciones del fabricante.

Enfrentarse a la avería de un electrodoméstico en el hogar siempre genera la misma duda entre los usuarios: ¿Merece la pena pagar la reparación o es mejor comprar un equipo nuevo? En un mercado saturado de opciones y modelos cada vez más complejos, la decisión económica no siempre resulta sencilla.

Los profesionales y técnicos del sector señalan un límite bastante claro ante estas situaciones. Según explican los especialistas, cuando el coste del arreglo alcanza o supera el 40% del valor de un aparato nuevo equivalente, la intervención deja de ser rentable para el presupuesto del cliente.

Uno de los factores principales que explica esta realidad es el cambio en la fabricación de los aparatos domésticos. A pesar de existir equipos antiguos con más de cuatro décadas de funcionamiento, la construcción de las nuevas máquinas sigue estándares muy diferentes enfocados en un rendimiento más avanzado.

Los técnicos advierten de que los electrodomésticos actuales cuentan con componentes más frágiles y fáciles de romper. La combinación de elementos ligeros con una mayor exigencia acelera el desgaste de las piezas clave, sin que existan diferencias significativas de calidad entre las distintas marcas del mercado.

Más allá del desgaste inevitable, las averías más frecuentes residen en errores cotidianos en el uso de los equipos. Entre las prácticas más perjudiciales, los profesionales destacan la sobrecarga de peso y someter a las máquinas a un funcionamiento continuado sin respetar los ciclos recomendados.

Por esta razón, los profesionales suelen rechazar las reparaciones de coste elevado por una clara prudencia financiera. Conforme mayor es el precio, más rechazo genera en el usuario, ya que el arreglo del electrodoméstico en cuestión no garantiza la fiabilidad futura del aparato y puede acabar saliendo caro.

Asimismo, entre la gran variedad de averías que atienden a diario los especialistas, las incidencias se reparten entre tres actores: lavadoras, frigoríficos y lavavajillas. Aunque los fallos son distintos, la mayoría están relacionados directamente con el deterioro progresivo de piezas sometidas a un rendimiento continuado.

Siga las instrucciones

En cuanto al mantenimiento preventivo, los expertos recuerdan que los grandes electrodomésticos no exigen tareas complejas en el hogar. En la mayoría de casos, la única labor recomendable consiste en revisar y limpiar de forma periódica los filtros de desagüe para evitar obstrucciones molestas en el circuito de agua.

Para prevenir averías prematuras y prolongar la vida útil de las máquinas, los profesionales insisten en atender una pauta sumamente sencilla. Basta con seguir estrictamente todas las indicaciones de uso y respetar siempre los límites fijados por los propios fabricantes en los manuales de instrucciones de cada equipo.