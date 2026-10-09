Un experto avisa sobre el seguro de impago: “Un algoritmo decidiendo quién tiene derecho a alquilar”

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LO ESENCIAL Las claves El uso del seguro de impago de alquiler ha crecido un 20% anual en los últimos tres años, estando presente en uno de cada tres contratos de arrendamiento en 2025. El experto Carlos Romera advierte de que el análisis de riesgo de las aseguradoras puede funcionar de manera involuntaria como un algoritmo que decide quién tiene derecho a alquilar. Estas pólizas cubren habitualmente hasta 12 mensualidades frente al impago del inquilino y suelen costar entre el 3% y el 5% de la renta anual. El gran reto del sector es seguir protegiendo al propietario sin convertir los estudios de solvencia de las compañías en una barrera automática de acceso a la vivienda.

Una de las causas que está haciendo que haya menos oferta de alquiler de viviendas es que los arrendadores temen que los inquilinos acaben por no pagar la renta acordada. Es lo que se conoce como inquiokupa. Pagan uno, dos, tres meses, y luego dejan de hacerlo.

Para evitar esta situación, surgió el seguro de impago. “Protege al propietario frente al riesgo de no cobrar las rentas y suele incorporar también defensa jurídica para afrontar las reclamaciones derivadas del impago”, afirma Carlos Romera, CEO de Real Cober y experto en seguros.

Dependiendo del tipo de póliza, puede cubrir varias mensualidades, habitualmente hasta 12, y añadir garantías como los daños por actos vandálicos. Su coste suele situarse aproximadamente entre el 3% y el 5% de la renta anual, aunque depende de la aseguradora, las coberturas contratadas y el nivel de protección elegido.

Algoritmo

El auge del seguro de impago es más que notable. Según una encuesta de INESE publicada en julio de 2026, su contratación ha crecido un 20% anual durante los últimos tres años.

Además, en 2025, estas pólizas estuvieron presentes en uno de cada tres contratos de alquiler firmados. La tendencia se ha mantenido durante el primer semestre de 2026.

“Pero su funcionamiento introduce una cuestión sobre la que merece la pena reflexionar. Estamos pasando del “¿puede pagar este inquilino?” al ¿es asegurable este inquilino?”. Y no son exactamente la misma pregunta”, reflexiona Romera.

Porque, cuando un propietario quiere contratar un seguro de impago, la aseguradora debe analizar previamente el riesgo que va a asumir. Obvio: una compañía no puede comprometerse a cubrir futuras rentas impagadas sin estudiar antes la solvencia del potencial inquilino.

“Para ello se analizan factores como los ingresos acreditados, su estabilidad, la relación entre la renta y los ingresos disponibles, la situación laboral y otros indicadores que permiten valorar la probabilidad de impago”, añade.

Y puede darse el caso de que dos candidatos dispongan de una capacidad económica similar pero presentar perfiles de riesgo diferentes desde una perspectiva aseguradora.

“Aquí aparece una paradoja que el sector asegurador debería observar con atención: una herramienta diseñada para aportar seguridad al mercado puede terminar funcionando, involuntariamente, como un segundo filtro para acceder a una vivienda. Un algoritmo decidiendo quién tiene derecho a alquilar en nuestro país”, indica el experto en seguros.

Esto no significa un frenazo para este seguro de impago porque, como dice Romera, “aporta tranquilidad al propietario, profesionaliza la evaluación del riesgo y puede contribuir a generar confianza en una relación tan sensible como la que existe entre arrendador e inquilino”.

Pero advierte: “El reto está en conseguir que el seguro siga protegiendo al propietario sin convertir el estudio de solvencia en una barrera automática para quienes pueden asumir la renta”.