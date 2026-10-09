Cardiómetro de Puleva Omega 3: consejos personalizados para un corazón sano

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LO ESENCIAL Las claves El Cardiómetro de Puleva Omega 3 es una herramienta digital gratuita que ayuda a evaluar los hábitos cotidianos y su impacto en la salud cardiovascular. El sistema analiza de forma anónima datos sobre alimentación, actividad física y características personales para calcular el porcentaje de ingesta diaria de Omega 3 recomendado. Esta iniciativa divulgativa, desarrollada con la colaboración del Instituto Puleva de Nutrición, ofrece pautas sencillas y realistas adaptadas a las rutinas diarias.

Una dieta equilibrada, algo de actividad física diaria, descansar adecuadamente… son algunos de los hábitos saludables que la ciencia -y el sentido común- señala como ideales para mantener un buen estado de salud y anticipar problemas futuros.

No es algo extraordinario. Sin embargo, a veces el ritmo de vida nos impide dedicar el tiempo y la atención necesarios a alguna de estas actividades más beneficiosas.

El Cardiómetro de Puleva Omega 3 nace, precisamente, para despertar la conciencia acerca de nuestros hábitos y para hacernos reflexionar sobre cómo podemos explorar el margen de mejora… incluso dentro del ajetreo cotidiano.

Consejos prácticos y personalizados

Descubre ahora cómo estás cuidando tus hábitos con el Cardiómetro de Puleva Omega 3 Puleva

Este recurso no es magia, sino una herramienta que basa sus recomendaciones en la información que le aporta el propio usuario. Para ello, y siempre anónimamente, debe responder preguntas básicas sobre su alimentación, características físicas -edad, sexo o peso- o su cantidad diaria de ejercicio. También si hay un consumo de tabaco o de alcohol.

El proceso apenas lleva unos minutos. El sistema analiza estos datos y devuelve una evaluación de los hábitos cardiosaludables y un porcentaje, que corresponde a lo que sería la ingesta diaria de Omega 3 del usuario en relación con las recomendaciones de las entidades de salud oficiales. Además, ofrece un pequeño texto con recomendaciones personalizadas.

Ejemplo de los resultados que ofrece el Cardiómetro al final del proceso. Puleva.

El Cardiómetro de Puleva Omega 3 tiene una finalidad exclusivamente divulgativa. Es decir, no es una herramienta médica y, por eso, sus resultados no deben entenderse como un diagnóstico o una fotografía del estado real de la salud cardiovascular del usuario. Ante cualquier duda, la mejor -y única- opción es acudir a un profesional sanitario cualificado.

No obstante, la herramienta sí es relevante porque tiene la capacidad de hacernos pensar en esos pequeños hábitos, casi siempre mínimos detalles, que marcan la diferencia en nuestro corazón tanto a corto como a largo plazo. Sentido común, en definitiva.

Pequeños detalles que marcan la diferencia

Además, plantea consejos realistas. De hecho, todo el planteamiento del Cardiómetro asume que cambiar de costumbres de forma radical, en caso necesario, es difícil. Por eso, su meta es ‘atacar’ los detalles que, con muy poco esfuerzo y sin variar sustancialmente nuestras rutinas, pueden redundar en un beneficio para nuestra salud.

Este énfasis en plantear recursos asequibles y fáciles de entender y de incorporar a las rutinas habituales responde al papel que el Instituto Puleva de Nutrición ha tenido en el desarrollo del Cardiómetro.

Como en otras iniciativas de la institución, el Cardiómetro de Puleva Omega 3 tiene una clara vocación de servicio a través de una información útil, basada en la evidencia científica y con un objetivo que todos compartimos: mejorar nuestra salud de forma sencilla y eficiente.

"Cardiómetro de Puleva Omega 3: consejos personalizados para un corazón sano", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Puleva.