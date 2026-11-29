Elecciones generales 2026, 29-N en directo | Feijóo acude a votar: "Hoy los españoles cogen el timón y quiero que no voten con miedo, que voten con memoria"
La jornada electoral ha arrancado a las 9:00 con la apertura de los colegios; los resultados de las elecciones se empezarán a conocer desde las 21:00.
👉🏻 Resultados de las elecciones generales del 29-N
Los colegios electorales ya están abiertos para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a voto. El horario de votación será desde las 9:00 y hasta las 20:00.
Un total de 38,6 millones de ciudadanos están llamados a participar en estas elecciones generales para elegir a los 350 diputados del Congreso —con la mayoría absoluta fijada en 176 escaños— y a los miembros del Senado.
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha ejercido su derecho a voto instando a la ciudadanía "a movilizarse, a participar y a votar por el futuro de nuestro país".
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha votado a media mañana en Madrid. Ante los medios, ha explicado que es hoy cuando "los españoles cogen el timón" y por ello, "quiero pedirles que no voten con miedo, que voten con memoria".
🔴 ¿A qué hora abren y cierran los colegios electorales?
El horario de los colegios electorales están abiertos desde las 9:00 y no cerrarán hasta las 20:00 horas (en Canarias, de 9:00 a 20:00 hora insular).
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Elecciones generales 29N | Feijóo acude a votar: "Hoy los españoles cogen el timón y quiero pedirles que no voten con miedo, que voten con memoria. Yo les propongo ilusión y esperanza"
El candidato a la presidencia por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido al Colegio Ramiro de Maeztu para ejercer su derecho a voto este domingo.
El líder de los populares ha explicado que es hoy cuando "los españoles cogen el timón" y por ello, "quiero pedirles que no voten con miedo, que voten con memoria. Yo les propongo ilusión y esperanza".
Asimismo, ha explicado que "puede haber un antes y un después en la política española".
Sobre haber pasado la jornada de reflexión en Ceuta, Feijóo ha sido muy claro al decir que fue para "cumplir una promesa" con el presidente de la ciudad autónoma. "Iré a Ceuta todas las veces que considere oportuno", ha zanjado.
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Elecciones generales España | ¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?
En las elecciones generales de España, el voto en blanco —entregar el sobre vacío o sin marcar candidatos en el Senado— es un voto válido.
Como tal, se suma al total de sufragios válidos y eleva ligeramente el listón del 3% mínimo exigido en cada circunscripción para entrar en el reparto de escaños.
En cambio, el voto nulo —papeletas rotas, tachadas, con mensajes, sobres alterados o con dos candidaturas distintas— no cuenta a efectos del escrutinio ni altera los resultados de las elecciones de 2026.
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Elecciones generales 2026 | Se constituyen el 99,86 % de las mesas electorales
Un 99,86 por ciento de las mesas electorales previstas para las elecciones generales de este domingo se han constituido, según los datos del Ministerio del Interior volcados en la página web de estos comicios.
Así, se han conformado 60.952 mesas de las 61.033 que tenían que hacerlo y ninguna ha sido suspendida.
Estas mesas, que ya están recibiendo los votos de los electores, representan a un censo de 35.906.572 ciudadanos de un total de 35.953.542 llamados a las urnas.
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Amanece vandalizada la sede del PP de Culleredo (A Coruña): "calladitas", "nazi" y esvásticas
La sede del Partido Popular de Culleredo (A Coruña), situada en el núcleo de Acea de Ama, ha aparecido vandalizada durante la madrugada de este domingo, coincidiendo con la jornada electoral del 29-N.
El local presenta varias pintadas realizadas con spray rojo, entre ellas mensajes dirigidos contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y una esvástica.
Además, los autores han lanzado huevos contra la fachada, dejando restos tanto en los cristales como en la acera situada frente al establecimiento.
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Elecciones generales, en directo | Así ha votado Pedro Sánchez en Madrid
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido uno de los primeros protagonistas en acudir a su colegio electoral para votar.
"Hoy es el día en el que nuestro país va a decidir qué quiere para los próximos años", ha señalado ante los medios.
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Los termómetros electorales más fiables: 24 municipios donde siempre gana el vencedor de las generales desde 1977
Desde 1977, cuando España estrenaba su democracia, un diminuto pueblo de Teruel con apenas 78 electores, ha dado siempre su victoria al partido que luego se ha impuesto en todo el país.
"Siempre hay curiosidad por ver qué pasará", reconoce a este diario el alcalde de La Cañada de Verich.
No ha fallado ni una sola vez. Tampoco lo ha hecho Plasencia, aunque allí el censo se estire hasta los 32.589 electores.
Entre esos dos extremos, otros 22 municipios han repetido la hazaña: 16 elecciones generales, 16 plenos, camino de las decimoséptimas.
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Elecciones generales del 29-N | ¿Cuántas horas de permiso tengo para ir a votar si trabajo hoy?
Los trabajadores cuya jornada laboral de hoy coincida con el horario para votar de las elecciones generales disponen de un permiso retribuido y no recuperable de hasta cuatro horas.
Este va en función de cuántas horas de su turno se solapen con la apertura de los colegios (de 09:00 a 20:00).
Para justificar la ausencia ante la empresa, basta con pedir un justificante de votación al presidente de la mesa electoral.
Por su parte, los miembros de mesa e interventores tienen derecho a permiso retribuido toda la jornada y a una reducción de cinco horas el lunes tras conocerse los resultados del 29N.
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Elecciones generales | Sánchez acude a votar y anima "a movilizarse, a participar y a votar por el futuro de nuestro país"
El candidato a la presidencia por el PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el primer candidato que ha acudido a las urnas y ha animado a "movilizarse, a participar y a votar por el futuro de nuestro país".
El líder de los socialistas se ha dirigido a la prensa con un mensaje claro: "Hoy es el día". "Hoy es el día en el que nuestro país va a decidir qué quiere para los próximos años", ha precisado.
Asimismo, ha animado a "movilizarse, a participar y a votar por el futuro de nuestro país" ya que, ha explicado, "cuanto mayor sea la movilización" estará mejor reflejado "el sentir y la voluntad mayoritaria de los ciudadanos" en el Gobierno.
Sánchez ha confesado que ve "una movilización histórica" y que, por eso, tiene "buenas sensaciones".
Por último, ha explicado que pasará el día, "como todos los domingos", con la familia; en concreto, ha dicho que comerá una paella.
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Elecciones generales del 29-N | A las 10:30, primera comparecencia en el Centro Nacional de Datos
Con los colegios ya abiertos en España, el Gobierno ofrecerá cuatro comparecencias durante estas elecciones generales del 29N, según detallaron Lydia del Canto y Susana Crisóstomo desde el Centro Nacional de Datos.
La primera será a las 10:30 horas para informar sobre el inicio de la jornada y la constitución de mesas. A las 14:30 y a las 18:30 horas se darán los avances de participación registrados hasta las 14:00 y las 18:00.
En torno a las 22:30 horas, Elma Saiz y Fernando Grande-Marlaska presentarán los resultados provisionales de 2026, aunque podrán seguirse en tiempo real desde las 21:00 en resultados.29neleccionesgenerales.com y la app Elecciones Generales 29N.
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Elecciones generales, en directo | Abren los colegios electorales y arrancan las votaciones en España
Son las 09:00 horas y los colegios electorales de la península, Baleares, Ceuta y Melilla acaban de abrir sus puertas para dar comienzo a las elecciones generales de este 29N en España (en Canarias abrirán dentro de una hora).
Tras constituirse las 61.033 mesas, los 38,6 millones de electores disponen de un horario para votar ininterrumpido hasta las 20:00 horas, con el estreno histórico del DNI digital como novedad.
Comienza así la jornada decisiva que definirá esta noche los resultados de las elecciones y el reparto del nuevo Congreso.
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Elecciones generales España | Más de medio millón de ciudadanos citados para atender 61.033 mesas con una dieta de 75 euros
Más de medio millón de ciudadanos —183.099 titulares y 366.198 suplentes— han sido citados a primera hora para constituir las 61.033 mesas electorales repartidas en 22.493 locales de toda España, según datos del Ministerio del Interior.
Finalmente, 183.099 personas permanecerán al frente de las urnas en estas elecciones generales del 29N y percibirán una dieta de 75 euros, cinco más que en 2023.
Designados por sorteo en los 8.132 ayuntamientos entre ciudadanos de 18 a 70 años, velarán por el correcto desarrollo de la votación y del escrutinio que definirá esta noche los resultados elecciones de 2026.
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Elecciones generales España | Los votos de los 163.355 afectados por la 'ley de nietos' quedarán apartados sin contarse
Las 163.355 personas nacionalizadas mediante la 'ley de nietos' cuyo derecho al voto suspendió cautelarmente el Tribunal Supremo —a instancias de Vox y Iustitia Europa— no influirán en los resultados de las elecciones generales de este 29N.
Aunque podrán entregar sus papeletas presencialmente y los sobres enviados desde dentro o fuera de España llegarán a las mesas, no se introducirán en las urnas ni se contarán, quedando apartados hasta que el tribunal resuelva el fondo del asunto.
La suspensión afecta a inscritos en el CERA que no acreditaron descender de exiliados; en cambio, otras 901 personas que sí lo justificaron votan hoy con normalidad para los resultados de las elecciones de 2026.
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Elecciones generales España | Empiezan a constituirse las mesas de este 29N
Pasadas las 08:00 horas, ya han comenzado a constituirse las mesas electorales en los 22.943 colegios repartidos por toda España para las elecciones generales de este 29N.
Presidentes, vocales y suplentes verifican a esta hora las urnas, las cabinas, las papeletas y la documentación junto a los interventores de los distintos partidos.
Todo debe quedar listo antes de las 09:00 horas, cuando abrirán oficialmente las puertas para los 38,6 millones de electores llamados a votar.
A las 10:30 horas, el Gobierno ofrecerá la primera comparecencia oficial sobre el inicio de una jornada decisiva para los resultados de las elecciones de 2026.
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Elecciones generales España | Si solicité el voto por correo, ¿puedo votar hoy presencialmente?
No. Quienes solicitaron el voto por correo para las elecciones generales del 29N y recibieron la aceptación de la Oficina del Censo Electoral no pueden votar hoy de forma presencial en su mesa, aunque finalmente no hubieran enviado las papeletas por Correos.
La medida evita duplicidades en el censo y garantiza la limpieza del escrutinio en España.
Los sobres remitidos a tiempo serán introducidos en las urnas al cierre de los colegios, a las 20:00 horas, para sumarse al recuento de los resultados de las elecciones de 2026.
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Elecciones generales España | ¿Dónde me toca votar si no tengo la tarjeta censal?
Si no has recibido o has perdido la tarjeta censal, puedes comprobar en segundos tu colegio electoral, sección y mesa antes de salir de casa.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) habilita un buscador en su sede electrónica accesible mediante Cl@ve o certificado digital, aunque también ofrece una consulta por dirección e inicial del apellido sin identificación previa.
Además, puedes llamar al teléfono gratuito 900 343 232 o preguntar en el ayuntamiento de tu municipio. Con estos datos claros podrás acudir sin contratiempos a participar en las elecciones generales de este 29N y en la definición de los resultados de 2026.
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Elecciones generales | Alberto Núñez Feijóo acudirá a votar a las 10:30 horas en Madrid
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ejercerá su derecho al voto a las 10:30 horas en Madrid.
El dirigente popular cumplirá con las urnas a media mañana en una cita decisiva para su futuro político y el equilibrio entre los principales partidos en España.
Después de depositar su sufragio, seguirá el transcurso de las elecciones generales del 29N pendiente de los avances de participación, los resultados y el escrutinio de los resultados de las elecciones de 2026.
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Elecciones generales 2026 | Pedro Sánchez será el más madrugador y votará entre las 09:00 y las 09:30 en Madrid
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, será el primero de los principales líderes en acudir a las urnas en estas elecciones generales del 29N.
Su votación está prevista entre las 09:00 y las 09:30 horas en Madrid, apenas unos minutos después de la apertura oficial de los colegios electorales en España.
Tras depositar su papeleta, el líder socialista seguirá el desarrollo de la jornada a la espera de los resultados de esta noche y del veredicto que arrojen las elecciones de 2026.
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Elecciones generales del 29-N | ¿Qué documentación necesito para votar? ¿Sirve el DNI caducado o digital?
Para ejercer el derecho al voto en las elecciones generales de 2026 es imprescindible acreditar la identidad con un documento original con fotografía: DNI, pasaporte o permiso de conducir.
La Junta Electoral Central permite utilizar documentos caducados, pero en ningún caso se aceptan fotocopias.
Como gran novedad de este 29N en España, los ciudadanos pueden identificarse por primera vez con el DNI digital desde el móvil, tras recibir el aval del Tribunal Supremo esta semana.
Todos los votos válidos emitidos hoy se sumarán esta noche en el escrutinio de los resultados de las elecciones.
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Elecciones generales 29-N | ¿Hasta cuándo puedo votar hoy?
El horario para votar en las elecciones generales de este domingo 29N se extiende de forma ininterrumpida desde las 09:00 hasta las 20:00 horas en toda España (en Canarias, de 09:00 a 20:00 hora insular).
Si llegas al filo del cierre y a las 20:00 ya estás dentro del colegio electoral o esperando en la cola, el presidente de la mesa debe permitirte depositar tu papeleta.
Una vez que vote el último elector presente, se introducirá el voto por correo y arrancará el recuento que dará paso a los primeros resultados y a los resultados de las elecciones de 2026.
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Elecciones generales, en directo | Los comicios cuestan 243,4 millones de euros y estrenan el DNI digital
Las elecciones generales de este domingo 29N en España cuestan al Estado 243,4 millones de euros, un 10% más que en 2023 (220,8 millones), según datos del Ministerio del Interior.
La mayor partida corresponde a Correos, con 104 millones (42,73% del total), seguida de 89,5 millones para administraciones públicas, 36,04 millones para logística electoral, casi 11 millones para telecomunicaciones y difusión de los resultados, y 2,8 millones para imprevistos.
Además, estos decimoséptimos comicios de la democracia estrenan en 2026 el uso del DNI digital para votar —autorizado por la JEC y avalado por el Tribunal Supremo— en una jornada decisiva para los resultados elecciones.