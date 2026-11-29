Los colegios electorales ya están abiertos para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a voto. El horario de votación será desde las 9:00 y hasta las 20:00.

Un total de 38,6 millones de ciudadanos están llamados a participar en estas elecciones generales para elegir a los 350 diputados del Congreso —con la mayoría absoluta fijada en 176 escaños— y a los miembros del Senado.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha ejercido su derecho a voto instando a la ciudadanía "a movilizarse, a participar y a votar por el futuro de nuestro país".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha votado a media mañana en Madrid. Ante los medios, ha explicado que es hoy cuando "los españoles cogen el timón" y por ello, "quiero pedirles que no voten con miedo, que voten con memoria".

🔴 ¿A qué hora abren y cierran los colegios electorales?

El horario de los colegios electorales están abiertos desde las 9:00 y no cerrarán hasta las 20:00 horas (en Canarias, de 9:00 a 20:00 hora insular).