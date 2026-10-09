Ana vuelve a España después de vivir en Estados Unidos: "No tengo trabajo ni dinero, no tengo nada. Me apetece cero"
La joven compartió su experiencia volviendo a España después de su estancia en Estados Unidos como au pair.
Más información: Daniel vuelve a España después de vivir en Dinamarca: "Ha sido una experiencia única, pero las cosas a veces no salen"
Ana, una joven española que trabajaba como 'au pair' en Estados Unidos, ha compartido su tristeza y temor en TikTok ante su inminente regreso a España.
La joven confiesa su gran preocupación por el futuro al volver sin trabajo, sin dinero en euros, sin coche y con una mala situación sentimental.
Aunque el regreso se ha adelantado y tendrá que pasar el día de su cumpleaños viajando, Ana cuenta con el apoyo incondicional de su familia y amigas en España.
Ana se prepara para regresar a España después de su experiencia como au pair en Estados Unidos. La joven ha reconocido que afronta la vuelta con tristeza, ya que siente que no ha podido decidir por completo cuándo poner fin a esta etapa.
A pocos días de su regreso, ha explicado cómo se encuentra y cuáles son sus principales preocupaciones ante una vuelta que, según cuenta, llega antes de lo que esperaba.
"Me he levantado llorando", aseguraba en su cuenta de TikTok (@anaextremeraa). "No lloraba desde que me planté en el hotel", ha explicado. La joven relataba la tristeza que había sentido con su decisión, especialmente al ver el vuelo de vuelta a España.
Dejando EEUU atrás
Ana reconoce que hace apenas una semana tenía muchas ganas de volver a España, pero ahora vive el regreso de otra manera porque considera que la decisión no ha partido completamente de ella.
Aunque existía la posibilidad de entrar en rematch y buscar una nueva familia, las circunstancias hicieron que regresar fuese la alternativa que finalmente se impuso. "Mi familia tampoco quería y yo entre lo que debo hacer y lo que quería tenía que elegir", indica.
Además, la joven tenía previsto realizar un viaje el día 10 de octubre y esperaba poder quedarse unos días más en Estados Unidos. A ello se suma una fecha especial: ese domingo es su cumpleaños. Sin embargo, finalmente tendrá que pasar el día viajando y llegará a España sin margen para celebrarlo.
Pero el principal motivo de su preocupación está en cómo será su vida una vez que regrese. "La gente no me entiende cuando lo digo, pero no tengo nada. Me vas a decir: 'no tengo nada, me tengo que buscar el trabajo", señalaba.
Ana asegura que su realidad es volver sin trabajo, sin dinero en euros, sin coche y sin tener claro qué hará a partir de ahora. También reconoce que su situación sentimental en España hace que el regreso le resulte todavía más complicado.
"Tengo una situación sentimental amorosa mala en España, entonces me apetece menos que cero ir", apuntaba. "No tengo trabajo, no tengo absolutamente nada, no tengo dinero en euros empezando por ahí".
Pese a todo, Ana cuenta con el apoyo de su familia y sus amigas. "No tengo ni coche, no tengo absolutamente nada a día de hoy en España que no sea mi familia que me ama, que obviamente me va a cuidar, y mis amigas", ha añadido.
Ahora, la joven afronta el final de su etapa como au pair y su regreso definitivo a España, aunque admite que todavía no sabe cómo se sentirá cuando aterrice: "A lo mejor me planto en España y digo, tío, estoy superbién, necesitaba estar aquí".