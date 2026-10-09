Josep Casas, agricultor de pistacho y dueño de la empresa Europistachos en Lleida. YouTube - SeedRocket TV.

Un agricultor en España: "Prefiero invertir en pistacho que en pisos o en petróleo, es un plan de pensiones a 20 años"

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LO ESENCIAL Las claves Las plantaciones de pistacho en España se han multiplicado por 14 desde 2015, situando al país como el cuarto productor mundial. El agricultor Josep Casas define el cultivo como un 'plan de pensiones a 20 años', ya que tarda entre 8 y 10 años en ser productivo. Aunque requiere una gran inversión inicial y los primeros seis años son a pérdidas, el beneficio anual puede alcanzar entre 7.000 y 12.000 euros por hectárea. El acceso a agua barata y la disponibilidad de mano de obra para labrar son factores críticos para asegurar la rentabilidad del cultivo.

Los cultivos de pistacho están en auge. Según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE), este tipo de plantaciones se ha multiplicado por 14 desde 2015. De hecho, España es el 4º país del mundo con mayor producción de pistacho.

¿De dónde viene este crecimiento? De la buena rentabilidad que se obtiene pasados unos años. "Prefiero invertir en pistacho que en pisos o en petróleo", afirma Josep Casas, agricultor con 50 hectáreas de plantaciones de pistacho en el Canal de Urgell, Lleida.

En una entrevista para el canal de YouTube Seedrocket TV, expone que "el pistacho no es para impacientes, es un plan de pensiones a 20 años". Y es que según él, las plantaciones de pistacho tardan entre 8 y 10 años en ser productivas.

El agua es vital para el pistacho

Tal como relata, los primeros 6 años de las plantaciones son a pérdidas. En esta línea, la inversión acumulada durante estos primeros años está entre los 35.000 y 50.000 euros por hectárea.

Pasados estos primeros años, Casas afirma que se pueden ingresar entre 7.000 y 12.000 euros de beneficio al año. Para ello, es vital tener reservas de agua cerca de los cultivos: "La diferencia entre ganar dinero como agricultor o no ganarlo es tener acceso a agua barata".

Por eso, señala que es muy importante elegir bien la ubicación de la plantación. Por ello, él solo invierte en terrenos de las cuencas del Tajo o del Ebro. Por contra, nunca elige fincas próximas a grandes ciudades, porque el agua termina priorizándose para el consumo urbano.

Sin embargo, para el agricultor lo más importante es tener mano de obra para labrar el campo: "El agua puede ser más cara o más barata, pero si no tienes a nadie que te lleve el terreno, ya puedes tener mucha agua que no vas a poder producir".

El pistacho, una inversión a largo plazo

Josep Casas apunta que la máxima rentabilidad de las producciones de pistacho se alcanza pasados 15 años. En los últimos años, los precios se han disparado exponencialmente.

Así, la variedad Larnaka, que en agosto de 2022 costaba 8,5€/kg, pasó a costar 17€/kg en diciembre de 2025. Ahora bien, ¿cuánto se lleva el productor? Casas lo desglosa de forma sencilla. El kilo de pistacho suele venderse en los supermercados a entre 15 y 20 euros el kilo.

El agricultor ingresa unos 5 euros por kilo. Por hectáreas, cada zona de regadío puede albergar unos 3.000 kilos. De esta forma, cada hectárea representa unos ingresos de unos 15.000 euros. Sin embargo, deben descontarse los costes del proceso de pelado y secado rápido.

"Recomendaría a todo el mundo que tenga un 5 o 10 % de su patrimonio en activos de economía real y sobre todo economía de alimentación, porque es un activo refugio", concluye el agricultor.