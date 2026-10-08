Pablo Motos: "Pedro Sánchez lleva 8 años gobernando dándole la espalda a la calle y se planta como el salvador"

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LO ESENCIAL Las claves Pablo Motos critica a Pedro Sánchez en 'El Hormiguero', acusándole de gobernar ocho años dándole la espalda a la calle y de presentarse ahora como el salvador. El presentador analiza con escepticismo las medidas de vivienda del Gobierno, afirmando que no resolverán el problema porque tendrán que enfrentarse a las leyes del mercado. La polémica coincide con la decisión del TC de avalar la amnistía y la retirada provisional de la orden de detención nacional sobre Carles Puigdemont. Las críticas de Motos se enmarcan en un contexto de precampaña electoral tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Pablo Motos ha puesto el foco en la gestión de Pedro Sánchez y en la estrategia del presidente del Gobierno ante los problemas que preocupan a los ciudadanos.

Lo ha hecho coincidiendo con un momento político marcado por la situación de Carles Puigdemont, el debate sobre la vivienda y la convocatoria de elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El presentador de El Hormiguero se refirió a la actualidad política y cuestionó el cambio de discurso del Ejecutivo después de años al frente del Gobierno.

"Tenemos amnesia, pero no solo de Puigdemont, tenemos amnesia de que Sánchez lleva ocho años gobernando dándole la espalda a la calle", afirmó Motos.

El presentador fue claro: "Ahora se ha dado cuenta este fin de semana de que le estaba dando la espalda y entonces va a ser el salvador".

Puigdemont y Sánchez encienden El Hormiguero

Sus palabras llegan después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la amnistía al delito de malversación relacionado con el procés.

Tras conocer la decisión, el juez Pablo Llarena dejó provisionalmente sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención que pesaban sobre Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig.

El expresidente catalán celebró la decisión y aseguró que la amnistía supone una "victoria frente a la represión", al tiempo que mantuvo su reivindicación de la acción unilateral.

Puigdemont también ha evitado concretar cuándo regresará a España, pese a que la decisión judicial facilita su vuelta.

En este contexto, Motos también puso sobre la mesa una de las cuestiones que más peso están teniendo en el debate político: el acceso a la vivienda. El presentador cuestionó que las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno puedan resolver por sí solas la situación del mercado inmobiliario.

"Por cierto, cuando se aprueben estas medidas... ¿esto va a solucionar el problema de la vivienda? No", aseguraba firmemente. "Da igual lo que se legisle, se tendrá que enfrentar al mercado y el mercado tiene sus leyes, que es la ley del dinero. El dinero es cobarde y al final...", señaló.

Precisamente, Sánchez ha defendido las medidas de vivienda aprobadas de nuevo por el Gobierno después de que el Congreso rechazara inicialmente los decretos.

El presidente ha sostenido que existe un amplio respaldo ciudadano a intervenir el mercado y ha situado la vivienda entre las prioridades de su Ejecutivo de cara a las próximas elecciones.

Las declaraciones de Motos se producen así en plena campaña electoral, con la vivienda como uno de los principales asuntos de debate y con el escenario catalán volviendo a ocupar un lugar destacado en la actualidad política española.