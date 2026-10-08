La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez durante el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso de los Diputados en Madrid. JJ Guillén EFE

Es oficial: el contrato de alquiler se prolongará 36 meses si el propietario no avisa a tiempo de la no renovación

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LO ESENCIAL Las claves Si el propietario no comunica la no renovación con al menos cuatro meses de antelación, el alquiler se prorroga automáticamente por anualidades hasta tres años. Durante la prórroga tácita, el inquilino puede permanecer en la vivienda bajo las mismas condiciones y con la renta actualizada que ya abonaba. El aviso del casero debe realizarse por una vía fehaciente, como burofax con acuse de recibo y certificación de texto o requerimiento notarial. Las comunicaciones verbales, telefónicas o mensajes informales no acreditan legalmente la notificación; el inquilino debe avisar con dos meses si no quiere continuar.

El mercado del alquiler en España cuenta con mecanismos que garantizan la estabilidad de los inquilinos. Uno de los supuestos más desconocidos por ambas partes es el funcionamiento de la prórroga tácita, un instrumento legal que entra en juego al finalizar el periodo contractual obligatorio y cuando ninguna de las dos partes manifiesta su intención de no renovar.

Esta regulación busca evitar que los inquilinos queden indefensos al término de la vigencia pactada. La normativa vigente fija que, si el arrendador no comunica su voluntad de rescindir con la antelación exigible, el arrendamiento se prorrogará de forma automática por anualidades hasta un máximo de tres años adicionales.

La clave de este procedimiento reside en el cumplimiento estricto de los plazos y el uso de vías fehacientes. Un aviso verbal o un mensaje informal a última hora carece de validez jurídica, lo que permite al arrendatario acogerse al derecho de permanecer en la vivienda con las mismas condiciones acordadas.

Para rescindir el contrato de forma válida, el arrendador debe comunicar su intención de finalizar el contrato con cuatro meses de antelación, como mínimo, respecto a la fecha de vencimiento fijada. Por su parte, si es el inquilino quien desea abandonar el inmueble al concluir el periodo inicial, la exigencia temporal se reduce a dos meses.

Esta asimetría en los tiempos busca ofrecer margen suficiente para encontrar una alternativa habitacional. En caso de no respetar este plazo de cuatro meses, el contrato se prorroga obligatoriamente año a año, por tanto, y durante este periodo extraordinario, la propiedad no puede rescindir la relación salvo en las excepciones legalmente previstas para uso propio o de sus familiares directos.

Procedimiento y consecuencias

La validez de la comunicación depende íntegramente de la vía utilizada para hacer llegar la notificación al arrendatario. De hecho, los juzgados rechazan sistemáticamente las conversaciones telefónicas o los requerimientos verbales, dada la imposibilidad de certificarla fecha exacta de recepción y el contenido del texto enviado.

Para que dicha renovación resulte jurídicamente vinculante, el casero debe emplear mecanismos con valor probatorio ante un juez. El envío de un burofax con acuse de recibo y certificación de texto o la entrega mediante requerimiento notarial son las vías que garantizan la eficacia legal del aviso.

La omisión de este trámite en tiempo y forma consolida el derecho del inquilino a permanecer en el inmueble durante 36 meses adicionales. El propietario que olvide notificar la extinción con los cuatro meses requeridos deberá asumir la continuidad del arrendamiento bajo las mismas cláusulas pactadas en el documento inicial.

Esta prórroga de tres años mantiene la misma renta actualizada que venía abonando hasta la fecha, sin que la propiedad pueda exigir incrementos extraordinarios. De este modo, la legislación penaliza la falta de previsión del arrendador y refuerza la seguridad jurídica de quienes residen habitualmente de alquiler.