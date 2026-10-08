Muere Maricarmen a los 87 años: última hora, en directo | Reacciones políticas, protestas por la vivienda y homenajes hoy en Madrid

Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada el 23 de septiembre de la casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda (Retiro, Madrid) en la que había residido durante 71 años.

El desahucio llegó tras años de litigios con la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble tras el fin de su contrato de renta antigua. La anciana, que cobraba 1.400 euros de pensión, pagaba 500 euros de alquiler y no pudo asumir la subida a 1.600 euros exigida por la firma.

Sacada en camilla el mismo día del lanzamiento, ingresó de urgencia en el Hospital Gregorio Marañón, donde falleció este miércoles, 7 de octubre. El Sindicato de Inquilinas ha lamentado que la marcha atrás negociada para devolverle la vivienda llegara tarde.

Su muerte ha generado una fuerte conmoción política: mientras Pedro Sánchez y la izquierda señalan la urgencia de frenar el abuso inmobiliario, Alberto Núñez Feijóo ha pedido respeto y criticado lo que considera un "uso interesado" del caso.