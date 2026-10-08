Muere Maricarmen a los 87 años: última hora, en directo | Reacciones políticas, protestas por la vivienda y homenajes hoy en Madrid
Maricarmen Abascal falleció ayer en el Hospital Gregorio Marañón, dos semanas después de ser desahuciada del piso de Madrid en el que había vivido durante 71 años.
Valeria Racu, líder del Sindicato de Inquilinas: "Maricarmen entró al hospital con un cuadro de ansiedad y de cansancio"
Altar en homenaje a Maricarmen a las puertas de su casa de Retiro: "Gracias por cambiar España"
Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada el 23 de septiembre de la casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda (Retiro, Madrid) en la que había residido durante 71 años.
El desahucio llegó tras años de litigios con la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble tras el fin de su contrato de renta antigua. La anciana, que cobraba 1.400 euros de pensión, pagaba 500 euros de alquiler y no pudo asumir la subida a 1.600 euros exigida por la firma.
Sacada en camilla el mismo día del lanzamiento, ingresó de urgencia en el Hospital Gregorio Marañón, donde falleció este miércoles, 7 de octubre. El Sindicato de Inquilinas ha lamentado que la marcha atrás negociada para devolverle la vivienda llegara tarde.
Su muerte ha generado una fuerte conmoción política: mientras Pedro Sánchez y la izquierda señalan la urgencia de frenar el abuso inmobiliario, Alberto Núñez Feijóo ha pedido respeto y criticado lo que considera un "uso interesado" del caso.
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Valeria Racu, líder del Sindicato de Inquilinas: “Maricarmen entró al hospital con un cuadro de ansiedad y cansancio provocado por el acoso”
Racu ha señalado que la octogenaria tuvo que ser ingresada de urgencia tras sufrir un cuadro agudo de ansiedad, agotamiento severo y deterioro físico derivado directamente de la presión inmobiliaria y del proceso de desahucio que sufrió en su vivienda de Retiro.
Desde el sindicato insisten en que el desenlace no es un hecho aislado, sino la consecuencia del “acoso continuado” que padeció la anciana durante años.
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Carlos Cuerpo tras la muerte de Maricarmen: “Detrás del drama de la vivienda hay un drama humano”
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha trasladado su pésame a la familia de Maricarmen Abascal antes de la reunión de ministros del Eurogrupo.
Cuerpo ha subrayado que este caso muestra la dimensión humana de la crisis residencial y que "interpela a seguir actuando" desde las instituciones para evitar situaciones similares y garantizar el acceso a una vivienda digna.
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Marcha este jueves en homenaje a Maricarmen y como protesta por los desahucios
La muerte de Maricarmen Abascal ha encendido movilizaciones y actos de protesta en toda España para exigir que “no haya ninguna Maricarmen más”.
En Madrid, el Sindicato de Inquilinas ha convocado para este jueves a las 20:00 horas una marcha que partirá de la acampada de la Puerta del Sol hasta la vivienda del distrito de Retiro de la que fue desalojada.
Con este homenaje en la que fue su casa durante más de 70 años, las organizaciones buscan canalizar la indignación social y reforzar la resistencia vecinal ante nuevos desahucios en todo el país.
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Feijóo pide a las filas del PP “darlo todo” y frena la euforia ante el 29N: “Las elecciones no las ganan las encuestas”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este jueves a la Junta Directiva Nacional de su partido para pedir máxima movilización de cara a las generales del 29 de noviembre.
Ante el clima favorable que reflejan los sondeos, Feijóo ha avisado a los suyos contra cualquier exceso de confianza y les ha exigido “trabajar a tope” hasta el cierre de las urnas.
“Que nadie confunda nuestra ilusión con confianza excesiva ni nuestra fuerza con arrogancia”, ha remarcado para frenar cualquier triunfalismo.
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Convocan un minuto de silencio en los centros de trabajo este viernes a las 12:00 por Maricarmen
Se realizará un minuto de silencio este viernes a las 12:00 horas en todos los trabajos en memoria de Maricarmen Abascal, la octogenaria desahuciada cuyo fallecimiento ha avivado las movilizaciones por el derecho a la vivienda.
La iniciativa busca trasladar el luto y la protesta al ámbito laboral antes de las jornadas de movilización previstas para las próximas semanas.
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El Congreso guardará un minuto de silencio por Maricarmen mientras el PP lo rechaza en el Senado y Madrid
La Diputación Permanente del Congreso rendirá homenaje a Maricarmen Abascal con un minuto de silencio.
A diferencia de la Cámara Baja, la Diputación Permanente del Senado y la Asamblea de Madrid —ambas con mayoría del PP— han rechazado la iniciativa propuesta por los socialistas, aunque los populares sí han respaldado el gesto en las Cortes de Aragón.
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Más Madrid acusa al fondo propietario del acoso inmobiliario a Maricarmen y señala que “no debía morir”
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha responsabilizado directamente este jueves a la empresa Urbagestión del fallecimiento de Maricarmen Abascal tras sufrir “siete años de acoso inmobiliario”.
Durante el pleno de la Cámara regional, Bergerot ha denunciado que la firma puso “el beneficio económico por encima de la vida de una persona” y ha afirmado rotundamente que la anciana desalojada “no debía morir”.
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El barrio de Sainz de Baranda rinde homenaje a Maricarmen frente al portal de su desahucio: “Que no cueste ninguna vida más”
El antiguo portal de Maricarmen se ha convertido este jueves en un altar improvisado repleto de velas, flores y mensajes de agradecimiento tras conocerse la muerte de la octogenaria.
Vecinos, estudiantes de la zona e incluso sanitarios de hospitales cercanos se han acercado a la calle Sainz de Baranda para rendirle homenaje y exigir responsabilidades políticas y sociales tras el desalojo que sufrió hace dos semanas.
Por su parte, en la acampada de la Puerta del Sol también se han sucedido los recuerdos a la anciana, aunque entre algunos transeúntes persisten las reticencias sobre la politización de la protesta.
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CEAR pide garantizar la vivienda "sin discriminaciones" tras la muerte de Maricarmen, convertida en símbolo de la protesta
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado que se garantice el derecho a un hogar para todas las personas «sin discriminaciones» tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana desahuciada en Madrid cuyo caso desencadenó las protestas en la Puerta del Sol.
En las últimas horas, la acampada y el antiguo portal de la mujer se han llenado de flores, velas y homenajes en recuerdo a la octogenaria, que permanecía ingresada desde que fuera desalojada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había residido durante 71 años.
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Óscar López pide «empatía» tras la muerte de Maricarmen y defiende que los nuevos decretos evitarán más casos así
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha expresado el pésame del Gobierno tras el fallecimiento este miércoles de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada hace 15 días en Madrid y cuya historia desencadenó la crisis política y la acampada de Sol.
López ha pedido "empatía" y ha defendido que los dos decretos-ley aprobados de nuevo en el Consejo de Ministros —que afrontan su validación en la Diputación Permanente por el adelanto electoral del 29N— buscan precisamente garantizar que "nunca más vuelva a ocurrir algo así".
Asimismo, ha manifestado un "respeto absoluto" a la convocatoria de huelga general sindical fijada para el próximo 11 de noviembre.
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La muerte de Maricarmen aviva la lucha por la vivienda en todo el país: "Se lo debemos"
La muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid y que activó la lucha por la crisis de la vivienda, ha avivado las protestas en todo el país, con movilizaciones para homenajearla, velatorios y resistencia a otros desahucios para que "no haya ninguna Maricarmen más".
En Madrid, el Sindicato de Inquilinas ha convocado para este jueves a las 20:00 horas una marcha desde la acampada en la Puerta del Sol hasta la que fue su casa durante "más de 70 años", esa en la que "solo quería permanecer hasta el final", explica la organización en un comunicado.
La pasada noche ya le rindieron homenaje en la ciudad, convirtiendo la acampada y las inmediaciones del Congreso en un velatorio, con velas encendidas, fotografías, dedicatorias, lecturas de poemas y reivindicaciones: "Se lo debemos".
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La movilización por la vivienda se extiende a por España
La movilización en defensa del derecho a la vivienda no se limita a Madrid. Hay acampadas y concentraciones en distintas ciudades españolas, entre ellas Valencia, Bilbao, Barcelona y Sevilla.
En Valencia, además, los acampados permanecen inquietos ante una concentración convocada por un grupo de ultraderecha que no ha sido autorizada por la Delegación del Gobierno por motivos de seguridad.
Los movilizados defienden la continuidad de sus reivindicaciones y de la lucha iniciada tras el caso de Maricarmen.
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El altar a los pies de la casa de Maricarmen se llena de recuerdos
En el altar instalado a los pies del edificio donde vivió Maricarmen durante 71 años se acumulan ya numerosos recuerdos y mensajes en su memoria.
Entre ellos hay una camiseta del Sindicato de Inquilinas, flores, fotografías, velas, dedicatorias e incluso carteles.
Uno de los detalles que más ha llamado la atención es un cartel que dice: "Luchad por lo que es vuestro hasta que el cuerpo aguante. Maricarmen, la abuela de todos".
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No se conocen las causas de la muerte de Maricarmen
Por el momento, no se han hecho públicas las causas de la muerte de Maricarmen, que falleció este miércoles a los 87 años tras permanecer ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde su desahucio.
Maricarmen tenía reconocida una discapacidad del 50% y problemas de movilidad que se habían agravado durante los meses anteriores. Tras el desahucio, los médicos decidieron mantenerla ingresada para realizarle distintas pruebas.
En los primeros días, las informaciones sobre su estado señalaban que se encontraba bien, aunque también apuntaban a que sufría agotamiento, ansiedad y estrés tras lo ocurrido.
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El Gobierno cree que el barómetro del CIS avala sus medidas para intervenir la vivienda
El Ministerio de Vivienda considera que los resultados del barómetro de vivienda que ha publicado este jueves el CIS, en colaboración con el propio Ministerio, subrayan que los españoles "avalan las medidas del Gobierno para intervenir el mercado de la vivienda".
Según el departamento que dirige Isabel Rodríguez, el estudio recoge un "amplio apoyo" a las medidas del Real Decreto Ley 29/2026, aprobado por el Consejo de Ministros este martes, pese a que las entrevistas realizadas por el CIS para este barómetro se hicieron los días 22 y 30 de junio, antes de los decretos de vivienda de octubre.
Además, el Ministerio subraya que hay un apoyo mayoritario para ampliar la oferta de vivienda pública y combatir la especulación. En este sentido, recalca que el 80 % considera que hay que priorizar la vivienda como derecho y no como activo de mercado, y el 76 % considera que el Estado tiene que intervenir el mercado.
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PSOE-A evoca a Ana Orantes tras la muerte de Maricarmen
El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha evocado este jueves la figura de la granadina Ana Orantes -asesinada en 1997 por su exmarido tras denunciar en televisión los años de maltrato que había sufrido-, al hilo de la muerte de Mari Carmen Abascal.
Mario Jiménez se ha pronunciado sobre estas cuestiones en una atención a medios en el Parlamento andaluz que ha comenzado trasladando un mensaje de "condolencia y pesar" por el fallecimiento de Mari Carmen, de quien ha señalado que el "sufrimiento" que, "por desgracia, ha tenido" que padecer esta anciana "en los últimos días de su vida, no va a ser en balde".
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Óscar López: "Hoy es un día para la empatía"
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha intervenido en la clausura de la reunión del Consejo Internacional de IA, celebrada en la sede del Ministerio.
"Hoy es un día para la empatía, para hacerse cargo de todo el dolor que hay. Yo no sé lo que considera Feijóo manipulación, pero él no ha hecho ni un minuto de silencio", ha señalado en referencia a la muerte de Maricarmen.
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Florencio Díaz, acampado en Sol: "No puede haber otra Maricarmen"
Florencio Díaz, uno de los acampados en la Puerta del Sol, ha querido recordar también a Margarita, una mujer de Gran Canaria que, según ha explicado, está atravesando una situación similar a la que vivió Maricarmen.
"Quiero recordar también a Margarita, una mujer de Gran Canaria que está pasando por una situación muy parecida. No puede haber otra Maricarmen", ha señalado.
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Decenas de personas se acercan al altar de Maricarmen en Sol
Decenas e incluso centenares de personas se están acercando al altar improvisado instalado en la Puerta del Sol en memoria de Maricarmen. Vecinos y ciudadanos continúan dejando velas, flores y mensajes en recuerdo de la mujer de 87 años.
Mientras, poco a poco están llegando familiares y allegados al tanatorio de San Isidro, donde permanece abierta la capilla ardiente. De momento, la tranquilidad es la nota dominante en el lugar.
Hasta allí se han acercado ya Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, y la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, que ha llegado hace unos minutos.
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Almeida acusa a Sánchez de permitir el desahucio de Maricarmen y apropiarse de su memoria
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de permitir el desahucio de Maricarmen y de apropiarse después de su memoria, pese a que ella le pidió ayuda por carta en 2025 y, según ha dicho, "no recibió respuesta".
Así lo ha asegurado a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, donde ha justificado que su grupo no haya participado en el Ayuntamiento de Madrid en el minuto de silencio por Maricarmen, al considerar que responde a una estrategia política y electoral de la izquierda.
"Para Más Madrid, Maricarmen no es una persona que haya que honrar, sino un señuelo electoral", ha afirmado Almeida, quien ha criticado que el minuto de silencio guardado por la izquierda durara solo 40 segundos: "Es la mejor prueba de que no tenían ningún interés en honrar la memoria de Maricarmen", ha apuntado.