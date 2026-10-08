Marcha por la muerte de Maricarmen | Última hora en directo de las manifestaciones en Madrid, homenajes y reacciones
Maricarmen Abascal falleció este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón, tan solo 14 días después de ser desahuciada de la vivienda en la que residió durante 71 años.
Valeria Racu, líder del Sindicato de Inquilinas: "Maricarmen entró al hospital con un cuadro de ansiedad y de cansancio"
Altar en homenaje a Maricarmen a las puertas de su casa de Retiro: "Gracias por cambiar España"
Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada el 23 de septiembre de la casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda (Retiro, Madrid) en la que había residido durante 71 años. El lanzamiento llegó tras años de litigios con la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble tras el fin de su contrato de renta antigua.
La anciana no pudo asumir la subida del alquiler de 500 a 1.600 euros exigida por la firma. Sacada en camilla el mismo día del desahucio, ingresó de urgencia en el Hospital Gregorio Marañón con un cuadro agudo de ansiedad y agotamiento del que no logró recuperarse, falleciendo este miércoles 7 de octubre.
Su muerte ha desatado una ola de indignación en las calles de Madrid. Cientos de personas agrupadas en la Puerta del Sol han iniciado ya una marcha para rendirle homenaje y protestar contra los abusos inmobiliarios, tras un emotivo aplauso que ha marcado el arranque de la movilización en el centro de la capital.
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Homenaje a Maricarmen | Delegación del Gobierno cifra en 20.000 los asistentes a la manifestación en Madrid
La marea humana que recorre las calles de la capital en memoria de Maricarmen sigue ganando dimensión.
Según los datos oficiales facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid, la marcha suma alrededor de 20.000 participantes en su trayecto desde la Puerta del Sol hacia el distrito de Retiro.
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Homenaje a Maricarmen | Decenas de personas aguardan la llegada de la marcha frente al portal de Maricarmen
En la puerta del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, decenas de personas se concentran ya a la espera de la llegada de la manifestación.
Con velas, flores y pancartas, los vecinos aguardan la cabecera frente al edificio que fue el hogar de la anciana durante 71 años y del que fue desalojada.
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Homenaje a Maricarmen | Un ramo gigante de flores y la foto de Maricarmen encabezan la manifestación en Madrid
⚫️ Un ramo gigante de flores y la foto de Maricarmen encabezan la manifestación en Madrid 📽️ Mar Benavente https://t.co/KcvTwJpWXi— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 8, 2026
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Homenaje a Maricarmen | Recordamos: mañana se ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas
Cabe recordar que las acciones en homenaje a Maricarmen no se limitan a las manifestaciones de esta tarde. El Sindicato de Inquilinas ha convocado para mañana viernes a las 12:00 horas un minuto de silencio en su memoria en las puertas de los centros de trabajo y estudio de todo el país.
Una iniciativa que se suma a la controversia política vivida hoy en la Diputación Permanente a cuenta del desahucio y fallecimiento de la anciana.
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Homenaje a Maricarmen | Carteles de "El rentismo mata" y consignas antifascistas acompañan el paso de la marcha por Madrid
‼️ Comienza una marcha homenaje a Maricarmen en las calles de Madrid: carteles de "El rentismo mata" y gritos antifascistas como protestas 👉 La anciana de 87 años, fallecida este miércoles, se ha convertido en el símbolo de la vivienda en España 📹 @IzquierdaRevol https://t.co/7qW5j0yQmC— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 8, 2026
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Homenaje a Maricarmen | Oviedo se suma a las movilizaciones en el Paseo de los Álamos con una marcha marcada por los cánticos de protesta
La indignación por la muerte de Maricarmen Abascal continúa extendiéndose por toda España. En Oviedo acaba de arrancar una concentración en el Paseo de los Álamos para rendir homenaje a la vecina madrileña.
A diferencia del sobrecogedor silencio que encabeza la comitiva en Madrid, el acto en la capital asturiana ha comenzado con un tono de protesta más directo desde el primer momento, donde los asistentes elevan cánticos y consignas exigiendo soluciones a la crisis de la vivienda y denunciando los abusos inmobiliarios.
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Homenaje a Maricarmen | Rompen el silencio de la marcha al grito de "no son muertes, son asesinatos"
A pesar de que desde los bloques traseros de la manifestación se han empezado a escuchar con fuerza cánticos como "no son muertes, son asesinatos" y "Madrid será la tumba del rentismo", el silencio sigue siendo el claro protagonista en la cabecera.
La primera fila, donde marchan los portadores de la foto y las flores, avanza con sobriedad y en un respetuoso mutismo que marca el tono general de un homenaje predominantemente silencioso y sobrecogedor a su paso por el centro de la capital.
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Homenaje a Maricarmen | La marcha avanza en un emotivo silencio y con el mensaje "seguiremos luchando por ti" en la corona del Sindicato
La movilización discurre según lo previsto en su camino hacia el distrito de Retiro. Por el momento, el recorrido se está realizando en un respetuoso y sepulcral silencio, con rostros de profunda tristeza y consternación entre los asistentes a su paso por el centro de la capital.
Entre las flores que encabezan la comitiva destaca la corona del Sindicato de Inquilinas, en la que se puede leer el mensaje "seguiremos luchando por ti", sintetizando el sentir de una marcha volcada en la memoria de la anciana desahuciada.
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Homenaje a Maricarmen | La indignación se extiende con actos en Toledo y Valencia en recuerdo de la anciana desahuciada
Las movilizaciones en memoria de Maricarmen Abascal trascienden la marcha de Madrid y se extienden a otras ciudades.
En Toledo, decenas de personas celebran una emotiva vigilia en la que se acaba de leer un comunicado unitario de los colectivos sociales, mientras los asistentes se acercan continuamente al punto de encuentro para honrar su recuerdo.
De forma paralela, en Valencia tiene lugar una asamblea abierta en la plaza que incluye la lectura de un manifiesto, un respetuoso minuto de silencio y la interpretación de músicas y cantos tradicionales en tributo a la fallecida y como protesta por la crisis de la vivienda.
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Homenaje a Maricarmen | Un ramo gigante de flores y la foto de Maricarmen encabezan la manifestación vestida de naranja
La primera fila de la marcha ya avanza por el centro de la capital flanqueada por los integrantes del Sindicato de Inquilinas, ataviados con sus característicos chalecos naranjas.
La cabecera porta un enorme ramo de flores y una fotografía a gran tamaño de Maricarmen Abascal que preside la comitiva, marcando el tono de respeto y homenaje que acompaña a los cánticos por el derecho a la vivienda en su trayecto hacia el número 46 de la calle Sainz de Baranda.
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Arranca la marcha desde Sol hasta el número 46 de la calle Sainz de Baranda
La manifestación en recuerdo de Maricarmen Abascal ya está en marcha. Centenares de personas han iniciado el recorrido desde la Puerta del Sol con dirección a la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46, el portal del que la anciana de 87 años fue desalojada tras haber vivido allí durante más de siete décadas.
La comitiva avanza de forma pacífica encabezada por pancartas que reclaman el fin de los desahucios y el derecho a un envejecimiento digno en los barrios.
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Sentido e intenso aplauso en la Puerta del Sol en memoria de Maricarmen
Un emotivo y prolongado aplauso ha retumbado en la Puerta del Sol justo antes de iniciar la marcha hacia Sainz de Baranda. Los manifestantes concentrados en el centro de Madrid han rendido así un primer homenaje a Maricarmen Abascal, recordando su valentía y mostrando su repulsa por el desahucio que sufrió tras 71 años en su hogar.
El clamor de la plaza ha dado paso a los primeros cánticos en defensa del derecho a la vivienda mientras la cabecera se dispone a avanzar por la calle Alcalá.
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Centenares de personas se concentran en la Puerta del Sol, listas para arrancar la marcha hacia Retiro
Cientos de personas se congregan ya en la Puerta del Sol, junto al estatua del Oso y el Madroño y la zona de la acampada, para participar en la marcha en memoria de Maricarmen Abascal.
La cabecera despliega pancartas en defensa del derecho a la vivienda y velas en recuerdo de la anciana de 87 años. La manifestación tiene previsto partir de forma inminente hacia la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde residió durante más de siete décadas hasta su desahucio.
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Homenaje a Maricarmen | ¿Hay convocadas protestas en otras ciudades además de Madrid?
Sí, aunque la marcha a su vivienda es en Madrid, plataformas por la vivienda han convocado concentraciones simultáneas a las 20:00 horas frente a ayuntamientos en ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla.
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Homenaje a Maricarmen | ¿Se puede ir directamente a la casa de Maricarmen a poner velas?
Sí, hay vecinos congregados frente al portal en la calle Alcalde Sainz de Baranda desde la mañana. La manifestación que parte de Sol se unirá a este punto de encuentro en Retiro sobre las 21:00 o 21:30 horas.
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Homenaje a Maricarmen | ¿El metro de Sol estará abierto a las 20:00?
La estación de Metro y Cercanías de Sol funciona con normalidad, pero en la superficie las líneas de autobús de la EMT que recorren el eje Alcalá-Retiro tendrán desvíos y demoras durante la marcha.
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Homenaje a Maricarmen | ¿Qué calles van a cortar exactamente?
La marcha discurrirá desde Sol por la calle Alcalá, conectando con O'Donnell y Doctor Esquerdo hasta llegar a la calle Alcalde Sainz de Baranda, por lo que este eje sufrirá cortes de tráfico progresivos desde las 20:00.
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¿A qué hora empieza exactamente la marcha desde Sol?
La salida está programada a las 20:00 horas desde la Puerta del Sol, justo en la zona donde está montada la acampada por la vivienda.
El Sindicato de Inquilinas ha pedido puntualidad para organizar la cabecera, pero la marcha avanzará despacio, por lo que podrás engancharte en el primer tramo subiendo por la calle Alcalá.
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Valeria Racu: “Maricarmen iba a firmar hoy el contrato para volver a su casa"
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha desvelado que Maricarmen Abascal tenía previsto firmar este mismo jueves el contrato de alquiler que le habría permitido regresar a su domicilio en la calle Alcalde Sainz de Baranda.
Pese a su fallecimiento, Racu ha subrayado que la octogenaria fue consciente antes de morir de que “había logrado doblarle el brazo al rentismo” tras obligar a la empresa Urbagestión a ceder, viviendo la noticia “como una victoria enorme”.
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HelpAge alerta del impacto letal del desalojo en ancianos: “Destruye su salud y sus redes de apoyo”
La ONG HelpAge International España ha advertido de que la pérdida del hogar en la vejez no es un mero conflicto administrativo, sino una vulneración de derechos que provoca un deterioro severo de la salud física y emocional.
La entidad subraya que estas situaciones golpean con especial dureza a las mujeres mayores debido a la brecha en las pensiones y la precariedad acumulada, por lo que exige políticas públicas que garanticen el derecho a un envejecimiento digno en el propio entorno comunitario.