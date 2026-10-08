Marcha por la muerte de Maricarmen | Última hora en directo de las manifestaciones en Madrid, homenajes y reacciones

Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada el 23 de septiembre de la casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda (Retiro, Madrid) en la que había residido durante 71 años. El lanzamiento llegó tras años de litigios con la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble tras el fin de su contrato de renta antigua.

La anciana no pudo asumir la subida del alquiler de 500 a 1.600 euros exigida por la firma. Sacada en camilla el mismo día del desahucio, ingresó de urgencia en el Hospital Gregorio Marañón con un cuadro agudo de ansiedad y agotamiento del que no logró recuperarse, falleciendo este miércoles 7 de octubre.

Su muerte ha desatado una ola de indignación en las calles de Madrid. Cientos de personas agrupadas en la Puerta del Sol han iniciado ya una marcha para rendirle homenaje y protestar contra los abusos inmobiliarios, tras un emotivo aplauso que ha marcado el arranque de la movilización en el centro de la capital.