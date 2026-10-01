Se buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo declarado Conjunto Histórico en España por 4 horas de trabajo diarias

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LO ESENCIAL Las claves Villanueva de la Vera, declarado Conjunto Histórico-Artístico, busca voluntarios para vivir gratis en un terreno a cambio de 20 horas semanales de trabajo en construcción y jardinería. La oferta incluye vivienda gratuita, habitación privada o tienda de campaña, desayuno y almuerzo diarios, lavandería, cocina equipada, bicicletas y acceso a Internet de alta velocidad. Se aceptan voluntarios solos o en pareja, de entre 20 y 50 años y con nivel intermedio de inglés; está prohibido fumar en el recinto. Villanueva de la Vera destaca por su entorno natural, rutas de senderismo, fiestas tradicionales como el Peropalo y una variada gastronomía local, incluyendo el famoso pimentón de la Vera.

Villanueva de la Vera es un municipio en Cáceres, Extremadura, situado en la comarca de La Vera, al pie de la ladera sur de la Sierra de Gredos, reconocido por su arquitectura popular, su entorno natural de gargantas y la ancestral fiesta del Peropalo.

Fue declarado en 1982 Conjunto Histórico-Artístico por la conservación de su entramado urbano y viviendas tradicionales que parecen haber sido sacadas de una película.

Además de la belleza del paisaje, Villanueva de la Vera también cuenta con una belleza cultural con fiestas de interés turístico como la celebración ritual de carnaval centrada en la figura de Pero Palo, un muñeco o pelele colosal.

En este idílico municipio se encuentra un terreno de cinco hectáreas que busca voluntarios que quieran vivir sumergidos en un paisaje natural a cambio de que realicen por 20 horas a la semana trabajos de construcción y jardinería.

Este terreno fue comprado por una pareja que ha ido transformándolo en "un espacio habitable" con agua corriente, cocina al aire libre y lugares para dormir, pero "desde que tuvimos un bebé estamos completamente abrumados de trabajo", explica la pareja en su anuncio en la plataforma Worldpackers.

¿Qué ofrece el anuncio?

Además de vivienda gratuita, los propietarios detallan en el anuncio que el voluntario contará con una habitación privada, una carpa o tienda en un campamento y desayuno y almuerzo gratis "cada día de tu estadía".

Por otro lado también se ofrece la posibilidad de utilizar la lavandería y la cocina equipada. Además en el caso de querer recorrer la zona se ofrecen bicicletas a completa disposición de los voluntarios.

Por otro lado, aquellos que compatibilicen la experiencia con el teletrabajo podrán contar con Internet de Alta Velocidad en el recinto.

Se aceptan tanto voluntarios solos como parejas o dúos de voluntarios con el requisito de que deben tener un nivel de inglés intermedio y tener entre 20 y 50 años. La única regla establecida es que está prohibido fumar.

¿Cómo es el trabajo?

La pareja especifica que el trabajo a realizar y la distribución del tiempo depende del voluntario, pero que el mínimo de horas trabajadas semanalmente debe alcanzar las 20 horas contando con dos días libres.

"Necesitamos ayuda con paisajismo, hacer senderos, jardinería, mantener los edificios que hemos construido y con la construcción de muebles", detalla la pareja en su anuncio. Así, el voluntario podrá elegir entre construcción o jardinería a la hora de realizar sus tareas diarias.

¿Cómo es Villanueva de la Vera?

Como fue expuesto anteriormente Villanueva de la Vera destaca por su bucólico paisaje que además cuenta con canales integrados en las calles empedradas por donde fluye el agua procedente de la sierra.

Para los amantes de la naturaleza hay varios lugares icónicos como la Cascada del Diablo y un salto de agua escalonado en la Garganta de Gualtaminos, la Garganta de Minchones donde hay zonas de baño en pozas naturales con grandes rocas de granito.

Los Jinetes de Burro recorren las calles del pueblo anunciando la sentencia del Peropalo en Villanueva de la Vera, Cáceres, Extremadura. Imagen de archivo IStock

Por supuesto también hay miles de rutas señalizadas para hacer senderismo que conectan la falda de la sierra de Gredos con el cauce del río Tiétar.

A nivel cultural está la mencionada celebración del Peropalo, una fiesta que empieza días antes con la salida de 'la turra' al ritmo del tambor. Entonces, el muñeco se fabrica secretamente la noche del sábado al domingo del carnaval y durante los días principales hay desfiles, bailes, cantos y música tradicional.

Finalmente, la celebración acaba el martes de carnaval con la 'muerte', quema o ajusticiamiento del muñeco hecho de paja. Lo único que se guarda para el año siguiente es la cabeza del pelele.

A nivel gastronómico, en Villanueva de la Vera se pueden disfrutar platos típicos de la región como migas veratas, caldereta de cabrito, sopa verata, tasajo curado y truchas de la garganta.

Las fiestas del Peropalo en Villanueva de la Vera, Cáceres, Extremadura. Imagen de archivo IStock

No obstante, el producto que no se puede dejar pasar es el pimentón de la Vera el producto identitario de la zona secado al humo de leña de roble y fundamental en la elaboración de chacinas y guisos.

Por último, para comer algo dulce se recomiendan las perrunillas y las roscas fritas, postres típicos de Extremadura.