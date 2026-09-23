Toledo acogerá el próximo 4 de octubre la Carrera Solidaria contra la ELA impulsada por la Fundación Eurocaja Rural. La pasada edición tuvo 5.300 participantes en sus distintas modalidades.

David Amores, sobre la ELA: “Te ata a un domicilio y a una cama. No solo al enfermo, sino a todos los familiares cercanos”

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Las claves Generado con IA La Carrera Solidaria contra la ELA de la Fundación Eurocaja Rural se celebrará el 4 de octubre en Toledo para dar visibilidad y apoyo a pacientes y familias afectadas por la enfermedad. El evento destaca la importancia del acompañamiento, la recaudación de fondos y la colaboración entre asociaciones, instituciones y la sociedad para mejorar la calidad de vida de los afectados. En la pasada edición participaron más de 5.300 inscritos y se recaudaron más de 103.000 euros, destinados íntegramente a diez asociaciones de toda España. La ELA afecta en España a unas 4.500 personas y supone una carga física, emocional y económica considerable para los pacientes y sus familias.

Dar visibilidad y apoyo. Es lo que pretende, un año más, la Carrera Solidaria contra la ELA de la Fundación Eurocaja Rural, que se celebrará el 4 de octubre en Toledo. Se trata de una iniciativa que transforma cada zancada en esperanza para las personas que conviven con la Esclerosis Lateral Amiotrófica y para sus familias.

Las inscripciones ya están abiertas para participar en una nueva edición de un evento que pone el foco sobre los efectos de una enfermedad neurodegenerativa devastadora que, en España, afecta a entre 4.000 y 5.000 personas de manera directa.

El evento es relevante porque no solo pone el foco sobre quienes sufren la enfermedad, sino en el cómo cambia también la vida de las familias y allegados de los pacientes.

Por y para todos ellos, la carrera no deja de ser un gesto de empatía a nivel nacional. Porque, como indican desde la organización, la enfermedad no entiende de territorios y ‘Contra la ELA, cada paso cuenta’, como reza el lema del evento.

Inscripciones abiertas: "Vuestro dorsal importa"

Foto de familia de la presentación de la Carrera Solidaria Contra la ELA. Fundación Eurocaja Rural

La presentación de la carrera, celebrada en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural en Toledo, escenificó esta unión en torno a la causa. Estuvieron representadas no solo las asociaciones beneficiarias, sino las administraciones públicas, las empresas patrocinadoras y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, ejerció de anfitrión. Durante su intervención, agradeció a todos su contribución y muy especialmente a las asociaciones por “su labor extraordinaria”.

Javier López Martín, presidente de la Fundación Eurocaja Rural,. Fundación Eurocaja Rural

“Sois vosotros quienes permanecéis junto a los pacientes y sus familias cada día, y quienes llenáis de alegría y esperanza sus vidas. Esta carrera sólo tiene sentido gracias a vuestro trabajo”, añadió.

Pese a la gravedad de la enfermedad, López Martín lanzó un mensaje de optimismo para que “el 4 de octubre sea un día festivo, de esperanza y solidaridad en el que todos, incluidos los afectados, participaremos con la certeza de que esta enfermedad no es eterna y de que estamos un paso más cerca de superarla".

En representación de todas las asociaciones beneficiarias intervino Francisco Javier Pedregal, presidente de ELA Andalucía. Pedregal puso en valor el trabajo multidisciplinar de todas ellas y agradeció que la ‘Carrera contra la ELA’ se haya convertido, año a año, en “un gran punto de encuentro para las familias y toda la sociedad”.

Y por ello animó a participar sea cual sea la modalidad: “Vuestro dorsal importa”, señaló. “Cada conversación que nace alrededor de esta carrera ayuda a alguien a conocer la realidad de la ELA y que decida implicarse”.

"Vuestro dorsal importa. Cada conversación que nace alrededor de esta carrera ayuda a alguien a conocer la realidad de la ELA" Francisco Javier Pedregal, presidente de ELA Andalucía

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, también quiso estar presente para poner de manifiesto “el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad hacia proyectos que merecen todo nuestro acompañamiento”.

Velázquez también agradeció a Eurocaja Rural porque, si bien “es una entidad financiera, no solo se limita a presentar una cuenta de resultados […] sino que lleva luchando años por causas que me parecen muy justas como son la despoblación y, por supuesto, dando un paso muy significativo con la apuesta por la ELA”. “Hoy es un día a reivindicar”, concluyó.

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo. Fundación Eurocaja Rural

“Muchas pequeñas ayudas consiguen cambiar las cosas”

Como expresó Pedregal durante la intervención en el acto de presentación de la carrera, la visibilidad de este tipo de eventos es clave para las asociaciones a todos los niveles. En esa línea se manifiesta también David Amores, director de ELA Adelante-CLM, una de las organizaciones participantes, para quien iniciativas como esta sirven para “ponerles voz, imagen y cara a la triste realidad de la enfermedad”.

Y, al mismo tiempo, poner en valor ”los servicios que prestamos entidades como la nuestra, como fisioterapia, logopedia, psicología, apoyo, atención social... todo eso hay que pagarlo. Por eso la recaudación nos hace un mundo en nuestras cuentas”.

Pepe Jiménez, presidente de ADELA Comunidad Valenciana y presidente de ConELA (Confederación Nacional de Entidades de ELA), destaca que “es importante sumar fuerzas y que asociaciones, entidades y sociedad trabajemos juntos”.

“No hace falta hacer grandes cosas. Muchas veces, muchas pequeñas ayudas juntas son las que consiguen cambiar las cosas”, añade.

¿Cómo funciona la ELA?

Para tomar conciencia de la dimensión social de esta enfermedad, hay que entender que la ELA es una patología que ataca las neuronas motoras que controlan los músculos voluntarios.

Esto provoca la pérdida gradual de la movilidad articular, la capacidad de hablar y de tragar y, en etapas finales, incluso de respirar de manera autónoma. Generalmente, eso sí, las capacidades cognitivas se mantienen en la inmensa mayoría de los casos.

Los datos respaldados por la Sociedad Española de Neurología (SEN) reflejan la dimensión real de este reto sanitario y social en nuestro país:

Entre 4.000 y 4.500 personas conviven con la ELA en España.

conviven con la ELA en España. Cada año se diagnostican cerca de 900 nuevos casos (aproximadamente 3 diagnósticos diarios).

(aproximadamente 3 diagnósticos diarios). Los costes medios derivados de los cuidados y la adaptación a la dependencia superan los 50.000 euros anuales por paciente, una carga financiera inasumible para la mayoría de las familias sin un marco de apoyo público e institucional sólido.

“Es una enfermedad que te ata a un domicilio y a una cama. Pero no solo al enfermo, sino a todos los cuidadores principales, que normalmente van a ser los familiares más cercanos”, señala David Amores.

Más de 5.300 inscritos en la pasada edición

Edición de 2025 de la Carrera solidaria contra la ELA. Fundación Eurocaja Rural

La Carrera Solidaria contra la ELA está dedicada a la memoria de José Luis García Fernández, miembro del Grupo Económico Eurocaja Rural que fue parte fundamental de la iniciativa y que falleció en abril de 2024 debido a esta enfermedad siendo "un verdadero ejemplo de coraje y fortaleza cuyo legado y espíritu inquebrantable perduran en cada edición de la prueba", señalan desde la entidad.

Por eso, cada año la carrera honra este legado, está dedicada a su memoria, y por él y por todas las personas enfermas y sus familiares, la Fundación Eurocaja Rural seguirá promoviendo que, "contra la ELA, cada paso cuenta".

Este contexto justifica el crecimiento de la Carrera Solidaria contra la ELA año a año: solo en la edición de 2025, el evento superó los 5.300 inscritos entre las modalidades presencial, virtual y Dorsal Cero.

Además, se implicaron más de 75 empresas y entidades colaboradoras, y más de un centenar de voluntarios, que ayudaron a alcanzar una cifra récord de recaudación superior a los 103.000 euros.

Edición de 2025 de la Carrera solidaria contra la ELA. Fundación Eurocaja Rural

La meta para la presente edición es superar estas cifras. Para ello, el periodo de inscripciones ya está abierto, ofreciendo distintas modalidades adaptadas a todas las necesidades, perfiles y edades para que nadie se quede fuera de este esfuerzo colectivo:

Carrera presencial : La cita principal tendrá lugar en Toledo, reuniendo a miles de participantes en recorridos populares, familiares y adaptados.

: La cita principal tendrá lugar en Toledo, reuniendo a miles de participantes en recorridos populares, familiares y adaptados. Modalidad virtual: Quienes deseen apoyar la causa desde cualquier punto de la geografía española pueden sumarse corriendo o caminando entre septiembre y octubre, registrando su participación de forma remota.

Quienes deseen apoyar la causa desde cualquier punto de la geografía española pueden sumarse corriendo o caminando entre septiembre y octubre, registrando su participación de forma remota. Dorsal Cero: Pensado para aquellas personas, entidades y empresas que deseen colaborar económicamente sin necesidad de realizar el recorrido.

La totalidad del dinero recaudado —a través de cuotas de inscripción, donaciones directas del Dorsal Cero, patrocinios e iniciativas en redes sociales— irá destinado íntegramente a las diez asociaciones seleccionadas.

“Vivir con ELA requiere muchos cuidados y muchos recursos”, expresa Pepe Jiménez: “La ELA nunca afecta solamente a la persona diagnosticada. Cuando entra en una casa, afecta a toda la familia”.

“Poder vivir con dignidad”

Entidades beneficiarias Asociación ELA CLM-AdELAnte

adELA Comunidad de Madrid

ELA Castilla y León

adELA Comunidad Valenciana

ELA Región de Murcia

ARAELA Aragón

canELA Cantabria

VencELA La Rioja

ELA Andalucía

ELA Extremadura

“Necesitamos que se investigue para encontrar tratamientos pero, mientras llega ese momento, también necesitamos poder vivir con dignidad, tener los apoyos necesarios y que nuestras familias no tengan que asumir solas toda la carga de los cuidados”.

Por eso, “la existencia de entidades que ayudan a los enfermos es al final una mano que te va a acompañar, que te va a guiar en un triste camino. Pero al final no es lo mismo hacer este camino solo que acompañado”, según David Amores.

Y Pepe Jiménez concluye: “Detrás de cada dorsal hay una persona que está diciendo: “Estoy con vosotros”. Y cuando estás conviviendo con una enfermedad como la ELA, sentir que no estás solo es muy importante”.

¿Cómo participar?

Inscripciones online: Disponibles a través de la web oficial de la Fundación Eurocaja Rural y en las plataformas de gestión de eventos deportivos asociadas. Dorsal Cero: Abierto para aportaciones voluntarias de cualquier cuantía. Difusión en Redes: Sumando interacciones y apoyando las publicaciones con la etiqueta oficial de la carrera para transformar la conversación digital en financiación solidaria.

'David Amores, sobre la ELA: “Te ata a un domicilio y a una cama. No solo al enfermo, sino a todos los familiares cercanos” es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Fundación Eurocaja Rural.