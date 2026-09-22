Buscan voluntarios para vivir gratis en una casa junto al lago: comida y wifi gratis por trabajar 16 horas semanales

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Las claves Generado con IA Worldpackers ofrece la posibilidad de vivir gratis en una casa histórica junto al lago Müritz, Alemania, a cambio de 16 horas semanales de trabajo en el huerto. El voluntariado incluye alojamiento privado, comida casera diaria, lavandería, wifi rápido y acceso a bicicletas y excursiones por la zona. No se requiere experiencia en jardinería, solo tener más de 18 años y nivel intermedio de inglés; pueden postularse solos, en pareja o dúo. La casa forma parte de un proyecto de retiro budista y está ubicada en un entorno natural ideal para actividades al aire libre como senderismo, ciclismo y kayak.

Worldpackers es una plataforma que ofrece oportunidades para voluntarios en todo el mundo. Busca conectar a viajeros con anfitriones con el objetivo de ofrecer una inmersión cultural y aprender idiomas. Así, a cambio de ayudar algunas horas por semana, el voluntario recibe hospedaje, comida o incluso actividades.

De esta manera, una de las ofertas en la plataforma consiste en vivir en una casa parroquial histórica en la región de los lagos de Mecklemburgo, al lado del Parque Nacional de Müritz, Alemania.

La oportunidad ofrece vivir en plena naturaleza con gastos cubiertos a cambio de trabajar 16 horas semanales, con tres días libres, en el huerto de la casa que se está reconstruyendo.

¿En qué consiste?

"El huerto se sitúa sobre un suelo maravillosamente fértil que alimentó a las familias aquí durante generaciones", así comienza la descripción del trabajo de voluntario en Worldpackers, "se está reconstruyendo paso a paso, y me encantaría contar con una mano para voltear una franja con una grada motorizada, despejar las malas hierbas y sus raíces".

De esta manera, la propietaria del huerto especifica que es un trabajo que requiere "fuerza" y "resistencia". Además se detalla que los turnos consistirán en días de tres o cuatro horas diarias de trabajo con tres días de descanso y no se exige experiencia en jardinería sino tan solo tener un nivel de inglés intermedio y más de 18 años.

Los voluntarios contarán con una habitación privada con posibilidad de incluir escritorio y espacio de trabajo en el caso de ser nómada digital. Además, se les ofrece un "almuerzo casero" y desayuno todos los días y tener la cocina a disposición para cenas. También hay WiFi de fibra rápida.

Por otro lado, la propietaria ofrece una lavandería para lavar ropa "sin costo", la posibilidad de hacer excursiones por la zona e incluso de utilizar las bicicletas de la casa para paseos.

Orilla del lago sudoeste del lago Müritz, Alemania. Imagen de archivo IStock

La propiedad forma parte de "un proyecto de casa de retiro budista en una etapa temprana", con lo cual también se ofrece la posibilidad de asistir a las terapias holísticas o actividades espirituales que se lleven a cabo.

Lo único que no está incluido dentro de la oferta son los vuelos, el seguro de viaje, transporte interno y visa, es decir, que una vez se llegue a la vivienda prácticamente todo está incluido.

Se admiten voluntarios solos, parejas y dúos de voluntarios que para aplicar deberán enviar un vídeo de presentación a la propietaria.

Teniendo en cuenta que es una casa parroquial, la propietaria especifica que es un "lugar tranquilo y contemplativo" con lo cual pide tranquilidad, añadiendo que es un hogar vegetariano, por ello explicó que "los huéspedes pueden comer carne, que puede almacenarse en un refrigerador para huéspedes dedicado, pero no la cocinaré yo misma".

¿Qué hay en Müritz?

El Parque Nacional de Müritz, ubicado en Mecklenburgo-Pomerania Occidental, es el parque nacional terrestre más grande de Alemania con 322 kilómetros cuadrados y se encuentra en el corazón de la región de los lagos de Mecklenburgo.

Este parque es uno de los santuarios de aves de agua dulce y rapaces más importantes de Europa Central, además de contar con mucha vida acuática y terrestre.

Así, es el lugar ideal para actividades como ciclismo y senderismo, kayak y observación de aves. Por otro lado, cuenta con un sistema de autobuses que permite desplazarse por el parque transportando bicicletas y conectando con los barcos pasajeros.