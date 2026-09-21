Es oficial: Ayuso lanzará en 2027 un carné para mayores de 55 años con descuentos en ocio y cultura

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid lanzará en 2027 el Carné Senior para mayores de 55 años, con descuentos en ocio y cultura. El Carné Senior forma parte del Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia, con un presupuesto anual de 400 millones de euros. El carné ofrecerá ventajas en actividades culturales, formación digital y universitaria, talleres tecnológicos y programas de ejercicio físico adaptado. Se podrá solicitar en oficinas de atención ciudadana, centros sociales y el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid, en formato físico o digital.

Si tienes más de 55 años y vives en la Comunidad de Madrid, estás de enhorabuena. Porque, a partir del primer semestre de 2027, tendrás a tu disposición el conocido como el Carné Senior.

Se trata de una medida anunciada por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región. Y la misma se encuadra dentro del Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia.

Dicho plan cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros anuales y el carné estará disponible tanto en formato físico como digital.

Diferentes usos

El Carné Senior de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo no sólo facilitar el acceso a recursos y actividades. También incluye descuentos y ventajas en ámbitos variados como el ocio, la cultura, el aprendizaje y la promoción de hábitos saludables.

En total, más de un centenar de actuaciones cuya finalidad es la de favorecer la vida activa de las personas mayores de 55 años a la par que reforzar su papel en la sociedad. Un fin que cuenta con el apoyo de otras administraciones públicas y entidades sociales.

Por ejemplo, los titulares del Carné Senior tendrán descuentos en actividades y eventos culturales. Pero, además, y poniendo el foco en el sector educativo, no solo posibilitará acceder a formación digital y universitaria, también a talleres tecnológicos.

Mientras que, en el campo de los hábitos saludables, permitirá acceder a programas de ejercicio físico adaptado a las necesidades de estas personas. También actividades dirigidas a prevenir caídas y fomentar el bienestar emocional.

Conviene recordar que el Carné Senior forma parte del Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia que puso en marcha el Gobierno regional de Madrid durante 2025.

¿Y cómo funcionará? A través de una plataforma digital conectada con la Historia Social Única y con otras soluciones que se incorporen a la cartera de Servicios para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como la teleasistencia avanzada.

La forma de conseguirlo será sencilla: se podrá solicitar en las oficinas de atención ciudadana, los centros sociales o en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid.