Hallan el cadáver de un varón flotando en el río Guadiana a su paso por Mérida

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha hallado el cadáver de un hombre flotando en el río Guadiana, a dos kilómetros aguas abajo del recinto ferial de Mérida. El hallazgo se produjo tras un aviso ciudadano recibido a las 12:15 horas de este lunes. La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación y el cuerpo está pendiente de identificación y traslado al Instituto de Medicina Legal.

Este lunes, la Guardia Civil ha confirmado el hallazgo del cadáver de un varón flotando en el río Guadiana a 2 kilómetros aguas abajo del recinto ferial de Mérida tras el aviso ciudadano a las 12:15 horas.

Tras el descubrimiento, se ha activado el protocolo de actuación pertinente para este tipo de casos y ha pasado a hacerse cargo de la investigación el Equipo de la Policía Judicial.

Por ahora, el cuerpo se encuentra pendiente de identificación. Asimismo, se está a la espera del levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal.

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