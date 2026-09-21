Javier Zamora, profesor del IESE durante el programa de Valor Añadido EE

Los expertos confirman: "Europa es el 5% de toda la infraestructura en el mundo de la IA, EEUU el 75%"

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Las claves Generado con IA Europa solo representa el 5% de la infraestructura mundial de inteligencia artificial, frente al 75% de Estados Unidos. Cuatro grandes tecnológicas han comprometido inversiones por 725.000 millones de dólares en infraestructura de IA este año. Mientras EE.UU. avanza con modelos cerrados y abiertos, la Unión Europea se centra principalmente en la legislación. Europa cuenta con un gran volumen de datos estratégicos, pero los expertos insisten en que debe invertir en infraestructura propia para no depender de potencias extranjeras.

¿Por qué Europa está perdiendo la carrera de la Inteligencia Artificial? El aviso de los expertos

La brecha tecnológica entre la Unión Europea y las grandes potencias sigue acentuándose. Tal y como afirma Javier Zamora "Actualmente, de toda la infraestructura instalada en el mundo de inteligencia artificial Europa es el 5%. Estados Unidos el 75%".

Esta desproporción ocurre en un contexto donde tan solo cuatro grandes compañías tecnológicas han comprometido inversiones en infraestructura por 725.000 millones de dólares durante este año.

Mientras la industria en Estados Unidos debate el ritmo de avance entre modelos cerrados y modelos abiertos respaldados por firmas como Meta o proveedores como Nvidia, el enfoque en Bruselas se ha volcado prioritariamente hacia la legislación.

Pese al rezago en capacidad de cómputo, la Unión Europea cuenta con un activo estratégico fundamental: un gran volumen de datos en áreas críticas como la salud, la economía y la producción.

Sin embargo, para poner en valor este recurso, los expertos coinciden en que Europa debe desarrollar su propia infraestructura e invertir decididamente en la cadena de valor de la IA. Solo así podrá evitar una dependencia absoluta de las grandes corporaciones norteamericanas o de los modelos asiáticos.