Los economistas coinciden: “El que tiene que pagar 800€ por hijo en la vuelta al cole, puede omitir el café de 2,5€”

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Las claves Generado con IA El gasto medio anual por hijo en la 'vuelta al cole' ha subido un 4%, alcanzando los 2.484 euros, según la OCU. Expertos financieros recomiendan eliminar pequeños gastos cotidianos, como el café diario, para ahorrar hasta 750 euros al año. Rubén López de Miguel señala que prescindir de gastos prescindibles puede ayudar a cubrir importantes desembolsos como material escolar o incluso un viaje. El especialista enfatiza la importancia de tomar decisiones conscientes de ahorro para priorizar la estabilidad económica sobre la satisfacción inmediata.

La 'vuelta al cole' para muchos padres ha supuesto un importante golpe en sus finanzas personales en vista de que el inicio de curso ha visto una subida del 4% respecto al año anterior situándose en un gasto medio anual de 2.484 euros por hijo, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Así, varios expertos han salido a apoyar a las familias españolas con consejos y técnicas para disminuir gastos hormiga y así incrementar el ahorro de dinero. Uno de ellos es Rubén López de Miguel, asesor financiero y experto en inversiones.

El especialista económico expresó en una entrevista con Aragón TV que los pequeños gastos cotidianos realmente tienen un impacto económico importante en las familias que podría significar comprar material escolar o vacaciones en el extranjero.

Un café de 750 euros

De esta manera, López de Miguel expresó que "si yo me gasto 2,50 euros cada mañana en un café porque me lo merezco porque 2,50 euros no es tanto, me estoy gastando 750 euros al año en café".

Así, manifestó que con esos 750 euros se podría financiar parte de la 'vuelta al cole': "Es que aquellos que a lo mejor tienen que financiar los 800 euros para poder pagar los libros de sus hijos para volver al colegio, quitándose ese café de la mañana, tendrían los libros pagados, hay muchos otros gastos más prescindibles que un café".

Lo cierto es que el inversor señaló que con esos 750 euros es posible hacerse con muchos otros lujos como un viaje, pero también hacer frente a otros gastos como la luz, el agua, entre otros. En definitiva, López de Miguel recalcó que "todos aquellos gastos que estén fuera de lo que nos podemos permitir tienen que ser eliminados".

Sobre todo, hizo énfasis en que es preciso elegir de manera consciente ahorrar ese dinero teniendo en cuenta que conlleva un sacrificio, es decir que "a lo mejor si quiero café no tengo el viaje a Cancún, pero si quiero Cancún hago el esfuerzo y no tengo café".

Una vez tomada esta decisión activa de ahorrar 750 euros anuales, es importante mantenerla porque, como expresó el experto, "el problema sobre todo es el impulso", ocasionado por una sensación de inmediatez impulsada por las redes sociales basadas en el consumismo inmediato.

Asimismo, el mensaje del inversor consiste en recalcar la importancia de prescindir de ciertos gastos que parecen inofensivos, con el objetivo de conseguir un ahorro mayor y con ello priorizar la estabilidad económica antes que la satisfacción momentánea.