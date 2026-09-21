Un albañil, sobre los precios en la construcción: "Hay mucha demanda, pero la mayoría busca mano de obra barata o gratis"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El sector de las reformas en España vive un fuerte contraste entre la alta demanda y la presión por conseguir mano de obra barata. Los profesionales como Adrián, albañil con más de 20 años de experiencia, denuncian que los clientes priorizan el precio por encima de la calidad. A pesar de que los costes de materiales y vivienda suben, los trabajadores no ven reflejadas mejores condiciones laborales ni salarios más altos. La falta de mano de obra cualificada y la presencia mayoritaria de extranjeros en las obras preocupan a los profesionales veteranos del sector.

El sector de las reformas atraviesa un momento de fuertes contrastes en España.

Mientras el coste de determinados materiales y el precio de la vivienda siguen presionando al alza, los profesionales se encuentran con clientes que, según algunos trabajadores del sector, continúan priorizando el presupuesto más bajo a la hora de contratar una obra.

Adrián, albañil con más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas, conoce de primera mano esta situación. Su trayectoria profesional comenzó, según explica, "por necesidad", aunque puntualiza que su actividad va mucho más allá de la albañilería: "Hago trabajos de muchos tipos".

Así, en su opinión, uno de los principales cambios de los últimos años tiene que ver con la forma en la que se contratan los trabajos y con la presión sobre los precios.

"Ahora hay muchos intermediarios y mucha mano de obra barata", afirma a EL ESPAÑOL. "La mayoría de los clientes solo buscan barato, no dicen nada de la calidad".

Cambios en el sector de la construcción

Esta situación se produce en un mercado donde realizar una reforma puede suponer un desembolso importante para las familias.

En 2026, las estimaciones de profesionales del sector sitúan una reforma integral en Madrid desde unos 400 euros por metro cuadrado para actuaciones básicas, mientras que los proyectos de mayor calidad pueden superar los 1.000 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, Adrián considera que esos precios no siempre se traducen en mejores condiciones para quienes ejecutan los trabajos. "Los precios van por los suelos. Hay mucha demanda, pero la mayoría busca mano de obra barata o gratis, si puede ser", sostiene.

El problema, además, no sería exclusivamente económico. El albañil asegura que apenas encuentra jóvenes españoles incorporándose a las obras: "Solo se ven extranjeros, la gran mayoría latinos".

Así, Adrián tampoco considera que el principal problema sea que falten personas dispuestas a trabajar en la construcción. Su preocupación es la falta de profesionales cualificados y la transformación de los antiguos oficios.

"Lo que falta es mano profesional de verdad, y eso lo dicen quienes pagan poco. De hecho, los oficios de antes desaparecen y se convierten en otra cosa", confesaba. "La gente hoy en día quiere trabajar menos y cobrar más".

De ese modo, el experimentado albañil señalaba cómo la regularización de migrantes del Gobierno de Pedro Sánchez sería una táctica para tener "mano de obra barata".

"Al Gobierno le da igual si las empresas esclavizan a los extranjeros mientras cobra impuestos", aseguraba.

El contexto del mercado también está marcado por el esfuerzo de las administraciones para impulsar la rehabilitación. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla 7.000 millones de euros de inversión en cinco años y destina una parte relevante de los fondos a rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana y rural.

Pese a todo, Adrián no encuentra demasiados motivos para recomendar su profesión. De hecho, es especialmente crítico con las condiciones laborales: "No hay muchas ventajas en el mundo de las reformas, simplemente es lo que hay. Las condiciones son de malas a muy malas, por lo menos donde he trabajado yo".