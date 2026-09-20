Un experto en vivienda avisa: “Comprar será más difícil por el precio y también por el coste de financiarla”

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Las claves Generado con IA El BCE ha subido los tipos de interés al 2,5%, su nivel más alto desde abril de 2025, dificultando el acceso a la vivienda. El aumento de los tipos encarece la financiación hipotecaria y endurece las condiciones de crédito para los compradores. El experto Robin Decaux advierte que la compra de vivienda será más difícil tanto por el alto precio de los inmuebles como por el mayor coste de los préstamos. El encarecimiento del crédito podría moderar la demanda, pero no resuelve el desequilibrio estructural entre oferta y demanda en el mercado de vivienda.

El Banco Central Europeo (BCE) ha elevado en su última reunión los tipos de interés. Lo ha hecho un cuarto de punto, hasta el 2,5%. Se trata de su nivel más alto desde abril de 2025.

Además, se trata de la segunda subida de tipos en lo que va de año, debido a la alta inflación (3,3%), y por el encarecimiento de la energía sobre los precios. ¿Y cómo va a afectar a la vivienda?

“Comprar será más difícil por dos vías: por el precio de la vivienda y por el coste de financiarla”, afirma Robin Decaux, CEO de Equito.

Crédito más exigente

El experto en vivienda, en este contexto, advierte de que unas condiciones de crédito más exigentes pueden aumentar el esfuerzo de los hogares y dificultar todavía más el acceso a la compra de vivienda.

Y lo hace en un momento en el que el mercado ya afronta un importante desequilibrio entre oferta y demanda.

“El impacto más inmediato para el mercado residencial estará en la financiación. El Euríbor ya lleva semanas por encima del 3% y esta decisión confirma un escenario en el que acceder al crédito vuelve a ser más caro”, remarca Decaux.

Además, el cofundador de Equito pone el foco en el momento especialmente tensionado que atraviesa actualmente el acceso a la vivienda.

Desde su punto de vista, el nuevo escenario de financiación puede afectar tanto a quienes ya cuentan con una hipoteca como a quienes todavía están intentando acceder a una.

“Para quienes tienen una hipoteca variable supone un mayor esfuerzo mensual, pero también afecta a quienes están intentando comprar ahora”, prosigue. ¿Por qué?

“Porque unas condiciones financieras más exigentes reducen capacidad de compra y elevan todavía más una barrera de entrada que ya es elevada por el precio de la vivienda y el ahorro previo necesario”.

A su entender, aunque el encarecimiento del crédito puede tener efectos sobre la demanda, por sí solo no permite resolver la falta de oferta existente.

“El riesgo es analizar este movimiento únicamente desde el lado de los tipos. Un crédito más caro puede moderar parte de la demanda, pero no resuelve el desequilibrio estructural del mercado”, afirma Decaux.

De ahí que concluya indicando que “si la oferta continúa siendo insuficiente, el encarecimiento de la financiación puede añadir una nueva dificultad a un mercado en el que el precio de la vivienda ya supone una importante barrera de entrada".