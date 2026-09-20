El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Jesús Hellín Europa Press

Confirmado: ayuda de más de 500 euros al mes para los pensionistas que tengan que pagar un alquiler en España

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Las claves Generado con IA En 2026, los pensionistas que reciban una pensión no contributiva podrán solicitar una ayuda de 525 euros anuales para el pago del alquiler. Esta ayuda está dirigida a quienes no sean propietarios de vivienda, usen el inmueble como domicilio habitual y tengan un contrato de alquiler vigente por más de un año. Solo uno de los pensionistas por vivienda puede recibir el complemento, y no se permite relación de parentesco cercana con el arrendador. El importe de la pensión no contributiva ronda los 628 euros mensuales, lo que dificulta afrontar el alto coste medio de los alquileres en España.

En el año 2026, según los datos del Imserso, el importe íntegro de una pensión no contributiva, ya sea por jubilación o invalidez, consiste en 8.803,20 euros anuales repartidos en 14 pagas.

A su vez, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, al menos un 7,5% de las personas mayores de 65 años en España vive en régimen de alquiler.

De esta manera, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) otorga una ayuda de 525 euros anuales abonada en un pago único con el objetivo de aliviar los gastos de la vivienda de los pensionistas.

¿En qué consiste la ayuda?

Se trata de un 'complemento por alquiler' regulado en el Real Decreto 1191/2012 de 525 euros al año y está pensado para los pensionistas con menores recursos económicos que tienen que pagar un alquiler mensual.

De esta manera, quienes podrán solicitar esta ayuda son aquellos que cobren una pensión no contributiva, por jubilación o invalidez. Es importante recordar que estas pensiones están pensadas para ciudadanos que no hayan cotizado el mínimo de 15 años que exige la Seguridad Social y carecen de recursos.

Como requisito el solicitante debe acreditar que no es propietario de ninguna vivienda además de que el inmueble arrendado debe ser el domicilio habitual del pensionista.

Asimismo, el contrato de alquiler debe tener una vigencia mínima de más de un año y se exige haber vivido en el inmueble durante un mínimo de 180 días inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

Las manos del hombre mayor sosteniendo el billete de euro. Imagen de archivo IStock

Además, el pensionista no puede tener una relación de parentesco hasta el tercer grado, ni estar casado, ser pareja de hecho o mantener una convivencia estable con el casero propietario del inmueble.

En el caso de que residan en la vivienda dos o más personas con una pensión no contributiva, solo una puede percibir la ayuda, quien figure en el contrato como titular o, en el caso de haber muchos titulares, el que aparezca en el listado en primer lugar.

El plazo de solicitud es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. La resolución puede tardar unos tres meses y el pago suele realizarse antes de que finalice el año.

Para tramitar la solicitud es preciso acudir a los órganos competentes y administraciones de cada comunidad autónoma o el Imserso.

El problema del alquiler

Aunque tan solo un 5,2% de los pensionistas se enfrentan a estos precios de los alquileres actuales del mercado libre, aquellos que además solo perciben esta pensión no contributiva se encuentran en una situación aún más vulnerable.

Teniendo en cuenta que en promedio una pensión no contributiva ronda los 628 euros mensuales, junto al complemento por alquiler el jubilado consigue ingresar unos 1.153 euros al final del año, ya que hay que recordar que es un pago único.

Sin embargo, en promedio, un alquiler promedio en España es 15,1 euros el metro cuadrado, según Idealista. En otras palabras, una vivienda de 80 metros cuadrados supone alrededor de 1.208 euros mensuales. Es decir que un alquiler supone prácticamente 100% o más de los ingresos de estos pensionistas.