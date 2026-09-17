Suiza necesita albañiles: faltan 38.000 personas y pagan sueldos de hasta 8.000 euros

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Las claves Generado con IA Suiza ofrece más de 38.000 vacantes para albañiles y otros oficios de la construcción, con sueldos que pueden llegar hasta los 8.000 euros. Las oportunidades abarcan desde soldadores y peones de obra hasta pintores, carpinteros, electricistas y maquinistas, tanto en empresas directas como en ETT. Para optar a estas ofertas es necesario tener pasaporte de la Unión Europea y conocimientos de francés, alemán o italiano según la región. Se recomienda planificar bien la mudanza e informarse sobre la vida en Suiza antes de emigrar para aprovechar las oportunidades laborales.

España vivió un gran ‘boom’ inmobiliario a principios del siglo XXI hasta que estalló la ‘burbuja’ allá por el año 2007. Muchas de las personas que se quedaron en paro optaron por reciclarse. Otras prefirieron seguir en el ‘tajo’.

Además, hay jóvenes que ante la falta de oportunidades laborales en España emigraron a otros países. Entre ellos Suiza. Y es que el país alpino, antes y ahora, sigue demandando este tipo de puestos de trabajo. ¿Salarios? Hasta 8.000 euros dependiendo de la categoría.

Así de claro lo ha dejado el albañil español y creador de contenido Rafael Cubero en sus redes sociales. Con una experiencia de más de una década en Suiza, subraya que la plataforma digital baustellenanzeiger.ch ofrece en la actualidad más de 38.000 vacantes laborales de este calibre.

De soldadores a peones

Cubero destaca en su vídeo que dicha página incluye “un montón de oficios”, desde soldadores, peones de construcción, pintores, carpinteros, electricistas o maquinistas de maquinaria de construcción, entre otros.

Ofertas que proceden directamente de empresas interesadas en contratar, hasta Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

Además, remarca que el sitio web incluye oportunidades de lo más variadas, con perfiles tan diferentes como aquellos relacionados con oficios técnicos hasta puestos especializados en ingeniería.

“No hay nada más que mandar el currículum como locos para poder optar a algunas de estas ofertas”, recomienda este cordobés.

Y recuerda que lo más importante es tener pasaporte de la Unión Europea. También recuerda que es importante “estudiar algo del idioma local ya sea francés, alemán o italiano dependiendo de la zona donde queráis”.

Porque las ofertas de empleo están repartidas por toda Suiza. Por último, Rafael Cubero aconseja a todas aquellas personas que quieran dar el salto a Suiza que investiguen a fondo cómo es la vida en el país, así que planifiquen con antelación todos sus pasos.