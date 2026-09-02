Pascual Ariño, propietario de 16 pisos en alquiler: "Comprar casas ocupadas es una mina de oro, lo veo como un negocio"

Pascual Ariño, propietario de 16 pisos en alquiler que defiende invertir más de un 10 % en inmuebles. YouTube - Las Gafas Rojas.

Las claves

Las claves Generado con IA Pascual Ariño, propietario de 16 pisos, afirma que comprar viviendas ocupadas por debajo de su valor de mercado es una estrategia rentable. Una vivienda ocupada puede perder hasta el 74% de su valor, lo que la convierte en una oportunidad de inversión para quienes buscan alta rentabilidad. Ariño distingue entre dos tipos de okupas: personas que acceden a varias viviendas y antiguos propietarios que permanecen tras un embargo. En 2025 se registraron 14.875 denuncias de ocupaciones ilegales en España, con Cataluña concentrando el 40% de los casos.

¿Comprarías una vivienda por debajo de su precio de mercado aunque estuviera ocupada? Esta es la estrategia de algunos inversores para rentabilizar lo máximo posible un inmueble.

Es, por ejemplo, el caso de Pascual Ariño, propietario de 16 pisos en alquiler: "No me gusta que exista, pero comprar casas ocupadas es una mina de oro". En una entrevista para el podcast Las Gafas Rojas, admite que gestiona este fenómeno de manera fría: "Lo veo como un negocio".

Según un estudio de Pisos.com, una vivienda ocupada pierde entre un 58 y un 70 % del valor, pudiendo llegar incluso hasta el 74 % dependiendo de su ubicación. Por eso se convierte en una buena oportunidad para subir la rentabilidad de una compra.

"Yo ya sé lo que estoy comprando, hay okupas que los sacas con 3.000 o 5.000 euros...", explica Pascual. "También hay okupas que a lo mejor tienes que llamar a una empresa para sacarlos y otros donde tienes que rascarte el bolsillo y pagar mucho más", apunta.

Además, expone que hay dos tipos de okupas. Los primeros son aquellos que él califica como "gentuza" o "delincuentes". En estos casos, su experiencia le dice que "se soluciona con muy poco dinero" porque estas personas están acostumbradas a instalarse en propiedades ajenas.

Por contra, existe la figura del antiguo propietario del inmueble al que le han embargado su vivienda. "Este tiene un valor sentimental y además no va a atreverse a romper una puerta, una cosa es quedarte en la que era tu casa y otra cometer un delito entrando en otra", expone.

Aun con todo, Pascual defiende que todas las partes terminan beneficiándose: "Yo gano dinero, él gana dinero, y España también se beneficia con los impuestos".

¿Qué rentabilidad debes sacar a una vivienda?

Pascual lo tiene claro: "Trabajando nunca vas a ser rico, tampoco invirtiendo al 10%". Por eso recomienda elevar la inversión hasta por lo menos un 40 %: "¿Cuándo pegas el pelotazo y creces muy rápido? Cuando sacas a tu dinero un 40, 50, 60 o incluso el 100% de rentabilidad".

¿Cómo se consiguen esos porcentajes de beneficio? Según este inversor, se consigue mediante el ROCE, una métrica financiera que mide la rentabilidad real sobre el dinero aportado de tu bolsillo y no sobre el valor total del inmueble.

Al financiar la mayor parte de la compra de un inmueble con una hipoteca, un inversor reduce el capital propio expuesto y dispara exponencialmente el retorno porcentual de cada euro invertido.

De hecho, el principal consejo de Pascual es jugar más con el dinero del banco -hipotecas- que con el nuestro. Si bien la compra de un piso al contado nos puede dejar más beneficios, la rentabilidad es mayor a través de una hipoteca.

Bajan las ocupaciones ilegales en España

En 2025 se contabilizaron 14.875 denuncias por ocupaciones ilegales en España, según las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior. Esa cantidad representa un descenso cercano al 10 % respecto al año anterior.

Sin embargo, este ilícito sigue siendo muy común e irregular según la zona del país. En este sentido, 4 de cada 10 ocupaciones tienen lugar en Cataluña, acumulando cerca de 6.000. La siguiente comunidad autónoma es Andalucía con 1.900 denuncias, seguida de Valencia con unas 1.800.