Es oficial: la comunidad de vecinos puede obligar a un propietario a pagar una obra aunque esté en contra

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Propiedad Horizontal obliga a todos los propietarios a contribuir a los gastos generales del edificio según su cuota de participación. Incluso si un propietario se opone a una obra en zonas comunes, debe pagar su parte si la junta de propietarios la aprueba. Las obras deben beneficiar al conjunto del inmueble y ser aprobadas en junta, siguiendo las mayorías legales establecidas. No pagar las derramas aprobadas puede suponer recargos, intereses o incluso acciones judiciales contra el propietario.

Vivir en un edificio implica asumir determinados gastos que van mucho más allá de las cuotas habituales de la comunidad.

Entre ellos pueden aparecer derramas para acometer actuaciones en zonas comunes que un propietario quizá no considere necesarias o no haya solicitado.

Sin embargo, oponerse a una obra no significa necesariamente quedar exento del pago. La Ley de Propiedad Horizontal contempla varios supuestos en los que puede ser obligatorio.

Una obligación legal

El artículo 10 de la LPH establece que todos los propietarios deben contribuir a los gastos generales del edificio de acuerdo con su cuota de participación.

Esto incluye los gastos para el mantenimiento, conservación y mejora de los elementos comunes, como tejados, fachadas, ascensores o sistemas de seguridad.

En otras palabras, aunque no hayas solicitado una obra concreta, si la junta de propietarios la aprueba, estás obligado a asumir tu parte proporcional del coste, con independencia de que estés o no de acuerdo con la decisión.

La clave está en que las obras o gastos deben responder a un interés común y beneficiar al conjunto del inmueble, y no tratarse de decisiones arbitrarias o injustificadas.

Por ejemplo, la instalación de un nuevo ascensor o la reparación de la cubierta son decisiones que afectan al conjunto del edificio, ya que garantizan su mantenimiento y contribuyen a conservar su valor.

En cambio, las reformas que solo benefician a una vivienda concreta o responden a intereses particulares no pueden trasladarse al resto de propietarios.

Además, la ley regula estas decisiones y establece que solo pueden aprobarse en junta de propietarios, siguiendo las mayorías que marca la LPH.

Dependiendo de la naturaleza del gasto, bastará una mayoría simple, mientras que otras obras más relevantes pueden requerir una mayoría cualificada.

Este mecanismo garantiza que las decisiones importantes cuenten con respaldo comunitario y no dependan del capricho de unos pocos.

En la práctica, esto significa que los propietarios deben estar atentos a las juntas y a los acuerdos que se tomen, ya que no cumplir con los pagos aprobados puede generar recargos, intereses o incluso demandas judiciales.

En definitiva, vivir en comunidad implica compromisos que van más allá del día a día: aunque no solicites personalmente una obra, la LPH puede obligarte a contribuir económicamente si se aprueba para el beneficio general.