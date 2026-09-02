Un albañil español: "Los jóvenes vienen a trabajar y nos dicen que la obra es muy dura, vaya generación de blanditos"

Las claves

Las claves Generado con IA Kike Urdiales, albañil y empresario, denuncia en redes sociales la falta de relevo generacional en el sector de la construcción. Urdiales critica que los jóvenes abandonan rápidamente los trabajos físicos, incluso cuando se ofrecen buenos salarios, por no tolerar la dureza del oficio. El testimonio de Sergio, operario en la empresa, refleja que muchos jóvenes no aguantan ni un día en la obra debido a las condiciones exigentes. El debate sobre la escasez de mano de obra en sectores tradicionales como la construcción sigue abierto, centrado en la actitud y la cultura del esfuerzo de los jóvenes.

La paradoja del mercado laboral español sigue dejando escenas que alimentan un debate interminable.

Mientras las cifras de paro juvenil continúan siendo un reto mayúsculo para el país, sectores tradicionales como la agricultura, la hostelería o la construcción lanzan un grito de auxilio recurrente: faltan manos.

No es una queja nueva, pero las redes sociales han convertido este problema en un enorme escaparate donde chocan de frente la cultura del esfuerzo, las condiciones laborales y la actitud de los más jóvenes ante los empleos puramente manuales.

El último en prender la mecha de esta discusión ha sido Kike Urdiales. Este albañil y empresario, especializado en la construcción de piscinas, ha utilizado su perfil de TikTok para compartir una reflexión que no ha tardado en viralizarse, desatando tantas críticas como aplausos.

Desde el mismo pie de obra, con el cansancio visible y un tono de indisimulada frustración, Urdiales ha lanzado un dardo directo a los nuevos aspirantes a entrar en su gremio.

"Vaya generación de blanditos que viene, que ponemos anuncios, vienen a trabajar aquí con toda la ilusión y nos dicen que la obra es muy dura", asegura el empresario frente a la cámara.

Su testimonio conecta con la frustración compartida por buena parte de la patronal de los oficios físicos, que asiste a un problema crónico de relevo generacional.

Para Urdiales, no se trata de una anécdota: "Que cualquier empresario de la construcción, del campo o de muchos otros sectores me diga si lo que hablamos es así o no. La gente no quiere trabajar, no se quiere esforzar; incluso ofreciendo salarios altos, abandonan".

El debate sobre la falta de mano de obra suele desembocar rápidamente en las condiciones de las ofertas, pero el albañil se adelanta para cortar de raíz ese argumento.

"No estoy hablando de pagar el salario mínimo, estoy hablando de ganar dinero", matiza, dejando claro que las renuncias no responden a una cuestión de precariedad, sino a una nula tolerancia frente a la dureza intrínseca del trabajo.

Para dar peso a su denuncia, el vídeo introduce a Sergio, uno de los operarios que trabaja codo con codo con él.

La historia de este trabajador está marcada por la crisis inmobiliaria de 2008, un varapalo que se llevó por delante la empresa de su familia pero del que logró reponerse a base de tesón.

"La clave es trabajar mucho", resume el empleado de forma contundente.

Una actitud que el propio Urdiales pone como el ejemplo a seguir: "A mí estas historias me ponen las pilas".

Lejos del victimismo, Sergio corrobora la versión de su jefe y relata su experiencia diaria tratando de enseñar el oficio a los recién llegados.

"Vienen y te duran un día, pero literal. Si hace calor, te dicen: 'es que hace mucho calor'. Y si una caja de azules pesa mucho y hay que subirla por la escalera, se te van al día siguiente y no vuelven", afirma con resignación.

Ante este panorama, Urdiales despide su intervención con una advertencia que sigue resonando de fondo en el debate público: "Así está el país, ya lo sabéis. Un mensaje a toda esa generación de blanditos, a ver si endurecéis".