Mohamed, 19 años, vive a 60 kilómetros de su universidad: "En Barcelona un piso son 600€ de media, es imposible"

Las claves

Las claves Generado con IA El precio medio del alquiler en España ha subido un 6,8% en el último año, alcanzando los 15,3 euros por metro cuadrado. En ciudades como Barcelona, los estudiantes universitarios enfrentan alquileres de habitaciones que superan los 600 euros mensuales, obligando a muchos a vivir lejos de sus centros de estudio. La escasez de oferta y la alta demanda han provocado que el 17% de las viviendas se alquilen en menos de 24 horas, y el alquiler consuma el 39% de los ingresos familiares. El encarecimiento del mercado ha llevado a normalizar soluciones como pisos de menos de 10 metros cuadrados o habitaciones y sótanos convertidos en viviendas.

El mercado de la vivienda en España lleva años en crisis con precios que continúan escalando y que ahora se han convertido en el nuevo némesis de los estudiantes españoles.

Según la plataforma inmobiliaria Idealista, el precio medio de un alquiler en España ronda los 15,3 euros el metro cuadrado, lo que supone una subida del 6,8% respecto al año anterior.

Estos precios han llevado a que la oferta de habitaciones se dispare un 12% y que se sitúen en un precio medio de 425 euros mensuales de alquiler. Con el regreso a las clases en septiembre, los estudiantes universitarios han tenido que hacer malabares para hacerse con un techo en el que vivir.

Habitaciones a "precios de lujo"

Mohamed, estudia Ingeniería Química en Barcelona, pero vive en Vilanova i la Geltrú a 60 kilómetros de su universidad, con lo cual tiene que levantarse a las 4:00 de la madrugada para llegar a tiempo a sus clases.

Así, comentó a Antena 3 que la realidad es que "entre ir y venir no me queda vida", recalcó que el vivir tan lejos no ha sido una elección, sino más bien una imposición porque en Barcelona "las habitaciones están a precios de lujo (...) son 600 euros de media, es imposible".

Mohamed no es el único que se encuentra en esta situación. Según Idealista, Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados que ronda los 600 euros mensuales, mientras que en Madrid y en Palma ronda los 550 euros mensuales.

Lo cierto es que estos altos precios han convertido el hecho de alquilar una vivienda en una auténtica carrera contrarreloj. Una de las imágenes del verano han sido miles de estudiantes haciendo colas interminables por ver un piso.

No obstante, Alberto Añaños, fundador de Live4Life, una plataforma especializada en alquiler de pisos para estudiantes comentó a Antena 3 que los jóvenes ya no van a ver el piso sino que "todo se hace online".

También acotó que en Valencia, por ejemplo, "en los últimos cinco años el precio ha subido un 90% (...), las habitaciones que antes costaban 250 euros, ahora están a más de 400 euros".

La crisis de la vivienda en España

Los estudiantes no son los únicos que sufren esta carrera por alquilar el primer inmueble que se encuentran sin siquiera haberlo visto, según los informes de Idealista el 17% de las viviendas alquiladas en el segundo trimestre de 2026 no llevaba ni 24 horas en el mercado.

Esto se suma a que el alquiler ya consume el 39% de los ingresos netos de una familia media en España y la vivienda ya se sitúa como una de las principales preocupaciones de los españoles.

La crisis viene derivada de una importante escasez de oferta que choca con esta alta demanda de inmuebles. Por ello, soluciones inmobiliarias como pisos de menos de 10 metros cuadrados, habitaciones o sótanos convertidos en viviendas se han convertido en la nueva normalidad del mercado del alquiler.

Así, los estudiantes suelen ser unos de los más vulnerables en estas situaciones mientras el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones en Madrid supone un 38% para las familias españolas y en Barcelona un 34%.