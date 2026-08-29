Janardan, agente de viajes en Nepal: "Que se piense que todo el país está afectado puede perjudicar a miles de familias"

Las claves

Las claves Generado con IA Las riadas en el Tíbet han causado al menos 682 muertos y cerca de 3.000 desaparecidos, afectando gravemente varias regiones de Nepal. El turismo, que representa el 6,6% del PIB de Nepal, se ve amenazado por la creencia errónea de que todo el país está afectado, lo que podría perjudicar a miles de familias. Al menos 184 turistas extranjeros han sido localizados con vida, incluidos dos españoles, aunque aún hay 420 viajeros internacionales desaparecidos. El desastre se atribuye al colapso de un glaciar, relacionado con el cambio climático, lo que destaca la vulnerabilidad de Nepal ante fenómenos naturales extremos.

Las riadas en el Tíbet fruto de un desprendimiento siguen dejando cifras devastadoras. Según las autoridades de China y Nepal, ya se han contabilizado hasta 682 personas fallecidas y cerca de 3.000 continúan desaparecidas.

Mientras continúan las labores de rescate, el país nepalí también teme las consecuencias que el desastre pueda generar en el sector turístico.

"Que se piense que todo el país está afectado puede hundir a miles de familias que dependen del turismo", explica a EL ESPAÑOL Janardan Nepal, dueño de una agencia de viajes en Katmandú.

Janardan Nepal, dueño de una agencia de viajes en Katmandú, reporta la situación en el Tíbet a EL ESPAÑOL desde la zona afectada por las riadas.

En este sentido, el agente turístico pide a las personas que tengan un viaje programado a Nepal que no lo cancelen automáticamente: "Hay que comprobar qué zona se va a visitar y si el destino no está afectado y las condiciones son seguras, el viaje puede mantenerse con normalidad".

Y es que el turismo tiene un peso importante en la economía nepalí. En 2024, este sector representó un 6,6 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país y generó unos 372.000 empleos directos.

"Estamos recibiendo preguntas de viajeros y agencias internacionales preocupados por la situación", admite Janardan. "A medio y largo plazo, visitar Nepal también es una forma importante de apoyar al país, porque el turismo da trabajo directo a miles de familias", añade.

Concretamente, las riadas han afectado a las cuencas de los ríos Bhote Koshi y Trishuli. Los distritos más castigados son los de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, aunque se ha logrado la reapertura total de la autopista estratégica que conecta Katmandú con Mugling.

Dos turistas españoles hallados con vida en Nepal

En estos momentos, 184 turistas extranjeros ya han sido identificados con vida, entre ellos dos españoles. Por contra, todavía se desconoce el paradero de otros 420 viajeros internacionales, entre los que también se encuentran otros dos españoles.

"En las zonas afectadas la situación es muy difícil; hay pérdidas humanas, viviendas destruidas y más de 20 puentes derrumbados", explica con tristeza Janardan.

"En algunos lugares el acceso por carretera es imposible y prácticamente solo se puede llegar en helicóptero, por lo que incluso llevar ayuda y suministros básicos resulta complicado", relata.

Él mismo se ha trasladado a la zona para ayudar en la medida de lo posible a las personas que han perdido su hogar.

"Nepal es especialmente vulnerable al cambio climático"

Una de las hipótesis sobre la causa de este desastre natural apunta directamente al cambio climático. El Servicio Geológico de Estados Unidos señala que un colapso glaciar provocó el desprendimiento que originó las riadas.

"Nepal es un país especialmente vulnerable al cambio climático porque tenemos el Himalaya, glaciares, lagos glaciares y grandes ríos", argumenta el dueño de la agencia Top of the world adventure.

"Estamos viendo cambios importantes en las montañas y en el clima; el cambio climático es una preocupación muy seria para nuestro presente y nuestro futuro", advierte.

Aquellos interesados en ayudar directamente a las víctimas de la tragedia pueden hacer donaciones al Fondo de Ayuda para Desastres del Primer Ministro de Nepal. "Nosotros también estamos colaborando y podemos facilitar ayuda y suministros de forma coordinada", concluye Janardan.