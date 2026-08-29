Emperatriz, 30 años: "Me mudé a Madrid hace cuatro meses, he aplicado a muchos lugares pero nadie está contratando"

Las claves

Las claves Generado con IA Emperatriz, de 30 años, llegó a Madrid hace cuatro meses para cursar un máster en Marketing Digital y buscar una práctica profesional. Ha tenido dificultades para encontrar una oportunidad laboral relacionada con su formación debido a la alta competencia y el paro juvenil en España. Mientras espera una oportunidad en su sector, ha conseguido un empleo temporal como recepcionista que le permite compaginarlo con sus estudios. El caso de Emperatriz ilustra los desafíos que enfrentan los jóvenes para acceder a su primer empleo cualificado en el mercado laboral español.

Emperatriz tiene 30 años y llegó a Madrid hace apenas cuatro meses con un objetivo claro: completar su formación y encontrar una oportunidad profesional.

Actualmente estudia un máster en Marketing Digital y, desde su llegada a la capital, ha dedicado buena parte de su tiempo a buscar una práctica profesional que le permita comenzar a desarrollar su carrera.

"Empecé a buscar trabajo a la antigua, entregando currículums en los lugares en los que quería trabajar", explica la joven, que ha compartido su experiencia a través de su cuenta de TikTok (@emperatrizlsanchez).

Sin embargo, el proceso no ha resultado sencillo: "Conseguir una práctica profesional ha sido todo un dolor de cabeza", reconoce.

Emperatriz asegura que ha tenido que adaptar su estrategia y presentar solicitudes en numerosos lugares, aunque durante el mes de agosto la búsqueda se ha ralentizado: "Por ahora la búsqueda está un poco parada porque agosto aquí es muerto y nadie está contratando".

Buscando trabajo en España

La situación que describe pone de manifiesto una de las dificultades a las que se enfrentan muchos jóvenes y recién llegados al mercado laboral español: acceder a un primer puesto relacionado con su formación.

España continúa registrando una de las tasas de desempleo juvenil más elevadas de la Unión Europea, con una cifra que ronda el 23-24%, frente a aproximadamente el 14% de media comunitaria.

A ello se suma el conocido círculo vicioso de la experiencia. Muchas ofertas dirigidas a perfiles junior solicitan entre uno y tres años de experiencia, pese a tratarse de puestos de entrada.

Las prácticas, los contratos formativos y las becas se convierten así en una de las principales puertas de acceso al mercado laboral. En el caso de Emperatriz, la espera tendrá que prolongarse hasta septiembre. "Todas las entrevistas que he hecho me han dicho que son para empezar en septiembre", explica.

Mientras continúa buscando esa oportunidad profesional, la joven ha conseguido finalmente un empleo como recepcionista. "Estoy demasiado feliz", cuenta. Su horario es rotativo y tendrá que trabajar algunos fines de semana, pero considera que el puesto le permite mantener cierta flexibilidad para compaginarlo con sus estudios.

"Puedo hacer cosas de la universidad, puedo crear contenido, editar vídeos", apunta. De esta forma, el trabajo se ha convertido en una solución temporal mientras continúa persiguiendo su objetivo principal: conseguir una oportunidad en el marketing digital.

Su experiencia refleja una realidad que va más allá de su caso particular. Aunque el desempleo entre jóvenes con estudios superiores se reduce hasta aproximadamente el 7%, el acceso al primer empleo relacionado con la formación continúa siendo uno de los grandes obstáculos para quienes tratan de abrirse paso profesionalmente en España.

Ahora, Emperatriz espera que la llegada de septiembre le traiga una oportunidad que lleva meses buscando: "Espero que una oportunidad para hacer mi práctica profesional llegue rápido".