José María, instalador de aire acondicionado: “La demanda es tan alta que tenemos a 100 personas en lista de espera”

Las claves

Las claves Generado con IA José María Rey es instalador y propietario de una empresa de aire acondicionado que actualmente tiene una lista de espera de unas 100 personas debido a la alta demanda. El sector de la climatización experimenta picos de solicitudes desde abril, sobre todo en verano, en contraste con la menor urgencia que generan otros servicios como la calefacción. Existe una grave escasez de trabajadores en el sector, lo que agrava las listas de espera y dificulta cubrir la alta demanda. Rey anima a empresarios a invertir en jóvenes para garantizar el relevo generacional y mantener la viabilidad del negocio en el sector de oficios.

José María Rey es instalador de aires acondicionados y comenzó en este mundo a los 17 años en el almacén de su padre donde aprendió todo sobre las piezas de estos aparatos.

Así, a los 24 años abrió su propia empresa con su pareja y socia. Sin embargo, cometieron un error de crecer muy rápida y descontroladamente, lo que los llevó a la ruina económica en tres ocasiones.

Ahora, el instalador es gerente y propietario de su empresa y habló en el pódcast Sector Oficios sobre el sector de la climatización y los desafíos a los que se enfrenta.

Listas de espera interminables

Rey aportó un dato curioso sobre su negocio o mejor dicho de su clientela. Entre todos los productos y servicios que ofrecen ya sea calefacción, fontanería, gas, aerotermia, parece ser que lo único con lo que los españoles no pueden vivir es el aire acondicionado.

Tanto es así que el experto en climatización explicó que cuando se estropea este aparato, "la gente no sabe vivir, es que no pueden vivir sin aire acondicionado". De esta manera, no dudó en respaldar su teoría con datos: "Yo te puedo decir que nosotros tenemos listados normalmente de avisos de unas 100 personas esperando más o menos", expresó.

"Con la campaña de invierno, con la calefacción, no pasa, tú tienes tres calderas para montar diariamente", argumentó el experto que aprovechó para compartir la advertencia que suelen hacer los técnicos de climatización cuando se acerca el verano: "Anticiparos porque es muy agresiva la campaña".

Además de esto, es importante acotar que la campaña de verano no comienza en junio o julio, sino que "sobre principios de abril ya vamos notando la demanda de aire acondicionado", comentó.

Uno de los motivos detrás de esta lista de espera es que hay una gran falta de trabajadores en este sector y en el de profesiones en general. Sin embargo explicó que aunque algunos jóvenes están un poco "despistados", lo cierto es que "hay algunos que quieren dedicarse a los oficios y quieren trabajar".

"Yo pienso que hay que darle a conocer esto a más gente joven (...) y también mucha culpa la tenemos los padres porque los protegemos", comentó explicando que en ocasiones los padres, buscando lo mejor para sus hijos, les advierten que en estos trabajos se van a ver sobrecargados de trabajo.

Por otro lado, sumándole a esto expresó que los empresarios también tienen cierta culpa, que deciden no darle la oportunidad a la gente joven por falta de experiencia: "Yo lo digo claro hay que empezar a creer un poco en la gente joven", sentenció Rey.

Lo cierto es que señaló que muchos empresarios deciden no arriesgarse en este sentido porque contratar a alguien nuevo es un gasto y una inversión para la empresa, con lo que si sale mal puede suponer una pérdida.

José María, instalador de aire acondicionado: "La demanda es tan alta que tenemos a 100 personas en lista de espera"

Sin embargo, Rey advirtió que "somos empresarios, hay que invertir, porque no hay reemplazo". Con esto, puso de ejemplo a un chico de su propia empresa que en un principio le costó "20 tantos mil euros", pero ahora, dos años después, "yo estoy ganando dinero con él como empresario".

"Esa es la visión que hay que tener y no la de decir que 'no, me va a costar, no voy a invertir'", reflexionó José María Rey, dejando una importante reflexión para los empresarios del sector de oficios y de cómo mantener a flote el negocio.