Los abogados avisan: "El Gobierno va a estar mucho más pendiente de las bajas médicas, el control va a ser exhaustivo"

Imagen de archivo de una mujer con dolor de espalda. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno aumentará el control y seguimiento de las bajas médicas e incapacidades temporales durante este año. Los trabajadores con varias bajas en el año serán objeto de una vigilancia especialmente exhaustiva. El incremento del control responde al alto gasto público en bajas médicas, que podría superar los 20.000 millones de euros este año. No acudir a revisiones o incumplir requerimientos puede acarrear problemas para el trabajador, por lo que se recomienda estar bien informado sobre derechos y obligaciones.

Los trabajadores que se encuentran de baja médica o tengan previsto solicitar una incapacidad temporal durante este año podrán enfrentarse a un mayor control y seguimiento de sus procesos, según advierte el abogado laboralista Juanma Lorente (@juanmalorentelaboralista).

El experto señala que la vigilancia sobre estas situaciones será especialmente relevante para quienes hayan encadenado varias bajas. "Aviso a todo el mundo que esté de baja médica a día de hoy o piense echarlo este año. El Gobierno va a estar muchísimo, muchísimo más pendiente de las bajas médicas", afirma Lorente.

Según explica, no se trataría de una posibilidad puntual, sino de una línea de actuación que podría traducirse en un seguimiento más exhaustivo de las incapacidades temporales.

El abogado pone especial énfasis en aquellos trabajadores que hayan tenido dos o más bajas durante el año. En estos casos, asegura que "todavía el control va a ser más exhaustivo", por lo que considera importante prestar atención a las posibles revisiones y comunicaciones relacionadas con el proceso de incapacidad temporal.

La razón que esgrime Lorente está relacionada con el elevado gasto que suponen las bajas médicas para las arcas públicas. El gasto directo ejecutado por la Seguridad Social en 2025 superó 18.000 millones de euros anuales mientras que las estimaciones para este año superarán los 20.000 millones de euros.

Según sus declaraciones, el Gobierno habría consumido "el 80% del presupuesto anual en bajas" durante los primeros meses del año. Esta situación, sostiene, podría provocar un endurecimiento del seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal.

En la práctica, el trabajador podría tener que someterse a más revisiones de las habituales. Por este motivo, el laboralista recomienda extremar las precauciones y permanecer atento a cualquier citación: "Es posible que tengas que pasar más revisiones que de lo habitual y que tengas que estar pendiente para no faltar a ninguna revisión".

La advertencia resulta especialmente relevante porque no acudir a una revisión o no atender correctamente los requerimientos relacionados con una baja pueden generar problemas para el trabajador.

Por ello, Lorente aconseja contar con información suficiente sobre los derechos y obligaciones que acompañan a una incapacidad temporal.

En cualquier caso, el mayor control no significa que una persona pueda ser dada de alta automáticamente por haber acumulado varias bajas. La duración de una incapacidad y las decisiones sobre el alta deben ajustarse al procedimiento médico y administrativo correspondiente.

Así, la recomendación del abogado pasa por estar informado, atender las revisiones y buscar asesoramiento si surge algún conflicto relacionado con la baja médica o con la empresa.

Una mayor vigilancia exige también que los trabajadores conozcan con precisión sus obligaciones para evitar consecuencias derivadas de un incumplimiento.