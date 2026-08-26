La UE lo confirma: creará un sistema de identificación obligatorio para perros y gatos, a partir del 31 de agosto

Las claves

Las claves Generado con IA La Unión Europea exigirá la identificación obligatoria por microchip para todos los perros y gatos a partir del 31 de agosto de 2028. Se crearán bases de datos oficiales interconectadas y una central europea para rastrear a los animales en toda la UE. Las plataformas de venta de mascotas deberán mostrar códigos de verificación y advertencias obligatorias sobre el cuidado animal. La normativa busca frenar el comercio ilegal, el abandono animal y prohíbe prácticas como mutilaciones estéticas o confinamiento inadecuado.

El pasado 11 de agosto la Unión Europea publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2026/1818 que marca un paso decisivo en la lucha contra el comercio clandestino de perros y gatos en los países miembros.

La normativa obliga a una identificación obligatoria por microchip y bases de datos recuperables para perros y gatos, además de introducir estándares mínimos comunes de cuidado para estos animales.

El objetivo detrás de la normativa es combatir la cría ilegal y el fraude comercial de perros y gatos en la Unión Europea, además de prevenir el abandono animal en la región.

¿En qué consiste?

El nuevo reglamento establece que todos los perros y gatos de la Unión Europea, tanto de comercios como de particulares, deben estar identificados con un microchip.

Además, los Estados miembros deberán contar con bases de datos oficiales interconectadas, y la Comisión Europea creará una base centralizada para rastrear a los animales en toda la Unión Europea.

Por otro lado, las plataformas de anuncios de perros o gatos deberán adaptar sus interfaces para que los vendedores muestren códigos de verificación y faciliten la trazabilidad del animal.

Para generar dicho código de verificación único, estas plataformas deberán enviar todos los datos a un sistema de verificación europeo que cruzará toda la información con las bases de datos nacionales para confirmar su autenticidad y creará el código que deberá aparecer obligatoriamente en el anuncio adjunto a un enlace oficial.

Aparte de incluir el enlace con el código de verificación, estos portales deberán incluir una advertencia obligatoria y visible sobre el cuidado y atención del animal.

Otra de las medidas establecidas por el reglamento es que, para evitar el mercado negro y el contrabando, los perros y gatos de fuera de la Unión Europea deberán cumplir normas de cría equivalentes, es decir, tener un microchip y registrarse en un plazo de cinco días tras cruzar la frontera.

Aquellas personas que viajen con sus mascotas desde el extranjero deberán notificarlo a una base de datos europea con cinco días de antelación.

También, introduce estándares mínimos comunes de cuidado y prohíbe otras prácticas como las mutilaciones estéticas o el confinamiento inadecuado en toda la Unión Europea.

De esta manera, se exige a los Estados miembros que impongan sanciones eficaces y disuasorias contra el abandono y el incumplimiento del bienestar animal. En los casos graves, se impondrán multas proporcionales al volumen del negocio del infractor, llegando a prohibirle continuar con su actividad comercial.

La entrada en vigor del Reglamento es a los 20 días de su publicación oficial, es decir, el 31 de agosto de 2026. Sin embargo, será plenamente aplicable a partir del 31 de agosto de 2028 con plazos específicos.

En otras palabras, la ley comenzará a estar vigente a partir del 31 de agosto, pero solo comenzará a ser exigible y a aplicarse de forma efectiva a partir del 31 de agosto del año 2028.

Así, la Unión Europea busca frenar una de las actividades delictivas más lucrativas de Europa moviendo cientos de millones de euros al año, según la Europol e Interpol. Tal es así que según datos del Parlamento Europeo se comercializan ilegalmente unos 46.000 perros al mes entre países miembros.

Asimismo, los informes de investigación de Four Paws y Eurogroup for Animals revelan que el mercado del perro en la UE mueve más de 4.600 millones de euros anuales, con cerca del 79% de los cachorros comercializados procedentes de fuentes no trazables.

Con la implementación de este Reglamento, Europa busca poner un parón a las graves consecuencias de estas actividades como la miseria en las crías, las enfermedades y mortalidad temprana de estos animales y el riesgo zoonótico.