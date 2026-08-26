Confirmado por Hacienda: puedes reconocer tu deuda con la Agencia Tributaria "y aplazar el pago"

Las claves

Las claves Generado con IA Hacienda permite reconocer la deuda con la Agencia Tributaria y solicitar el aplazamiento del pago si no se puede abonar en el momento. El aplazamiento puede solicitarse en deudas de la Renta, IVA, Impuesto de Sociedades y sucesiones, aunque existen algunas deudas no aplazables. Autónomos y pymes pueden aplazar deudas inferiores a 50.000 euros sin necesidad de avales o garantías. Para solicitar el aplazamiento es necesario identificar correctamente la deuda, el contribuyente, la cuenta bancaria y elegir el número de plazos y fechas de pago.

La campaña de la Renta del año 2026 ha concluido. Y habrá personas que tendrán que pagar. ¿Qué hacer si no se puede al no tener la cantidad necesaria? La respuesta está en un mecanismo de Hacienda que se conoce como 'aplazamiento como reconocimiento de deuda'.

Dicho mecanismo no solo se da en el ámbito fiscal, es decir, en la Agencia Tributaria (AEAT). También en la Seguridad Social. Y con el mismo se reconoce que se tiene una deuda, pero que no se puede pagar en ese instante.

“Se trata de una oportunidad para mejorar la liquidez de tu economía y así atender otras necesidades financieras urgentes”, afirman desde TaxDown.

Aplazar deudas

Como su nombre indica, se trata de un aplazamiento. Tarde o temprano habrá que pagar. Un punto a tener en cuenta: se puede solicitar el aplazamiento no solo en la declaración de la Renta, también en las liquidaciones del IVA, el Impuesto de Sucesiones, Sociedades...

“Hay ciertas deudas que no son aplazables pero, en general, se puede aplazar cualquier deuda que se tenga con la Agencia Tributaria”, matiza Roberto Gómez, Técnico de Hacienda en LinkedIn.

Así, se puede aplazar la declaración de la Renta (recordemos, hay dos pagos: uno, cuando se presenta (60% del total), y otro el 5 de noviembre (el 40% restante). También la declaración trimestral del IVA y el Impuesto de Sociedades.

En este último caso, y si se es autónomo o pyme, se pueden aplazar deudas inferiores a 50.000 euros sin presentar avales o garantías.

¿Y cuáles no se pueden aplazar? Estas están en el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria: deudas de sello, retenciones e ingresos a cuenta, deudas en caso de quiebra, recuperación de ayudas de Estado, deudas de resoluciones desfavorables, tributos repercutidos y los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

¿Cómo solicitar el aplazamiento? “Todo depende del tipo de deuda que tengas. Como norma general, la web de la Agencia Tributaria te permite realizar el aplazamiento de tu deuda”, apuntan desde TaxDown.

Y Roberto Gómez subraya que “lo más importante es, a la hora de rellenar el formulario de la solicitud, aportar bien todos los datos para evitar requerimientos de datos”.

¿Cuáles son esos datos? Identificación del contribuyente, identificación de la deuda que quiere aplazar, número de cuenta al que se quiere que se realicen los cargos, la fecha en la que se quiere que se pase (día 5 o 20 de cada mes) y el número de plazos en que se quiere pagar.