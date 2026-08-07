Laura, limpiadora española en Noruega: "Trabajando 2 horas gano lo mismo que en España a jornada completa"

Las claves

Las claves Generado con IA Laura Prieto, una joven catalana, se trasladó a Noruega en busca de mejores oportunidades laborales y económicas. Trabajando como limpiadora por horas en un hotel noruego, Laura gana en dos horas y media lo mismo que en una jornada completa en España. Aunque el coste de vida y el clima en Noruega son más duros, los salarios permiten una mayor capacidad de ahorro. El trabajo por horas está muy extendido en Noruega, lo que facilita combinar varios empleos y obtener ingresos superiores.

La dificultad para acceder a una vivienda, el aumento del coste de la vida y unos salarios que no siempre permiten ahorrar están empujando a muchos jóvenes españoles a buscar oportunidades fuera del país.

Entre los destinos que más interés despiertan se encuentra Noruega, donde los sueldos son sensiblemente más elevados, aunque también lo es el coste de la vida.

Ese ha sido el caso de Laura Prieto, una joven catalana que hace unos meses decidió trasladarse a Tromsø para comenzar una nueva etapa tanto personal como profesional.

Su objetivo era vivir una experiencia diferente, pero también mejorar su situación económica.

Tras instalarse en el norte de Noruega, ha empezado a trabajar como limpiadora en un hotel, un empleo remunerado por horas que, según explica, le permite obtener unos ingresos muy superiores a los que tenía en España.

La joven no oculta que se trata de un empleo físicamente exigente, aunque considera que la diferencia salarial compensa el esfuerzo.

"Es un trabajo duro, pero cobro en dos horas y media lo mismo que cobraba en España haciendo una jornada completa. Así cuesta menos ir a trabajar", afirma al comparar sus condiciones laborales actuales con las que tenía antes de emigrar.

Laura reconoce que vivir en Noruega también tiene aspectos menos favorables. El intenso frío, las escasas horas de luz durante buena parte del año y un coste de la vida más elevado suponen un desafío para quienes llegan al país.

Sin embargo, considera que, pese a esos inconvenientes, la capacidad de ahorro es mucho mayor gracias a los salarios que se perciben.

Otro de los aspectos que destaca es el funcionamiento del mercado laboral noruego.

A diferencia de lo que ocurre habitualmente en España, explica que el trabajo por horas está muy extendido, especialmente entre los jóvenes, lo que ofrece una mayor flexibilidad para organizar la jornada y, si se desea, compatibilizar varios empleos.

En este sentido, Laura señala que "aquí es muy típico trabajar por horas, no hacen media jornada ni jornada completa".

Este sistema, asegura, abre la puerta a combinar diferentes trabajos y aumentar los ingresos mensuales, una fórmula que muchos utilizan para mejorar todavía más su situación económica.

Su experiencia refleja la realidad de una parte de la juventud española que decide emigrar en busca de mejores condiciones laborales.

Aunque adaptarse a un país con un clima extremo y un coste de vida elevado no resulta sencillo, Laura considera que la mejora salarial y la posibilidad de ahorrar hacen que el cambio haya merecido la pena.