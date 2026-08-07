Javier, 42 años, albañil: "Aquí hay trabajo para aburrir, pero no te vas a hacer millonario con 3.000 euros al mes"

Las claves

Las claves Generado con IA El sector de la albañilería en España sufre una falta crónica de profesionales, con una demanda de unos 700.000 albañiles. Más del 55% de los trabajadores de la construcción supera los 45 años, lo que evidencia el envejecimiento de la plantilla. El sueldo medio anual de un albañil es de 23.320 euros, aunque un oficial experimentado puede ganar entre 2.500 y 3.000 euros al mes. La inflación de los materiales y la falta de criterio técnico preocupan a los empresarios del sector, que también señalan la dificultad para encontrar personal cualificado.

El sector de la albañilería sufre de una falta crónica de profesionales. Tal como reflejan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en España hacen falta unos 700.000 albañiles para cubrir la enorme demanda de trabajo.

¿La causa? El envejecimiento de las plantillas. El mismo SEPE señala que más del 55% de los trabajadores de la construcción supera los 45 años. Por eso, los empresarios del sector dejan claro que hay muchas oportunidades para aquel que esté interesado.

Javier Sequera es dueño de una empresa de reformas en Madrid llamada Cersan, "Hay trabajo para aburrir", asegura en uno de los episodios de Sector Oficios Podcast. Eso sí, advierte que no es oro todo lo que reluce: "Puedes ganar dinero, pero no te vas a hacer millonario".

¿Cuánto gana un albañil?

El sueldo medio anual de un profesional de la construcción es de 23.320,75 euros, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el salario puede depender de muchos factores como la comunidad autónoma.

Si un albañil opera en zonas con mucha demanda inmobiliaria, podría ganar más que en regiones con menor presión. "Un oficial muy bueno se puede levantar 2.500 o 3.000 euros al mes, que es un sueldo muy digno", apunta Javier.

Sobre la escasez de personal cualificado, el empresario alerta de que muchos albañiles pasan directamente de la escuela de formación a ejercer como oficiales de primera, todo debido a la falta de trabajadores.

"Como hay tanta falta de profesionales, ya cualquiera que sepa un poco dice que es oficial", expone. "Antes dabas una patada y te salían cinco albañiles, ahora no sale ni uno", expresa el dueño de Cersan.

Además, Javier señala la falta de criterio técnico como el gran problema del sector: "Estoy harto de ver oficiales que no saben lo que están haciendo porque lo han aprendido de su primo y se sigue haciendo así porque se ha hecho toda la vida".

Otra de sus preocupaciones es la inflación que sufren los materiales de las obras. Pone como ejemplo el saco de cemento, que hace un tiempo le costaba poco más de un euro, y actualmente está cerca de alcanzar los 4 euros.

¿Cuánto cuesta una reforma en España?

Si bien las reformas no son una ciencia exacta, reformar integralmente un piso de 100 metros cuadrados puede oscilar entre los 50.000 y los 120.000 euros, según las guías de precio de portales profesionales del sector como ArQuality, Honra2 o Diconva.

No obstante, el precio final dependerá de varios factores como la calidad de los materiales o la localización de la obra, tal y como hemos mencionado anteriormente.