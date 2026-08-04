Manuel es español y vive en una autocaravana en Suiza: "Lo hago para buscarme la vida, mola que sea duro"

Las claves

Las claves Generado con IA Manuel, un joven español, se mudó de Madrid a Suiza para buscar una vida mejor y vive en una autocaravana junto a sus dos perros. Eligió Suiza por sus altos salarios, que en 2024 fueron un 122% superiores a los de España, y encontró trabajo en un hotel de Montreux al segundo día. La vida en autocaravana le permite ahorrar en alquiler, ya que en Madrid pagaba casi 700 euros mensuales y ahora aparca en lugares gratuitos en Suiza. Manuel valora la libertad y el bienestar de sus perros, considerando que los sacrificios de vivir en una autocaravana merecen la pena por la calidad de vida lograda.

Todos conocemos a alguien que ha tenido que abandonar su país de origen en busca de una vida mejor. Sin embargo, hacerlo en una autocaravana no es tan común.

Esta es la historia de Manuel, un joven español que dejó atrás su vida en un pueblo de Madrid para buscar otra muy distinta en Suiza. Ahora, él mismo está documentando su día a día a través de su canal de YouTube, ManuLightWeight. "Lo hago para buscarme la vida, mola que sea duro", expresa.

Eso sí, no emprendió esta aventura solo. Lo hizo con sus dos perros, Simba y Tracy. Ambos fueron una parte importante en la decisión de vivir en una autocaravana, ya que muchos alojamientos tienen restricciones para con las mascotas.

Además, Manuel les brinda toda la libertad posible, más aún en un entorno tan favorable como los paisajes suizos. Pero el motivo por el que eligió Suiza para emigrar fue su prosperidad económica. Los salarios suizos fueron un 122 % más altos que los españoles en 2024 según datos de Eurostat.

En valores absolutos, el sueldo medio anual a tiempo completo en Suiza fue de 75.062 euros mientras que en España fue de 33.700 euros. Manuel es el vivo ejemplo de la buena situación económica suiza: encontró trabajo en un hotel de Montreux al segundo día de estar buscando a puerta fría.

Suiza, un destino valorado entre los españoles

De hecho, el país helvético es uno de los destinos favoritos de los españoles a la hora de buscar una mejor calidad de vida. Las cifras del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero reflejan que Suiza es el cuarto Estado europeo que acoge más españoles.

En total, en el país transalpino viven más de 130.000 ciudadanos españoles. Solo hay tres naciones que reciben más inmigrantes provenientes de España: Francia, Alemania y Reino Unido.

Un ahorro en alquiler

El último motivo por el que Manuel eligió vivir en una autocaravana fue el dinero que se ahorraría en alquiler. En Madrid, pagaba casi 700 euros por mensualidad, lo que suponía unos 8.400 euros anuales. "Sentía que ese dinero se esfumaba por el fregadero", explica.

Si bien la compra del vehículo y la gasolina suponen una inversión inicial importante, en la actualidad aparca en sitios gratuitos por lo que se ahorra el gasto en alquiler.

Más aún teniendo en cuenta que la media del precio de la renta de un inmueble en Suiza es de 1503,54 euros, según la Oficina Federal de Estadística del país helvético.

Aunque el día a día en una autocaravana conlleva sacrificios, para Manuel, esta forma de vida es el precio de su libertad. Un esfuerzo que está más que dispuesto a pagar para su comodidad y, sobre todo, la de sus perros.