Jorge, camarero español en Noruega: "Se ganan hasta 3.000 euros netos al mes y te pagan las horas extra y la comida"

Las claves

Las claves Generado con IA Jorge Saez, camarero español en Oslo, destaca que en Noruega los camareros ganan unos 3.000 euros netos al mes, con horas extra y comida incluidas. En Noruega, la jornada laboral de un camarero es de 37,5 horas semanales, y las horas adicionales se pagan, a diferencia de lo que ocurre habitualmente en España. Jorge compara las condiciones laborales con España, donde un camarero suele ganar entre 1.100 y 1.300 euros con jornadas más largas y menos compensación. El testimonio de Jorge refleja la tendencia de jóvenes españoles que emigran en busca de mejores salarios y condiciones laborales más justas y estables.

La búsqueda de mejores salarios y unas condiciones laborales más favorables está llevando a cada vez más españoles a hacer las maletas.

Aunque el mercado laboral en España ha mejorado en los últimos años con una reducción del desempleo, muchos trabajadores siguen considerando que sus sueldos no compensan el aumento del coste de la vida.

En este contexto, países como Noruega se han convertido en un destino atractivo para quienes buscan una mayor calidad de vida y una remuneración más acorde con el esfuerzo realizado.

Uno de los españoles que ha dado ese paso es Jorge Saez, un camarero que trabaja en Oslo y que comparte a través de TikTok cómo es su experiencia en el país nórdico.

En uno de sus vídeos explica las diferencias salariales y laborales que ha encontrado respecto a España, especialmente en un sector como la hostelería.

"Aquí en Noruega un camarero está ganando unos 3.000 euros netos al mes", asegura Jorge al hablar del sueldo habitual que puede percibir un trabajador del sector.

Sin embargo, insiste en que la diferencia no se limita únicamente al salario mensual, sino también a las condiciones de trabajo que acompañan a ese empleo.

Según detalla, "se trabajan unas 37,5 horas semanales, sin contar horas extra que se pagan y en muchos restaurantes como en el mío tienes la comida incluida".

De esta forma, explica que la jornada laboral está claramente delimitada y que cualquier tiempo trabajado por encima del horario establecido recibe la correspondiente compensación económica, algo que considera fundamental para valorar el trabajo desempeñado.

El camarero compara esta realidad con la que, a su juicio, viven muchos profesionales de la hostelería en España.

"Un camarero suele ganar entre 1.100 y 1.300 euros con jornadas largas, turnos partidos o 40 horas a la semana o más", afirma, poniendo el foco en unas condiciones que, según sostiene, implican más horas de trabajo por una remuneración inferior.

Para Jorge, la diferencia entre ambos países no responde a que Noruega tenga salarios desproporcionados, sino a una forma distinta de valorar el empleo y el tiempo de los trabajadores.

Por ello, concluye con una reflexión que resume su experiencia tras trasladarse al país escandinavo: "No es que aquí regalen dinero, es que aquí el tiempo y el trabajo se pagan de la forma correcta".

Su testimonio se suma al de otros jóvenes españoles que han decidido buscar oportunidades laborales fuera del país, atraídos por mejores salarios, jornadas más reguladas y unas condiciones que les permiten alcanzar una mayor estabilidad.