Javier, albañil en España: "Antes había gente para la obra, ahora no. Tenemos miedo de contratar y que nos salga rana"

Las claves

Las claves Generado con IA España enfrenta una grave escasez de mano de obra cualificada en el sector de la construcción, dificultando la creación de nuevas viviendas. Solo el 13% de los albañiles en España tiene menos de 30 años, lo que evidencia el envejecimiento del sector y la falta de relevo generacional. La crisis de 2008 provocó la salida de muchos trabajadores de la construcción, quienes no han regresado debido a la inestabilidad y malas experiencias previas. Empresarios y profesionales temen contratar y formar nuevos empleados por el riesgo de que abandonen el puesto rápidamente, lo que agrava el problema.

España afronta una de sus mayores dificultades en materia de vivienda: la falta de trabajadores suficientes para construir los nuevos hogares que necesita el país.

Al problema de los precios y la escasez de suelo se suma ahora otro obstáculo que afecta directamente al sector de la construcción: la falta de mano de obra cualificada y el escaso relevo generacional.

Los datos reflejan la dimensión del problema. Según BBVA Research, solo alrededor del 13% de los albañiles tiene menos de 30 años, una proporción que continúa reduciéndose.

El envejecimiento de los profesionales y la dificultad para atraer a jóvenes hacia estos oficios amenaza con limitar la capacidad del sector para responder a la demanda de vivienda y a los proyectos de rehabilitación.

Quienes trabajan a pie de obra conocen de primera mano esta situación. Es el caso de Javier, albañil que participó en el podcast Sector Oficios, donde explicó cómo ha cambiado el mercado laboral de la construcción durante los últimos años.

Faltan albañiles en España

"Los buenos albañiles somos los que hemos resistido a la crisis", señala. La crisis de 2008 provocó la salida de numerosos trabajadores de la construcción hacia otros sectores, como las fábricas, y muchos de ellos no han regresado. La inestabilidad vivida durante aquellos años dejó una huella profunda en el oficio.

"Son albañiles pero lo dejaron apartado y no quieren volver porque la gente lo pasó mal", explica Javier. Una situación que, a su juicio, también afectó a los trabajadores asalariados, que llegaron a encontrarse con problemas para cobrar sus nóminas.

Ahora el escenario es diferente, pero el problema persiste. El sector necesita trabajadores y existen empresas y profesionales dispuestos a contratar, pero encontrar personal preparado y comprometido se ha convertido en una tarea cada vez más complicada.

"Lo de ahora es malo porque no hay gente. Antes había gente", indica. "No podemos crecer y también es porque tenemos miedo a contratar a nadie". El problema no termina al encontrar a alguien dispuesto a entrar en una obra. También está el coste de formar a una persona que puede abandonar poco después.

"Tenemos miedo a contratar y que nos vaya a salir rana", reconoce Javier. Formar a un trabajador requiere tiempo y esfuerzo, especialmente cuando existe el riesgo de que abandone el puesto después de apenas unas semanas.

Sin embargo, su propia existencia demuestra que formar nuevos profesionales puede dar resultados. "He formado a muchos chavales y ahora están de autónomos", cuenta.

Así, para garantizar el futuro de la construcción será vital recuperar el atractivo de estos oficios, impulsar la formación profesional y mejorar sus condiciones. Sin nuevos trabajadores, aumentar la capacidad constructora de España será cada vez más difícil.