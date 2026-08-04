Gafas gratis para ver el eclipse solar: dónde recogerlas, quién puede conseguirlas y fechas clave

Las claves

Las claves Generado con IA El 12 de agosto, España será escenario de un eclipse solar total visible en gran parte del país. Se repartirán dos millones de gafas homologadas de manera gratuita para observar el eclipse sin riesgos para la vista. La ONCE y el Ministerio de Ciencia distribuirán las gafas en centros científicos, museos, planetarios y universidades. Solo deben usarse gafas con certificación ISO 12312-2, ya que observar el eclipse sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en la retina.

El próximo 12 de agosto, España será testigo de uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas.

El eclipse total solar, visible en una amplia franja del territorio nacional, atraerá a millones de personas, por lo que las autoridades han puesto en marcha una campaña para garantizar que la observación se realice de forma segura.

Bajo el lema 'Una vista única. Cuídala', el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y el Grupo Social ONCE distribuirán dos millones de gafas homologadas para proteger la vista durante el fenómeno.

La iniciativa nace con un doble objetivo: facilitar el acceso a gafas certificadas y concienciar sobre los riesgos de mirar directamente al Sol sin la protección adecuada.

De hecho, los especialistas recuerdan que observar un eclipse sin filtros homologados puede provocar lesiones irreversibles en la retina, incluso aunque el Sol esté parcialmente oculto.

Por su parte, del total de gafas que se repartirán, 1,7 millones serán aportadas por la ONCE y 300.000 por el Ministerio de Ciencia, que llegarán a centros científicos públicos, museos, planetarios, universidades y otros espacios divulgativos.

Además, conviene tener en cuenta que el reparto comenzó el pasado lunes 3 de agosto y continuará hasta agotar existencias, por lo que las autoridades recomiendan no esperar al último momento ante la elevada demanda prevista.

Asimismo, las autoridades insisten en que no todas las gafas sirven para observar un eclipse. Únicamente deben utilizarse aquellas que incorporen el marcado ISO 12312-2.

El Ministerio de Ciencia también ha recordado que el eclipse del 12 de agosto será uno de los fenómenos astronómicos más relevantes que podrá verse desde España en décadas, por lo que se espera una gran afluencia de visitantes en las zonas donde la totalidad será visible.

Por este motivo, el Gobierno ha activado un dispositivo especial de coordinación que incluye campañas informativas, controles sobre la comercialización de gafas para comprobar que cumplen la normativa y recomendaciones para planificar los desplazamientos con antelación.