Un autónomo, sobre vivir en un pueblo: "En el campo he encontrado mi sitio y una de mis pasiones, la autosuficiencia"

Las claves

Las claves Generado con IA Un trabajador madrileño dejó su empleo en hostelería y la ciudad para mudarse al campo y buscar una vida más alineada con sus valores. Actualmente vive en una parcela rural, cultiva su propio huerto, cuida animales y combina el trabajo autónomo con proyectos online. Afirma que, aunque sus ingresos han disminuido a la mitad, su calidad de vida ha mejorado gracias a menores gastos y más tiempo libre. Ha descubierto en el campo su pasión por la autosuficiencia y asegura que no desea volver a la vida urbana.

De trabajador hasta la madrugada en un restaurante de Madrid a vivir rodeado de naturaleza y cultivar su propio huerto.

Eso ha sido el radical cambio en la vida de Stock, creador de contenido del canal de YouTube 'Stocks and Tomatoes', quien decidió abandonar la ciudad hace ocho años para buscar una forma de vida más acorde con sus prioridades.

Su etapa anterior estuvo marcada por largas jornadas laborales. Trabajaba entre 10 y 12 horas diarias en un restaurante, con turnos que en muchas ocasiones terminaban a las 2 o 3 de la madrugada. Mientras tanto, residía en un pequeño estudio de apenas 25 metros cuadrados junto a su gato.

El ritmo de trabajo y el estrés terminaron afectando a su descanso y a su estado de ánimo. Stock llegó a sentir que su vida estaba condicionada por la necesidad de trabajar para pagar los gastos básicos. "Para este sistema somos esclavos, esclavos necesarios que trabajan a cambio de un techo y algo de comida", explica.

Una situación que terminó llevándole a tomar una decisión drástica. Hace ocho años, cuando todavía no tenía hipoteca ni hijos y podía permitirse asumir el riesgo, decidió abandonar aquella vida.

La vida en un pueblo

Desde entonces reside en una parcela situada en el campo, a unos 20 kilómetros del pueblo más cercano. Allí ha aprendido desde cero a desenvolverse en un entorno que ahora considera su hogar. Su día a día está muy alejado del que llevaba en Madrid.

Cultiva su propio huerto, recoge los huevos de su gallina y prepara la leña que necesita para afrontar el invierno, llegando a cortar miles de kilos con su motosierra. Además, trabaja como autónomo y combina sus tareas en el campo con distintos proyectos en internet.

Aunque reconoce que sus ingresos son considerablemente menores, asegura que el cambio le ha compensado. "Gano mucho menos que antes, prácticamente la mitad de lo que ganaba en Madrid pero, sin duda, tengo una mejor calidad de vida", señalaba.

La clave está, según explica, en que sus gastos también son mucho menores. Para Stock, el objetivo no es acumular dinero, sino disponer de tiempo. "Sin duda valoro mucho más el tiempo que el dinero", afirma. Por eso rechaza el consumismo y asegura que no necesita grandes lujos para sentirse realizado.

Su nueva vida también le ha permitido descubrir una pasión inesperada: "Aquí en el campo he encontrado mi sitio y, además, he encontrado una de mis pasiones, la autosuficiencia".

Después de experimentar esa libertad, asegura que no contempla volver atrás. Su consejo tampoco pretende ser una fórmula universal ni mucho menos: "simplemente vengo a dar ejemplo". Para él, la clave está en aprovechar las oportunidades y buscar aquello que permite disfrutar de la vida.