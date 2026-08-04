Antonio, ingeniero español en Suiza: “Trabajo cuatro días a la semana, cosa que aquí es bastante normal”

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio, ingeniero español en Suiza, trabaja solo cuatro días a la semana, una modalidad común en el país. El salario medio bruto en Suiza oscila entre 8.100 y 8.700 euros mensuales, con algunos profesionales superando esta cifra según especialización. Las profesiones mejor remuneradas son las relacionadas con las finanzas y la medicina, llegando hasta los 25.000 euros mensuales. Los salarios varían incluso entre empleados del mismo puesto, dependiendo de la negociación individual con la empresa.

Suiza es uno de los países más atractivos para trabajar. De ahí que muchas personas de otros países decidan trasladarse hasta allá. ¿Cuál es el salario medio? De 8.100 a 8.700 euros mensuales brutos.

Dicho de otra manera, entre 100.000 y 105.000 euros anuales. Cantidades que se pueden conseguir trabajando sólo cuatro días a la semana.

“Yo trabajo cuatro días, cosa que es bastante normal aquí en Suiza”, afirma Antonio, un ingeniero español que reside en el país helvético en la red social YouTube.

Profesiones

“Hay mucha gente que elige trabajar tres días o cuatro días. Yo elegí trabajar cuatro aunque vas a cobrar un poquito menos”, prosigue el ingeniero.

¿Y cuáles son las profesiones mejor remuneradas en Suiza? Según cuenta el ingeniero, aquellos empleos relacionados con las finanzas o la medicina, como los cirujanos.

“Todos esos se mueven en torno a los 20.000 francos al mes”, apunta. Es decir, casi 25.000 euros. “Va a depender mucho de la especialización y de la experiencia”, matiza.

En un segundo grupo incluye a los médicos especialistas, como los psicólogos, que cobran unos 15.000 francos mensuales (alrededor de 18.700 euros), ¿Y los ingenieros como él? “En torno a los 8.000-9.000 francos mensuales”, apunta. Por tanto, entre 9.970 y 11.200 euros.

¿Y cuáles son los salarios más bajos? “Dependiendo de la experiencia, un cocinero puede ganar entre 4.000 y 6.000 francos”, añade. Traducido a euros, entre 5.000 y 7.500 euros.

Un operario de fábrica, unos 4.500 francos suizos (unos 5.600 euros); un cajero o un reponedor en un supermercado, entre los 3.500 y los 4.500 francos (entre 4.300 y 5.600 euros); y, un camarero, más o menos lo mismo “pero ponle unos 1.000 francos más en propinas”, matiza. Por tanto, unos 1.250 euros más.

Otro punto que destaca el ingeniero español es que dos personas, ocupando el mismo puesto en la misma empresa, pueden cobrar salarios diferentes. “Eso va a depender de cómo negocies tu salario con la empresa”, sostiene.

Y concluye: “Tu colega de al lado puede estar cobrando más que tú porque él negoció mejor el salario aunque estén haciendo la misma función”.