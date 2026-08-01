Vero, dueña de 97 trasteros: "Facturamos 4.500 € al mes por centro, y solo uno tuvo una inversión de 100.000 €"

Imagen de Vero en el canal de Eric Ponce, maquetada con IA. Youtube

Las claves

Las claves Generado con IA El negocio de alquiler de trasteros crece por la falta de espacio en las grandes ciudades y la alta demanda de almacenamiento. Vero, con tres centros y 97 trasteros, factura unos 4.500 euros al mes por centro, con gastos fijos de unos 2.000 euros. La inversión inicial depende del tamaño del local; uno de sus centros necesitó 100.000 euros para empezar, principalmente por requisitos imprevistos. El producto más demandado son los trasteros de dos metros cuadrados, que se alquilan por unos 50 euros mensuales, IVA y seguro incluidos.

El alquiler de trasteros se ha consolidado como uno de los negocios con mayor proyección dentro del mercado inmobiliario, impulsado por la falta de espacio en las grandes ciudades y la creciente demanda de almacenamiento.

Vero, propietaria de tres centros de alquiler que suman 97 trasteros, ha desvelado en el canal de Eric Ponce las claves de este modelo de negocio, cuánto cuesta ponerlo en marcha y qué aspectos deben tenerse en cuenta antes de invertir.

En su experiencia, el desembolso inicial depende principalmente de la superficie del local, ya que el tamaño del espacio determina gran parte de la inversión necesaria para iniciar la actividad.

Uno de sus centros cuenta con 400 metros cuadrados, lo que supuso un desembolso importante. "Este centro tiene unos 400 metros cuadrados y la inversión inicial rondó los 100.000 euros", señala.

Aunque se planifique con antelación, esta cifra suele variar, ya que los imprevistos durante el proceso pueden modificar significativamente el coste final.

"Siempre que tú haces un presupuesto salen cambios de última hora", añade, mencionando requisitos como sistemas contra incendios o cambios normativos que obligan a modificar instalaciones ya previstas.

Una vez el negocio está en funcionamiento, los números comienzan a cuadrar gracias a unos gastos fijos relativamente bajos. "A día de hoy estamos facturando unos 4.500 euros por centro", afirma Vero.

De esa cantidad, una parte importante se destina a los gastos fijos. "De gastos fijos tenemos unos 2.000 euros contando con el alquiler y demás cosas", explica, destacando que la estructura del negocio es muy ligera.

Esto se traduce en un beneficio mensual interesante. La clave está en su rentabilidad y en una ventaja determinante: "no necesitas personal", destaca Eric Ponce, lo que reduce costes y facilita la gestión diaria del negocio.

En cuanto a los precios, el producto estrella es claro. "Por norma general, lo que solemos alquilar más son los trasteros de dos metros cuadrados", detalla.

Estos trasteros, con una altura estándar, tienen un coste muy accesible para el cliente final. "Esto sale a unos 50 euros al mes, con el IVA y el seguro incluido". Por ello, como resume la propia Vero, "nuestro ticket medio son unos 50 euros".

Así, nos encontramos con un modelo de negocio sencillo que, aunque requiere una inversión inicial significativa, mantiene los gastos controlados y ofrece una rentabilidad estable.