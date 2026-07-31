En vigor: el trabajador tiene derecho a pedir un adelanto de su salario antes de cobrar por el trabajo ya realizado

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores en España tienen derecho a solicitar un adelanto del salario ya devengado antes del día habitual de pago. El Estatuto de los Trabajadores establece que el periodo máximo para el abono regular del salario no puede superar un mes. El anticipo solo puede corresponder a la parte proporcional del sueldo ya trabajada, no a meses futuros ni a modo de préstamo. La solicitud de adelanto puede realizarla directamente el trabajador o, con autorización, sus representantes legales.

¿Quién no ha vivido alguna vez ese momento incómodo en el que aparece un gasto inesperado antes de terminar el mes y el calendario parece avanzar más lento mientras esperas la llegada de la nómina?

Una avería en la lavadora, una reparación no planificada del coche o una urgencia doméstica pueden desajustar en cuestión de horas cualquier planificación económica.

Ante estas situaciones de presión, muchos empleados buscan soluciones rápidas como créditos personales o recurren a familiares y amigos, sin saber que la respuesta puede encontrarse dentro de la propia relación laboral y en los derechos que ya tienen reconocidos.

La realidad es que no tienes que esperar a final de mes o al día habitual de abono fijado por tu empresa si necesitas liquidez urgente. Tienes un derecho laboral garantizado que te protege.

El Estatuto de los Trabajadores, la norma máxima que rige las relaciones laborales en España, es muy claro y garantista al respecto. Concretamente, en su artículo 29, dedicado a la "liquidación y pago" del salario, se blinda el derecho de los empleados a acceder a su dinero de forma anticipada.

Este derecho forma parte de la regla general que obliga al empresario a pagar de forma puntual, estableciendo que el periodo temporal para el abono de las retribuciones regulares "no podrá exceder de un mes".

Ahora bien, es crucial entender cómo funciona exactamente este mecanismo para no generar falsas expectativas. La ley no obliga a la empresa a concederte un préstamo ni a pagarte por adelantado el mes completo el día cinco.

El texto legal especifica de forma exacta que los trabajadores tienen derecho a percibir, "sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado".

En la práctica, si cobras 1.500 euros al mes y solicitas un adelanto el día 15, solo puedes pedir la parte proporcional ya trabajada: 750 euros. La empresa debe abonártelo, ya que es un dinero que ya has generado.

Este mecanismo es muy sencillo de utilizar. La normativa establece que puedes solicitar el adelanto directamente y, además, prevé que, con tu autorización previa, también puedan hacerlo tus representantes legales.

En definitiva, conocer a fondo la legislación laboral es fundamental para hacer valer nuestras garantías. El anticipo de nómina no es un favor excepcional que te hace la empresa, ni una concesión especial sujeta a su voluntad; es un derecho innegable. Si necesitas tu dinero antes de tiempo por un imprevisto, puedes solicitarlo con total seguridad y respaldo legal.