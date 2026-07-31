Iván Terrón, experto energético: "El mejor truco no es elegir entre ventilador y aire acondicionado, es combinarlos"

La llegada del verano pone a duelo el consumo y gasto energético del aire acondicionado y el ventilador. iStock/Cedida

Las claves

Las claves Generado con IA Iván Terrón recomienda combinar ventilador y aire acondicionado para mejorar la eficiencia y reducir el consumo eléctrico en verano. El experto aconseja mantener el termostato entre 24 y 26 °C, ya que cada grado por debajo de 24 °C incrementa el gasto energético hasta un 8% adicional. Aprovechar las horas en que la electricidad es más barata y usar el modo Eco puede ayudar a ahorrar en la factura de la luz. Pequeños gestos como ventilar la casa de madrugada o mantener las persianas bajadas en las horas de sol intenso ayudan a evitar el calor y reducir el uso de aire acondicionado.

Las altas temperaturas del verano llevan a millones de hogares a encender el aire acondicionado durante horas para combatir el calor. Sin embargo, un uso inadecuado puede disparar la factura de la luz mucho más de lo necesario.

Para evitarlo, el experto energético Iván Terrón (@ivanterron_asesor) asegura que el problema no está en utilizar estos aparatos, sino en hacerlo de forma poco eficiente. "El problema del verano no es encender el aire acondicionado, sino usarlo mal o tener una tarifa eléctrica poco adecuada", explica a EL ESPAÑOL.

Según sus cálculos, un ventilador supone un gasto de entre uno y tres euros al mes, mientras que un aire acondicionado utilizado con normalidad ronda los 16 euros mensuales adicionales. No obstante, advierte de que un mal uso puede incrementar notablemente ese coste.

Uno de los errores más frecuentes consiste en ajustar el termostato a temperaturas demasiado bajas. "Ni a 19 grados como si fuera un quirófano", resume el especialista.

En su opinión, la temperatura ideal se sitúa entre los 24 y los 26 grados. Cada grado que se reduce por debajo de los 24 °C incrementa el consumo entre un 6% y un 8% por lo que fijar el aparato a 20 °C en lugar de 24 °C puede elevar el gasto energético en más de un 30%.

Ahorrar usando el aire acondicionado

Otro aspecto que muchos usuarios pasan por alto es el precio de la electricidad según la hora del día. Terrón recomienda aprovechar las franjas más económicas para enfriar la vivienda: "Al mediodía la luz suele ser mucho más barata que entre las ocho y las diez de la noche".

En determinados momentos, el coste puede rondar los 0,06 euros por kilovatio hora, mientras que durante el pico nocturno supera los 0,26 euros por kWh.

Entre todos los consejos, el experto destaca uno por encima del resto. "El mejor truco no es elegir entre ventilador y aire acondicionado, es combinarlos". La estrategia consiste en usar el ventilador como apoyo habitual y reservar el aire acondicionado para los momentos de mayor calor.

De esta manera, el ventilador distribuye mejor el aire frío y permite mantener una temperatura algo más alta sin perder sensación de confort, reduciendo así el consumo eléctrico.

Además, recomienda activar el modo Eco siempre que el equipo lo permita y, si llega el momento de sustituir el aparato, optar por un modelo con tecnología inverter, capaz de ahorrar entre un 30 % y un 40 % frente a equipos más antiguos.

Por último, Terrón recuerda que pequeños gestos también ayudan a reducir el gasto. Ventilar la vivienda durante la madrugada o a primera hora de la mañana y mantener bajadas las persianas en las horas de más sol evita que el calor entre en casa.

Así, el aire acondicionado necesita trabajar menos tiempo para mantener una temperatura agradable, lo que se traduce en menor consumo y una factura más baja al final del verano.