Gonzalo Bernardos: “El absentismo laboral no es un problema de trabajadores ni de empresarios, sino de país”

Las claves

Las claves Generado con IA El absentismo laboral en España alcanzó un 7,2% en el primer trimestre de 2026, con 1,6 millones de ausencias diarias. Gonzalo Bernardos, economista, afirma que el absentismo no es solo un problema de trabajadores o empresarios, sino de todo el país. La mayoría de las bajas laborales están justificadas, aunque existen también ausencias injustificadas y retrasos sin aviso previo. Bernardos propone medidas como la medicina preventiva en empresas y acuerdos entre patronal, administraciones y sindicatos para reducir el absentismo.

Máximo histórico. El absentismo laboral llegó al 7,2% de las horas pactadas durante el primer trimestre de 2026. Según la estadística, hablamos de un promedio diario de 1,6 millones de ausencias.

Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Cataluña y economista, ha dado su opinión al respecto: “El absentismo laboral no es un problema de trabajadores ni de empresarios. Es un problema de país”.

Así de claro lo dejó en el programa ‘Más vale tarde’ de laSexta: "Absentismo solo es aquel que no va al trabajo porque no le da la gana no estando enfermo”.

Motivos

Matizando un poco las palabras del profesor, el absentismo laboral se da por la ausencia de un trabajador de su puesto de trabajo durante las horas que tenía que trabajar.

Y puede darse por motivos justificados o injustificados. En el primero de los casos, se trata de ausencias amparadas por la ley o con justificación. Es lo que sucede cuando hay una baja o una cita médica, o se tiene un permiso legal.

Mientras que, en el segundo, hablamos de faltas o retrasos sin previo aviso a la empresa o causa válida. De ahí que el economista matice que “la mayoría de las bajas laborales son por estar enfermo".

De esta manera, Bernardos puntualizaba una campaña de los empresarios de Cantabria en la que usaba una serie de excusas por parte de los trabajadores para no acudir al puesto de trabajo.

Por ejemplo, ‘esperar al técnico de internet toda la tarde y que no aparezca’. O ‘que tu abuela no reciba la medicación a su hora’.

“Durante 35 años las empresas solo han mirado para un lado, que es recortar los costes. Y el primero es el que tienen en mayor medida, que es el recorte de personal", afirmó el profesor.

Y, en respuesta a la campaña de la patronal cántabra, indicó que “cuando el técnico de internet no te llega a casa el día previsto es, probablemente, porque la empresa no le ha avisado”.

En definitiva, Gonzalo Bernardos lo que quiso dejar claro es que “no siempre el trabajador es el culpable”. Y planteó una serie de mejoras para reducir dicho absentismo.

“Estaría muy bien que las empresas tuvieran medicina preventiva”, fue una de ellas. “Porque si atajamos los problemas anteriormente, esto se puede solucionar”.

Otra solución sería llegar a un consenso entre patronal, administraciones y sindicatos. Consenso basado en “poner más dinero en la medicina, tratar mejor al trabajador y concienciarlo de que debe ser responsable, como también lo debe ser el empresario".

Por último, puso sobre la mesa otro dato a tener en cuenta: “Las empresas con menos absentismo son las que mejor cuidan al trabajador”.