El esfuerzo silencioso de 200 voluntarios ambientales para sanar la tierra golpeada por la DANA

Participantes de una de las jornadas de voluntariado ambiental, en este caso en Torrent. Naturgy

Con el plan 'Sumando Energías por Valencia', Fundación Naturgy movilizó esfuerzos para retirar 1.500 kilos de residuos y contribuir a la regeneración ambiental de las zonas más afectadas.

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 200 voluntarios ambientales han colaborado en la recuperación de espacios naturales afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. La Fundación Naturgy impulsa el plan 'Sumando Energías por Valencia', centrado en personas, educación, empleo y medio ambiente, beneficiando a 40.000 personas. Se han retirado hasta 1.500 kilos de residuos y promovido la sensibilización ambiental y la resiliencia ante fenómenos extremos. La iniciativa cuenta con estudios científicos sobre gestión de residuos y resiliencia de infraestructuras energéticas en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia.

La vida puede cambiar en cuestión de horas. Como estamos viendo este verano, el fuego devora hectáreas y transforma por completo nuestro medio ambiente.

Del mismo modo, el agua convirtió la tranquilidad habitual de la Comunidad Valenciana en un enorme desafío. Todavía hoy, los municipios de la comarca más afectada por la DANA sufren las consecuencias de esa riada.

Frente a cualquier tragedia natural, la clave ha sido —y es— la respuesta de las personas. Vecinos de Valencia y del resto de España se volcaron desde el primer momento. Todos quisieron echar una mano a quienes lo perdieron todo.

Cientos de personas anónimas salieron a las calles para ayudar. La solidaridad se convirtió en el motor de la recuperación. Esta primera línea de acción ya ha dejado un sello claro: la retirada de hasta 1.500 kilos de residuos de los espacios naturales dañados.

El medio ambiente en el centro de la recuperación

Es un trabajo duro y constante al que Fundación Naturgy contribuye con su iniciativa 'Sumando Energías por Valencia', un plan de actuación que beneficiará a más de 40.000 personas destinado a apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la DANA.

Éste se centra en cuatro ejes de actuación:

Sumando energías por las Personas, donde está impulsando las principales líneas de su plan de vulnerabilidad energética.

donde está impulsando las principales líneas de su plan de vulnerabilidad energética. Sumando energías por la Educación , con un proyecto educativo que impactará en alrededor de 130 centros educativos de 38 municipios.

, con un proyecto educativo que impactará en alrededor de 130 centros educativos de 38 municipios. Sumando energías por el Empleo , con el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas residentes en los municipios afectados por la DANA, a través de un programa de formación profesionalizadora.

, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas residentes en los municipios afectados por la DANA, a través de un programa de formación profesionalizadora. Sumando energías por el Medio Ambiente.

Este último se articula, en parte, a través de un programa de voluntariado ambiental orientado a contribuir a la recuperación de espacios naturales afectados por la DANA. La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con la organización Belong to Sea y la entidad local Natura y Cultura, así como con la participación activa de los ayuntamientos de los municipios en los que se han llevado a cabo las actuaciones.

Zona forestal devastada por la riada en Catarroja. iStock

Estas actuaciones contaron con la participación directa de más de 200 voluntarios. Entre ellos figuraban empleados de la propia compañía junto a sus familias y vecinos de la zona, lo que permitió crear un modelo de colaboración ciudadana y compañerismo. Estas acciones están diseñadas para ir más allá de la restauración ambiental:

Ayudar al bienestar emocional de la población afectada, creando espacios de participación y conexión con el entorno.

Fomentar la implicación ciudadana como vía para mejorar la calidad de vida colectiva.

Sensibilizar sobre las causas del cambio climático y su vínculo con fenómenos extremos como la DANA.

Impulsar hábitos sostenibles tanto en el ámbito personal como en el corporativo.

Albano López, director de la entidad Natura y Cultura, reconoce la consternación inicial: "Encontramos un paisaje profundamente alterado. El territorio había perdido parte de su capacidad para funcionar como ecosistema."

Por eso, afirma López, "retirar residuos era necesario, pero realmente era solo el primer paso. No buscamos dejar el espacio bonito para la fotografía del día siguiente; buscamos que dentro de diez o veinte años ese ecosistema sea más resistente frente a nuevas situaciones similares ".

Ciencia y análisis para la reconstrucción

Jornada Gestión de Residuos Fundación Naturgy y UPV. Naturgy

A la acción directa se le añade el impulso de la evidencia científica. Fundación Naturgy ha impulsado dos estudios con la Universidad Politécnica de Valencia.

Estos trabajos estudian aspectos de ámbito económico y técnico. El primer informe aborda la gestión eficaz de residuos para proteger la salud pública, el medio ambiente y acelerar la recuperación económica tras inundaciones masivas.

Solo la DANA de Valencia en 2024 generó hasta 1,5 millones de toneladas de residuos, similar a los residuos generados durante todo un año en la Comunidad Valenciana.

El segundo análisis examina la resiliencia de las infraestructuras energéticas frente a catástrofes climáticas. El informe pone de relieve que el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos obliga a repensar el diseño, mantenimiento y operación de las infraestructuras energéticas.

Diez años de compromiso ambiental

Voluntarios trabajando en Paiporta. Naturgy

El programa de voluntariado ambiental forma parte de la estrategia de acción social de Fundación Naturgy y tiene como objetivo contribuir a la conservación del capital natural y de la biodiversidad mediante la participación activa de los empleados de Naturgy, acompañados de sus familias.

Desde su puesta en marcha en 2014, esta iniciativa ha permitido consolidar una trayectoria de diez años de actuación continuada sobre espacios naturales de toda España de alto valor ecológico.

Más de 80 jornadas de voluntariado ambiental

Se han llevado a cabo más de 80 jornadas de voluntariado ambiental, en las que han participado más de 2.500 voluntarios, que han intervenido en una sesentena de espacios naturales para restaurar 27 hectáreas.

Estas labores han abarcado ocho comunidades autónomas distintas. Destacan intervenciones en la Sierra de Guadarrama en Madrid, las Fragas do Mandeo en Galicia, la Laguna Fuente del Rey en Andalucía y el Parque Natural de la Albufera.

Voluntarios limpian un terreno en Massanassa. Naturgy

El trabajo conjunto entre la sociedad civil, las entidades ambientales y el sector privado marca la diferencia ante situaciones de emergencia. La combinación de esfuerzo personal y asesoramiento técnico permite crear soluciones duraderas frente al cambio climático.

Para Fundación Naturgy, los voluntarios representan el brazo extendido de la Fundación sobre el terreno y contribuyen a multiplicar el impacto de sus proyectos tanto en materia de protección del medio ambiente como de vulnerabilidad energética.

Albano López subraya la relevancia de este enfoque preventivo: "La DANA nos ha enseñado que no basta con reaccionar cuando llega la emergencia. Tenemos que aprender a convivir con un clima cambiante ".

'El esfuerzo silencioso de 200 voluntarios ambientales para sanar la tierra golpeada por la DANA' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Naturgy.